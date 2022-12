Les projets de Rishi Sunak de refuser l’asile aux migrants par petits bateaux violent le droit international, selon l’ONU

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le plan de Rishi Sunak visant à refuser l’asile aux migrants arrivant sur de petits bateaux viole le droit international et sape la “tradition humanitaire” britannique, ont déclaré les Nations Unies.

Le Premier ministre a promis mardi de renvoyer des milliers d’Albanais dans leur pays d’origine, d’accélérer le traitement des demandes d’asile, de rendre plus difficile la revendication de l’esclavage moderne, d’ouvrir des centres d’accueil pour faire sortir 10 000 migrants des hôtels et de poursuivre davantage de personnes pour conduite de canots pneumatiques.

Les critiques ont qualifié les mesures de “cruelles, inefficaces et illégales” tandis que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé la Grande-Bretagne à “respecter ses obligations légales”.

Plusieurs députés, dont l’ancienne Première ministre Theresa May, se sont inquiétés d’un nouvel obstacle de “preuves objectives” exigées des victimes de l’esclavage moderne demandant l’aide du ministère de l’Intérieur.

“L’esclavage moderne est une menace très réelle et actuelle”, a déclaré Mme May, qui a dirigé la loi de 2015 sur l’esclavage moderne. “Nous ne devons rien faire pour diminuer nos protections de classe mondiale pour les victimes de ce crime terrible et horrible.”

M. Sunak a déclaré aux députés que son projet de loi “préciserait sans ambiguïté que, si vous entrez illégalement au Royaume-Uni, vous ne devriez pas pouvoir y rester”.

“Au lieu de cela, vous serez détenu et renvoyé rapidement soit dans votre pays d’origine, soit dans un pays sûr où votre demande d’asile sera examinée”, a-t-il déclaré aux Communes.

Les experts se sont demandé dans quels “pays sûrs” les demandeurs d’asile pourraient être envoyés, la Haute Cour devant statuer lundi sur deux contestations judiciaires concernant le programme rwandais, et aucun accord de retour n’est en place avec les pays de l’UE.

M. Sunak a déclaré que le gouvernement distinguerait les “migrants illégaux” des “véritables réfugiés”, mais la grande majorité des arrivées par petits bateaux ont demandé l’asile et plus de la moitié des demandes décidées ont abouti.

Le HCR a déclaré que limiter l’asile aux personnes arrivant par des “voies légales” va à l’encontre des principes fondamentaux de la Convention de 1951 sur les réfugiés, et que les programmes de réinstallation défendus par le gouvernement “ne peuvent remplacer l’obligation d’étendre la protection aux demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni et postulant”. directement”.

“La proposition annoncée de détenir d’abord, puis de renvoyer les demandeurs d’asile dans leur pays d’origine ou de les transférer dans un pays tiers équivaudrait à un refus d’accès au système d’asile britannique pour ceux qui arrivent de manière irrégulière”, a déclaré la haute-commissaire adjointe Gillian. Déclencheurs. “Cette approche fermerait l’accès à l’asile au Royaume-Uni pour tous sauf quelques privilégiés.”

L’autorité a averti que l’expulsion forcée des demandeurs d’asile vers les pays qu’ils ont fui « saperait le système mondial des réfugiés dans son ensemble et constituerait une violation du droit international des réfugiés ».

Lorsqu’on lui a demandé si les plans ” bafouent le droit international “, le Premier ministre n’a pas répondu directement, mais a déclaré que les propositions étaient fondées sur ” des principes justes et de bon sens “.

Rishi Sunak a visité mardi le nouveau commandement opérationnel des petits bateaux (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Il a affirmé que le système aiderait toujours les personnes “les plus nécessiteuses et les plus vulnérables” et a déclaré qu’il avait reçu des assurances formelles de l’Albanie confirmant qu’il protégera les personnes expulsées risquant de faire l’objet d’un nouveau trafic.

M. Sunak s’est engagé à créer des itinéraires plus sûrs et légaux pour que les réfugiés atteignent le Royaume-Uni, mais a déclaré qu’ils ne seraient pas mis en œuvre tant que “nous n’aurons pas un contrôle adéquat de nos frontières” et n’a fourni aucun détail.

Dans le même temps, il a annoncé qu’il y aurait un quota fixé par le Parlement sur le nombre de réfugiés réinstallés en Grande-Bretagne – qui ne s’élevait qu’à 1 391 personnes l’année dernière, contre 86 000 demandes d’asile conventionnelles.

Tim Naor Hilton, directeur général de Refugee Action, a déclaré que la plupart des changements annoncés étaient «cruels, inefficaces et illégaux et ne feront rien pour résoudre les vrais problèmes du système. Au lieu de cela, ils causeront de la misère à des milliers de personnes déjà traumatisées ».

Le Conseil des réfugiés a déclaré que le gouvernement n’avait pas réussi à trouver une solution “réalisable ou fondée sur des principes” aux traversées de la Manche, arguant que les migrants n’avaient recours à de petites embarcations que parce qu’il n’y avait pas d’itinéraires légaux et sûrs qui leur étaient ouverts.

Le directeur général Enver Solomon a déclaré: «Ce gouvernement veut traiter les personnes qui viennent au Royaume-Uni en quête de sécurité comme des criminels illégaux.

“C’est profondément troublant et va à l’encontre du droit international et de l’engagement du Royaume-Uni en tant que signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés à accorder une audience équitable aux personnes qui viennent ici en quête de sécurité et de protection.”

Les plans précédents du gouvernement visant à réduire les traversées de la Manche ont échoué (Gareth Fuller/PA) (fil de sonorisation)

Sile Reynolds, de Freedom from Torture, a accusé le Premier ministre de “recycler des gadgets contraires à l’éthique et inapplicables”.

« L’accélération des refus et des renvois en fonction uniquement de la nationalité ou de la méthode d’arrivée est un reconditionnement dangereux et uniforme d’une politique qui risque de violer nos obligations internationales de protection des réfugiés », a-t-elle déclaré.

Jack Pelele, de Detention Action, a déclaré que les propositions n’étaient “que des politiques réchauffées et ratées du passé”, appelant le gouvernement à se concentrer plutôt sur la création d’un “processus d’asile fonctionnel” au milieu d’arriérés et de retards records.

Après que le surpeuplement du centre de traitement de Manston dans le Kent ait mis en lumière les dépenses du gouvernement de plus de 5 millions de livres sterling par jour en hôtels pour demandeurs d’asile, M. Sunak a relancé les plans élaborés sous Priti Patel pour héberger jusqu’à 10 000 personnes dans des centres d’accueil en vacances désaffectées. parcs, résidences étudiantes et sites militaires.

Des mesures seront introduites – y compris un doublement du nombre de travailleurs sociaux – dans le but de traiter les demandes en “jours ou semaines, pas en années”, ce qui, selon M. Sunak, devrait éliminer l’arriéré de dossiers d’ici la fin de l’année prochaine.

Le Premier ministre a déclaré qu’un nouveau commandement opérationnel des petits bateaux serait créé pour rassembler l’armée, la National Crime Agency et le personnel civil ciblant actuellement différents aspects des traversées de la Manche.