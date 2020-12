Les projets de Noël ont été laissés en lambeaux au milieu des nouvelles bordures de Covid, certaines compagnies aériennes refusant de rembourser les passagers pour les voyages qu’elles ne peuvent plus faire.

Boris Johnson a effectivement annulé Noël pour près de 18 millions de personnes à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre, la région étant placée sous un nouveau verrouillage de deux semaines à partir de dimanche.

En vertu des nouvelles règles de niveau 4, les magasins non essentiels – ainsi que les gymnases, les cinémas, les casinos et les coiffeurs – doivent rester fermés et les gens sont limités à rencontrer une autre personne d’un autre ménage dans un espace public extérieur.

Les personnes de niveau 4 ont été informées de ne pas voyager hors de la région, tandis que celles de l’extérieur ont été déconseillées de se rendre.

British Airways et Virgin Atlantic ont révélé qu’elles n’offriraient pas de remboursement aux passagers qui annulent des voyages pour la fin de l’année suite aux nouvelles restrictions.

Le compte Twitter de Virgin Atlantic a publié: « Les remboursements ne sont autorisés que pour les vols annulés. Si vous avez réservé directement avec nous, vous avez la possibilité de modifier la réservation pour une nouvelle date de voyage jusqu’au 31 décembre 2022.

« Si vous avez réservé avec un tiers, veuillez le contacter directement pour connaître vos options. »

Lisa Hunter, cliente de British Airways, a tweeté à la compagnie aérienne: « Je viens d’être transférée au niveau 4 mais on vient de nous dire par téléphone que nous ne pouvons pas obtenir de remboursement pour les vols réservés pour Noël car « le vol n’est pas annulé ».

« Il est maintenant illégal de voyager hors des zones de niveau 4, donc cela ne peut certainement pas être le cas? Heathrow est au niveau 4! ‘

BA a répondu: « Bonjour Lisa, les vols continuent à fonctionner, car les voyages essentiels sont toujours autorisés. Nous craignons qu’un remboursement complet ne soit autorisé que si votre vol est annulé.

Un piéton traverse un hall presque désert de la gare de Charing Cross à Londres le 20 décembre

British Airways et Virgin Atlantic ont révélé qu’elles n’offriraient pas de remboursement aux passagers qui annulent des voyages pour la fin de l’année suite aux nouvelles restrictions

Un porte-parole de la BA a déclaré à MailOnline: « Les clients qui ne peuvent pas voyager ou qui choisissent de ne pas le faire peuvent continuer à modifier leurs vols ou demander un bon pour une utilisation future dans le cadre de notre politique de réservation en toute confiance, qui est disponible depuis le début de la pandémie.

Comme toujours, si le vol d’un client est annulé, il a droit à un remboursement complet ou à un bon, et nous contactons toujours tous les clients dont les vols pourraient être affectés pour discuter de leurs options.

Un porte-parole de Virgin Atlantic a déclaré à MailOnline: « Nous comprenons les difficultés que les restrictions de Covid-19 et de niveau 4 posent à certains de nos clients.

« Lorsqu’un client n’est pas en mesure de voyager pour une raison quelconque, nous offrons autant de choix et de flexibilité que possible pour l’aider à changer ou à modifier ses plans, avec un changement de nom et deux frais de changement de date supprimés pour une nouvelle date de voyage jusqu’au 31 décembre 2022. .

«Lorsqu’un vol est annulé, les clients ont bien sûr droit à un remboursement intégral en espèces.

La compagnie aérienne rivale EasyJet a déclaré qu’elle offrirait des remboursements à ceux qui resteraient chez eux.

Un porte-parole a déclaré: « EasyJet prévoit de suivre son horaire actuel au cours des prochains jours, mais à la suite de l’annonce par le gouvernement britannique de la mise en œuvre de restrictions de niveau 4, qui comprend des conseils contre les voyages à l’étranger, nous comprenons que certains clients devront peut-être maintenant modifier leurs vols.

Les Londoniens sont vus en attente de trains à la gare d’Euston dans une ultime tentative de passer Noël hors de la capitale

« Les clients concernés dans les zones de niveau 4 ont la possibilité de passer gratuitement à un vol alternatif, de recevoir un bon ou de recevoir un remboursement. Cette politique s’applique à tous les vols jusqu’au 30 décembre.

« Tous les autres clients peuvent apporter des modifications à leur réservation sans frais de modification jusqu’à 14 jours avant le départ en ligne via Gérer les réservations sur easyJet.com. »

Hier soir, un grand nombre de Londoniens ont fui la capitale par train pour échapper aux nouvelles restrictions juste avant qu’elles ne deviennent applicables – mais beaucoup d’autres sont maintenant bloqués avec des billets pour des visites de Noël qu’ils sont désormais interdits d’utiliser.

Lequel? L’expert des droits des consommateurs Adam French a déclaré: «Ces nouvelles restrictions entraîneront des perturbations massives dans les voyages et le chaos, laissant les projets festifs de nombreuses personnes en lambeaux.

« Si vous avez déboursé de l’argent pour un billet de train et que vous devez rester sur place, vous devriez pouvoir annuler le voyage et récupérer votre argent.

« Les opérateurs ferroviaires devraient être aussi accommodants que possible en donnant aux passagers la possibilité d’utiliser des billets ou en leur émettant des remboursements s’ils ne peuvent pas voyager à un autre moment. »

Quelles sont les nouvelles règles de niveau 4? Les règles de niveau 4 seront essentiellement les mêmes que le verrouillage général auquel l’Angleterre était soumise en novembre. Les commerces non essentiels doivent fermer, ainsi que les installations de loisirs et les soins personnels tels que les coiffeurs. Cependant, les lieux de culte peuvent rester ouverts. Il sera conseillé aux personnes des autres niveaux de ne pas se rendre dans les zones les plus élevées, tandis que les résidents du niveau 4 ne doivent pas passer la nuit dans les zones les moins infectées.

