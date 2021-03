Les projets de Sunak de réduire les dépenses publiques de 16 milliards de livres sterling entraîneront une «  vraie douleur supplémentaire  »

Les plans du chancelier Rishi Sunak visant à réduire de 16 milliards de livres sterling les dépenses publiques «ne semblent pas réalisables sans une douleur considérable», a déclaré le directeur de l’influent institut d’études fiscales.

M. Sunak a ajouté 4 milliards de livres sterling de coupes dans le budget d’hier aux 12 milliards de livres décrits dans l’examen des dépenses de l’automne dernier, et n’a pris aucune disposition pour les coûts continus de la pandémie de coronavirus pour le NHS au-delà de l’année prochaine.

Mais le directeur de l’IFS, Paul Johnson, a déclaré que les chiffres des dépenses semblaient « invraisemblablement bas » et a déclaré qu’il mettrait une cote de dix à un contre leur réalisation.

Et il a accusé le chancelier de ne pas avoir «mis le peuple au niveau de ses choix» en faisant passer le seuil de 4 milliards de livres sterling comme un changement technique dans la façon dont les chiffres sont calculés.

Décrivant les projets de réduction des dépenses de M. Sunak comme «assez fragiles», M. Johnson a déclaré: «Il reste à voir comment il va réellement réparer les finances publiques.»

Présentant l’analyse du groupe de réflexion indépendant sur le deuxième budget de M. Sunak, M. Johnson a déclaré que le chancelier avait joué au Père Noël avec le soutien du coronavirus, mais avait transformé Scrooge avec des plans fiscaux et de dépenses à plus long terme s’élevant à près de 50 milliards de livres sterling de serrage de ceinture par rapport aux plans pré-Covid.

M. Johnson a déclaré que le «revirement brutal» de M. Sunak sur la politique de faible fiscalité des conservateurs de longue date entraînerait «le fardeau fiscal le plus soutenu de l’histoire du Royaume-Uni».

Et il a déclaré que la décision «remarquable» de la chancelière d’augmenter l’impôt sur les sociétés de six points de pourcentage à 25 pour cent à partir de 2023 était «quelque chose d’un pari… que cela n’aura pas un effet trop terrible sur l’investissement».

Le gel des seuils d’allocation personnelle de l’impôt sur le revenu entraînera un million de travailleurs supplémentaires dans la fourchette supérieure d’ici 2025.

À ce stade, environ 5 millions de personnes – un contribuable sur six – paieront le taux de 40% sur les revenus, contre 3 millions lorsque les gouvernements conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2010, a-t-il déclaré.

M. Johnson a également déclaré qu’il était «remarquable» que M. Sunak ait choisi de ne pas supprimer progressivement l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel à partir d’octobre, mais plutôt d’imposer une réduction de plus de 80 £ par mois à certains des les familles les plus pauvres du pays.

Si les paiements – totalisant environ 6 milliards de livres sterling par an – doivent être retirés, les arguments en faveur de leur suppression plus progressive «semblent irréfutables», a-t-il déclaré.

Les détails de l’endroit où la hache de dépenses tombera n’ont pas été exposés dans le budget de mercredi.

Mais M. Johnson a déclaré que la protection offerte aux dépenses pour le NHS, les écoles, la défense et l’aide signifiait que d’autres domaines, tels que la loi et l’ordre et le gouvernement local, subiraient à nouveau des coupes en termes réels après une décennie d’austérité.

Bien que le Trésor affirme que les 4 milliards de livres supplémentaires de réduction des dépenses constituaient un changement technique pour prendre en compte la baisse des prévisions d’inflation, M. Johnson a déclaré qu’en réalité, la réduction entraînerait «une réelle douleur supplémentaire».

Et il a demandé: «Sommes-nous vraiment obligés de dépenser 16 milliards de livres de moins pour les services publics que ce que nous avions prévu avant la pandémie? Le NHS va-t-il vraiment revenir à ses plans de dépenses pré-Covid après avril 2022. Je dirais non, bien sûr que non.

«Il y a des pressions de toutes sortes de directions. Le NHS est le plus évident – de nouvelles recharges semblent presque inévitables.

«Le rattrapage des apprentissages perdus dans les écoles, la gestion des arriérés dans notre système judiciaire, le soutien des transports publics, la réparation des soins sociaux exigeront tous des dépenses supplémentaires.

«Les plans de dépenses à moyen terme de la chancelière semblent tout simplement incroyablement bas.»

Alors que la chancelière avait fait «un travail décent» en apportant un soutien aux entreprises et aux travailleurs alors que le Royaume-Uni émerge du coronavirus, ses plans de dépenses pour les années suivantes «ne semblent pas réalisables, du moins pas sans une douleur considérable», a déclaré M. Johnson.

«Il reste à voir comment il va réellement régler les finances publiques», a-t-il ajouté.

L’incapacité de M. Sunak à identifier où il trouvera de l’argent pour les priorités post-pandémiques telles que la réforme des soins sociaux et la réduction des inégalités était «un grand trou» dans le budget, a déclaré le patron de l’IFS.

«Sur… comment faire face aux conséquences à long terme d’une pandémie, il est resté silencieux», a déclaré M. Johnson.

«Pas d’argent pour faire face aux priorités post-pandémique. Pas de politique pour faire face aux inégalités qui se sont ouvertes au cours de la dernière année entre riches et pauvres, vieux et jeunes, de plus en moins instruits.