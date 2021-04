Les projets de mur frontalier de Trump financés par l’armée annulés par la Maison Blanche

WASHINGTON – L’administration du président Joe Biden a annoncé vendredi qu’elle annulait tous les projets de construction de murs frontaliers financés avec des fonds militaires et réparera les dommages causés par la construction de la barrière défendue par l’ancien président Donald Trump.

« (Le ministère de la Défense) a commencé à prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler les projets de barrière frontalière », a déclaré vendredi le porte-parole adjoint du Pentagone Jamal Brown dans un communiqué. familles. »

Dans le cadre de plusieurs décrets exécutifs annulant les politiques d’immigration radicales de Trump, Biden a signé un décret exécutif le jour de l’inauguration pour arrêter la construction du mur frontalier. L’action de vendredi fait partie du décret qu’il a signé en janvier.

L’immigration a été un défi pressant pour Biden au cours des derniers mois, son administration étant aux prises avec une augmentation spectaculaire du nombre d’enfants, de familles et d’adultes migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis.

Trump, qui a fait du mur un élément important de sa politique frontalière, a détourné de l’argent du ministère de la Défense pour aider à financer la construction le long de la frontière américano-mexicaine.

Le financement militaire qui a été utilisé pour le mur sera désormais utilisé pour des projets de construction militaire précédemment reportés. Le ministère de la Défense a déclaré qu’il examinerait la liste des projets différés pour déterminer ceux qui auront la priorité.

En outre, le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré vendredi qu’il traiterait des problèmes créés par la construction de murs frontaliers dans la vallée du Rio Grande au Texas, ainsi qu’à San Diego.

Le DHS a déclaré qu’il commencerait un projet de remblayage à San Diego après qu’un compactage inapproprié du sol et des matériaux de construction lors de la construction du mur frontalier ait provoqué une érosion sur un tronçon de 14 miles, a déclaré le département.

En outre, l’agence réparera le système de barrière contre les inondations dans la vallée du Rio Grande, qui, selon eux, n’impliquera pas d’élargir la barrière frontalière. La vallée du Rio Grande, qui comprend des villes comme Brownsville, Donna et McAllen, a subi des inondations et des problèmes dans le passé en raison d’ouragans et de pluies extrêmes.