Les restrictions qui ont forcé des millions de personnes à travers le Royaume-Uni à déchirer leurs projets de Noël pourraient devoir rester pendant « les deux prochains mois », a suggéré le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.

« Ce qui est vraiment important, c’est que non seulement les gens les suivent (les nouvelles règles), mais tout le monde dans une zone de niveau 4 agit comme si vous aviez le virus pour arrêter de le propager à d’autres personnes », a déclaré M. Hancock au programme Sophy Ridge On Sunday de Sky News .

Les scientifiques du groupe consultatif gouvernemental sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) ont conclu que la souche mutante VUI 202012/01, identifiée par les laboratoires de Public Health England à Porton Down, se propage plus rapidement.

Le Premier ministre a été informé des conclusions du groupe lors d’une réunion avec les ministres du comité Covid O vendredi soir, et les nouveaux règlements ont été signés par le Cabinet avant que l’annonce de samedi ne fasse échouer les projets de nombreuses personnes de voir leur famille à Noël.

« Nous savons qu’avec cette nouvelle variante, vous pouvez l’attraper plus facilement à partir d’une petite quantité de virus présente », a déclaré M. Hancock.

« Toutes les différentes mesures que nous avons en place, nous en avons besoin de plus pour contrôler la propagation de la nouvelle variante que pour contrôler la propagation de l’ancienne variante. Tel est le problème fondamental.

«Nous le savons parce que nous savons qu’en novembre que dans les régions où cette nouvelle variante a commencé, dans le Kent, les cas ont continué à augmenter alors que dans le reste du pays, le verrouillage de novembre a fonctionné très efficacement.

«C’est un défi énorme, jusqu’à ce que nous puissions lancer le vaccin pour protéger les gens. C’est ce à quoi nous serons confrontés au cours des deux prochains mois.

Dans le reste de l’Angleterre, l’assouplissement de Noël a été sévèrement réduit, les ménages étant autorisés à se rassembler pendant une seule journée – le jour de Noël lui-même – plutôt que les cinq jours précédemment prévus.

L’Écosse et le Pays de Galles limitent également les «bulles» de Noël à un seul jour, tandis que les Irlandais du Nord ont été invités à envisager de former une bulle pour le jour de Noël uniquement.

Le Pays de Galles a également reflété les restrictions de niveau 4 en Angleterre en reportant les mesures de niveau d’alerte 4 à dimanche, tandis que l’Écosse a déclaré que son interdiction de voyager avec le reste du Royaume-Uni resterait désormais en place tout au long de la période des fêtes.

Les gens franchissent des barrières pour prendre les trains à la gare de Paddington à Londres. L’introduction du nouveau niveau vise à freiner une nouvelle souche plus infectieuse du virus, a expliqué Boris Johnson lors d’un point de presse samedi.

Les gens attendent samedi dans le hall de la gare de Paddington à Londres alors que les gens se démènent pour sortir de Londres avant que les règles de niveau 4 n’entrent en vigueur à minuit.

Le nouveau règlement créant un Tier 4 en Angleterre est entré en vigueur dimanche à 7 heures du matin et sera déposé devant le Parlement, qui est en suspension, lundi.

Le texte législatif a été rédigé à 6 heures du matin dimanche et doit être approuvé à la fois par la Chambre des communes et la Chambre des lords dans les 28 jours, sinon la modification de la loi est annulée selon un processus connu sous le nom de « procédure affirmative ».

Quelles parties du pays sont au niveau 4? Kent Buckinghamshire Berkshire Surrey (sauf Waverley) Les arrondissements de Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings Les 32 arrondissements de Londres et la ville de Londres. Bedford, Bedfordshire central, Milton Keynes, Luton, Peterborough Hertfordshire Essex (à l’exclusion de Colchester, Uttlesford et Tendring).

Lors d’une conférence de presse n ° 10 samedi, M. Johnson a déclaré qu’il prenait les mesures le « cœur lourd », mais les preuves scientifiques ne lui avaient pas laissé le choix.

Les annonces ont provoqué une ruée vers les gares de Londres et à 19 heures samedi, il n’y avait pas de billets disponibles en ligne depuis plusieurs gares de Londres, notamment Paddington, Kings Cross et Euston.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré de grandes foules à la gare de St Pancras en attente de monter à bord des trains pour Leeds.

Les Pays-Bas interdisent les vols en provenance du Royaume-Uni pendant au moins le reste de l’année afin de s’assurer que la nouvelle souche n’atteint pas ses côtes.

Il a déclaré qu’il évaluerait « avec d’autres pays de l’Union européenne les possibilités de contenir l’importation du virus en provenance du Royaume-Uni ».

Les annonces ont été un coup de marteau pour de nombreuses entreprises – en particulier les détaillants qui espéraient reprendre des ventes avant Noël à la fin d’une année torride au cours de laquelle ils avaient dû faire face à des commandes répétées de clôture.

Il y avait aussi de la fureur parmi certains députés conservateurs après des semaines d’agitation croissante de l’arrière-ban à propos du retour de contrôles de plus en plus stricts.

Mark Harper, le chef du Covid Recovery Group des députés conservateurs, a demandé le rappel du Parlement afin que les députés puissent débattre et voter sur les changements pour l’Angleterre.

Le président du conseil de l’Association médicale britannique, le Dr Chaand Nagpaul, a toutefois salué l’annonce qui, selon lui, sauverait des vies et aiderait les services de santé à faire face à une «demande incroyable».