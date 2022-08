Les projets de Priti Patel d’accélérer le renvoi des demandeurs d’asile albanais “risquent d’enfreindre le droit international”

Priti Patel a rencontré des responsables albanais alors qu’elle tentait d'”accélérer” le renvoi des demandeurs d’asile albanais qui traversent la Manche dans de petits bateaux, mais on ne sait pas comment les plans seront réalisables ou légaux.

Elle a discuté mardi du partage de preuves médico-légales et de données biométriques avec des membres de la police d’État albanaise, le gouvernement espérant expulser les criminels condamnés du Royaume-Uni au motif qu’ils ne sont pas “favorables au bien public”.

Les autorités britanniques espèrent séparément déclarer les demandes d’asile des Albanais “irrecevables” au motif qu’ils ont traversé des pays tiers sûrs, mais les forcer à retourner dans le pays qu’ils fuient serait une violation du droit international.

Un programme pilote a commencé à augmenter le partage de renseignements sur les migrants albanais après une augmentation du nombre de personnes traversant la Manche, ce qui, selon les responsables du ministère de l’Intérieur, est facilité par les réseaux du crime organisé.

Environ 6 000 Albanais sont arrivés sur de petits bateaux jusqu’à présent en 2022, constituant jusqu’à 60 % des migrants certains jours.

Mme Patel a affirmé qu’il était “honteux et absurde que tant de ressortissants albanais entrent au Royaume-Uni via de petits bateaux alors que l’Albanie est un pays sûr”, mais la Grande-Bretagne a accordé plus de la moitié des demandes d’asile albanaises l’année dernière.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il examinerait “immédiatement” les demandes des Albanais en vue d’organiser des retours rapides – malgré bon nombre des 166 000 demandes d’asile dans un arriéré record attendant des années pour une décision.

L’indépendant comprend que les plans n’ont pas encore été mis en œuvre, en raison de discussions en cours avec les autorités albanaises et d’obstacles juridiques.

Le renvoi des demandeurs d’asile dans le pays qu’ils fuient est une violation de la Convention sur les réfugiés, les Nations Unies déclarant que “l’élément le plus essentiel du statut de réfugié et de l’asile est la protection contre le retour dans un pays où une personne a des raisons de craindre la persécution”. .

Le Conseil des réfugiés a déclaré qu’il avait travaillé avec des Albanais qui avaient été “trafiqués et victimes d’exploitation criminelle et sexuelle”, et qu’il serait “totalement erroné” de préjuger les demandes d’asile sur la base de la nationalité.

“Ce n’est pas parce qu’un pays n’est pas en guerre qu’il est sûr pour tous ceux qui y vivent”, a ajouté le directeur général Enver Solomon.

“Le fait que plus de la moitié des Albanais qui demandent l’asile ici bénéficient de la protection des réfugiés par notre gouvernement en dit long sur les dangers évidents auxquels ces personnes sont confrontées.”

Le Conseil conjoint pour le bien-être des migrants (JCWI) a déclaré L’indépendant que de nombreux Albanais traversant la Manche fuyaient la violence.

“Si le nouveau plan honteux de Priti Patel se concrétise, il mettra la vie des Albanais en danger et ouvrira la voie à une plus grande cruauté contre les réfugiés”, a déclaré la directrice du plaidoyer, Zehrah Hasan.

Le nombre de personnes traversant la Manche en petits bateaux cette année dépasse les 18 000

“La plupart d’entre nous pensent que les personnes en quête de sécurité au Royaume-Uni doivent être traitées avec équité et compassion, mais une fois de plus, il semble que ce gouvernement soit plus intéressé par la cruauté qui fait la une des journaux que par la vie des personnes que leurs politiques affectent.”

Care4Calais, qui est l’une des organisations caritatives à intenter une action en justice à partir de la semaine prochaine contre le stratagème rwandais, a averti que le gouvernement risquait à nouveau d’enfreindre le droit international.

La fondatrice Clare Moseley a déclaré: «Le ministre de l’Intérieur ne peut pas jeter la procédure régulière par la fenêtre et goudronner toute une nation avec des tropes. Les réclamations des personnes doivent être évaluées individuellement.

Au cours de l’année qui s’est terminée en juin, le gouvernement britannique a accordé 53% des demandes d’asile aux Albanais, et on ne sait pas comment il pourrait légalement les traiter différemment des autres nationalités lorsque chaque demande doit être examinée sur une base individuelle.

Il peut tenter de déclarer « irrecevables » les demandes d’asile d’Albanais et refuser de les examiner au motif qu’ils ont traversé des pays sûrs pour atteindre le Royaume-Uni.

Cette décision les mettrait en mesure d’être transférés vers des «pays tiers sûrs», qui incluront le Rwanda si l’accord controversé du gouvernement est mis en œuvre.

Un accord de 2021 avec l’Albanie autorise le retour des demandeurs d’asile déboutés, des délinquants étrangers et des dépassements de visa, mais pas des demandeurs d’asile dont les demandes restent à l’étude.

L’accord stipule qu’il n’affecte pas les obligations du Royaume-Uni en vertu de la Convention sur les réfugiés de tout accord international concernant l’asile et les droits de l’homme.

Depuis 2018, 94 % de tous les migrants traversant la Manche en canot pneumatique ont demandé l’asile. La moitié des demandes ont été accordées, 43 % ont été déclarées « irrecevables » en raison de leur séjour dans des pays tiers sûrs et seulement 8 % ont été refusées.

Selon la loi britannique, les personnes doivent être présentes au Royaume-Uni pour faire une demande d’asile et il n’y a pas de visa à cette fin. Le gouvernement a mis en place des programmes sur mesure pour réinstaller les personnes directement de pays comme l’Afghanistan, et a offert aux réfugiés ukrainiens des visas de trois ans, mais les commissions parlementaires ont déclaré qu’il devait y avoir des itinéraires plus sûrs et légaux pour réduire la demande de traversées de la Manche.