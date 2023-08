Les projets d’exploitation minière en haute mer prennent de l’ampleur malgré l’absence d’autorisation de l’autorité internationale | Actualité Climatique

Une entreprise a déclaré qu’elle avait l’intention de commencer à extraire des minéraux des fonds marins malgré le refus d’une réunion internationale d’accorder l’autorisation.

Certaines parties du fond de l’océan sont riches en « nodules polymétalliques » contenant des éléments comme le nickel et le cuivre, qui sont essentiels aux technologies vertes et aux énergies renouvelables.

La société canadienne The Metals Company vise l’année prochaine une licence pour l’exploitation minière dans une partie de l’océan Pacifique, pouvant commencer la production dès 2025.

Ces nodules ressemblent à un morceau de charbon et sont répartis dans une partie de la plaine abyssale par milliers de milliards.

Ils se forment sous forme de métaux dissous dans l’eau de mer comme le nickel, le cuivre, le manganèse et le cobalt qui s’agrègent autour d’une particule et se développent sur des millions d’années.

Ce sont des éléments clés de notre avenir de plus en plus électrifié, vitaux pour les voitures électriques, les batteries et les turbines – nous devrons donc en trouver beaucoup plus.

The Metals Company a exploré une zone entre le Mexique et Hawaï, arrachant des nodules à environ 4 000 m de profondeur.

S’il exploite commercialement, il prévoit d’utiliser un véhicule à chenilles d’environ la moitié de la taille d’une maison pour laver les nodules du fond marin avant de les aspirer dans un tuyau vers un navire au-dessus.

Mais les fonds marins profonds sont l’un des rares écosystèmes restants intacts, où la science découvre à peine une grande partie de son extraordinaire biologie et où le processus d’exploitation minière détruira certains habitats.

The Metals Company ne nie pas qu’il y aura un certain impact écologique, mais affirme qu’il sera bien inférieur aux dommages causés par l’exploitation minière terrestre actuelle de ces métaux – dont une grande partie provient des forêts tropicales d’Indonésie et de la République démocratique du Congo.

« Nous devrions mener des industries extractives dans les parties de la planète où il y a le moins de vie, où il n’y a pas d’utilisation alternative, par opposition aux parties de la planète où il y a le plus de vie et où les gens vivent », a déclaré Gerrard Barron. , directeur général de The Metals Company.

« Il n’y a pas de plantes là-bas [on the abyssal plain], flore nulle. Et si vous mesurez la quantité de faune par mètre carré, il y a environ 10 g de matière vivante par mètre carré.

« Maintenant, comparez cela avec l’alternative à ceux-ci, qui est le nickel de la forêt tropicale, qui contient environ 30 kg par mètre carré. »

Mais une récente réunion de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) s’est terminée par aucun accord sur l’octroi de licences d’exploitation minière en haute mer, 21 pays ayant appelé à un arrêt temporaire ou permanent.

Certaines des grandes entreprises qui pourraient être des clients pour ces métaux comme VW, Volvo, Samsung et Google soutiennent également un moratoire sur l’extraction des fonds marins et disent qu’elles ne les achèteraient pas.

« Il y a si peu d’écosystèmes qui ne sont pas touchés par les impacts humains et industriels… nous devons garder ces écosystèmes intacts », a déclaré Louisa Casson, chef de projet mondial pour la campagne Stop Deep Sea Mining de Greenpeace.

« Vous avez des pieuvres qui pondent des œufs sur les éponges que l’on peut trouver sur ces nodules. Nous parlons de soulever des nuages ​​de sédiments et de pollution potentielle… qui pourraient avoir un impact vraiment inquiétant, pas seulement sur les fonds marins profonds, mais dans toute la colonne d’eau. »

