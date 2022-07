Les projets de terrains de jeux de Crystal Lake Park District sont retardés mais continuent d’avancer, selon le directeur des parcs – Shaw Local

L’ancien équipement de terrain de jeu a été retiré début juillet à Brighton Oaks Park et Lapins Park dans le district de Crystal Lake Park, tandis qu’un autre projet de terrain de jeu, Kamijima Park, a été bloqué, a déclaré un responsable du parc.

Le district supervise actuellement un nombre inhabituel de projets de rénovation et de construction, en plus de rédiger un nouveau plan directeur du système de parcs, certains montrant des progrès et d’autres retardés en raison de problèmes météorologiques, de personnel et de construction, a déclaré Amy Olson, responsable de la planification du parc et développement.

Le personnel du parc a fourni des mises à jour pour une liste de projets dans un message sur le site Web du district du parc mercredi, y compris les trois terrains de jeux. Parmi les autres nouveaux travaux, citons le resurfaçage des aires de jeux pour les parcs Veteran Acres, Woodland Estates et Woodscreek, ainsi que la nouvelle moquette pour le parcours de golf miniature du Lippold Family Golf Center.

“Ces projets ne sont pas censés s’éterniser aussi longtemps”, a déclaré Olson. « Les enfants veulent jouer et s’amuser avec leurs amis. Les habitants sont anxieux. Nous avons été mis au défi par certains travaux spécialisés.

Brighton Oaks et Lapins Park ont ​​tous deux été fouillés et des clôtures ont été installées plus tôt cette semaine en vue de l’installation des nouveaux terrains de jeux, a déclaré Olson. L’équipement de l’ancienne aire de jeux du parc Lapins a été donné à une entreprise de réutilisation, Kids Around the World, selon le site Web.

Les travaux au parc Kamijima devaient commencer en juin, mais ne commenceront pas avant août au plus tôt, a déclaré Olson.

Lorsque les surfaces du terrain de jeu seront enfin terminées, elles comprendront 15 nouvelles couleurs et conceptions de surface telles que des dinosaures, des constellations et le système solaire, a déclaré Olson.

Malgré une grève en cours du syndicat local 150 contre trois entreprises locales de matériaux de construction, le district du parc a reçu au préalable tout le gravier dont il a besoin pour les projets, a déclaré Olson.

“Je sais que cela a été difficile, mais en fin de compte, nous aurons tous ces nouveaux parcs formidables dans lesquels les enfants pourront jouer”, a déclaré Olson.