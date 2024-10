Les projets de loi sont échangés contre Browns WR Amari Cooper dans le cadre d’un accord à succès

« Nous apprécions le travail acharné d’Amari, son professionnalisme et ses contributions sur le terrain tout au long de ses deux saisons avec nous », a déclaré mardi le directeur général des Browns, Andrew Berry, dans un communiqué. « Il a créé de nombreux moments mémorables avec nous et a fait partie intégrante de notre équipe des séries éliminatoires de 2023. Nous lui souhaitons le meilleur à Buffalo alors qu’il poursuit sa carrière dans la NFL. »

Alors que l’échange d’Aiyuk aurait valu à Cleveland un jeune et talentueux receveur en retour, l’échange de mardi marque un tournant de page pour les Browns. Jerry Jeudy, que Clevland a acquis lors d’un échange avec Denver cette intersaison, se glisse dans un rôle de WR1. Elijah Moore verra probablement son rôle augmenter, et l’offensive s’appuiera probablement encore plus sur les ailiers rapprochés David Njoku et Jordan Akins pour aller de l’avant.