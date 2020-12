ORCHARD PARK, NY: Mary Wilson est décontenancée par le nombre de personnes qui ont commencé à remarquer l’embrayage, arborant le logo du buffle chargé des Bills, qu’elle porte en faisant des courses depuis sa maison d’hiver en Floride.

Je n’essaye pas de faire de la publicité ou quoi que ce soit, mais c’est comme «Oh, tu es un fan de Bills. Vos équipes s’en sortent très bien, a-t-elle déclaré à l’Associated Press par téléphone. Je suis si populaire maintenant parce que je suis un fan de Bills.

Certains pourraient ne pas se rendre compte à quel point les liens entre les Wilson et les projets de loi vont beaucoup plus loin.

Elle est la veuve du défunt propriétaire et fondateur de l’équipe, le Pro Football Hall of Famer Ralph Wilson, et a été le propriétaire contrôlant les franchises après sa mort en mars 2014 avant que les projets de loi ne soient vendus à Terry et Kim Pegula pour un record de la NFL. 1,4 milliard de dollars plus tard cette année-là.

Se décrivant comme une fan maintenant, Mary Wilson peut imaginer ce que Ralph pourrait penser des Bills qui se rapprochent de leur premier titre de l’AFC East en 25 ans.

Il serait aux anges. Il s’amuserait tellement, dit-elle.

À 10-3, les Bills sont en mesure de décrocher la division et la troisième place en séries éliminatoires en quatre ans en battant simplement Denver (5-8) samedi.

Le succès retrouvé des franchises coïncide avec l’arrivée de l’entraîneur Sean McDermott et du directeur général Brandon Beane en 2017, et a suivi ce qui a été l’époque la plus sombre des projets de loi. Buffalo a passé 17 ans sans apparition en séries éliminatoires, ce qui représentait la plus longue sécheresse active en Amérique du Nord, quatre sports professionnels majeurs.

Le retour à la pertinence des projets de loi suscite la réflexion de ceux qui faisaient partie de l’apogée des franchises à la fin des années 1980 et 1990, au cours desquelles Buffalo a fait et perdu quatre apparitions consécutives au Super Bowl.

Bien trop long? Hah, 25 ans? Je dirais que c’est waaaaay, bien, bien en retard, a déclaré le quart-arrière du Hall of Fame Jim Kelly à propos de la dernière fois que Buffalo a remporté l’Est. Jamais en un million d’années je n’ai pensé qu’il faudrait 25 ans pour revenir.

Là encore, a noté Kelly, personne ne s’attendait à ce que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre deviennent dominants sous l’entraîneur Bill Belichick et le quart-arrière Tom Brady. Les deux ont supervisé une franchise qui a remporté 17 titres de division et six Super Bowls avant que Brady ne parte pour Tampa Bay cette intersaison.

Et pourtant, a déclaré Kelly, les Bills étaient en mesure de prendre le relais de la division en raison de l’approche méthodique que McDermott et Beane ont adoptée pour reconstruire la liste par le biais du repêchage et de l’agence libre.

Dans une certaine mesure, dit-il, cela lui rappelle le potentiel que les Bills ont commencé à montrer sous le tandem Hall of Fame de l’entraîneur Marv Levy et du directeur général Bill Polian après un 12-4 en 1988. C’était la troisième saison de Kellys à Buffalo dans une équipe. qui présentait une fondation d’éventuelles stars: l’ailier défensif Bruce Smith, le demi offensif Thurman Thomas et le receveur Andre Reed, tous inscrits à Canton.

Ouais, vous pouvez le comparer à un certain point, mais le temps nous le dira, dit Kelly. Mais j’espère que le temps nous amènera là où nous aurons à nouveau l’occasion de ramener ce trophée Lombardi à la maison.

L’alignement des Bills comprend un mélange de jeunes, le quart Josh Allen, le secondeur central Tremaine Edmunds et le demi de coin TreDavious White, et une collection de vétérans établis. Il y a le tandem de sécurité de Jordan Poyer et Micah Hyde, et un groupe de receveurs composé de Stefon Diggs, Cole Beasley et John Brown.

Ce qui impressionne le plus Levy, c’est la stabilité des Bills au sommet.

Il y a toujours des similitudes quand le succès a lieu, a déclaré Levy, qui a pris sa retraite après la saison 1997 en tant qu’entraîneur le plus gagnant des Bills avant de revenir pour servir un relais de deux ans en tant que directeur général à partir de 2006. Ils m’ont donné beaucoup de crédit pour l’équipe. gagner, et je dirais: «Très bien, merci. J’ai apprécié. Mais ce n’est pas un grand entraîneur qui gagne, son organisation totale. Donc les choses vont bien, j’en suis sûr, à l’intérieur de l’organisation pour l’aider à réussir.

Il n’est pas surprenant que McDermott ait maintenu sa concentration sur le jeu à la fois cette semaine en disant que son attention est carrément sur Denver, détournant les questions sur l’importance de remporter le titre de division. Pour Allen, gagner l’Est n’est qu’un pas vers un objectif plus grand.

Nous comprenons ce qui est en jeu à chaque fois que nous entrons sur le terrain, a-t-il déclaré. Mais cela dit, il reste trois matchs. Ce n’est pas la fin tout, soit tout, nous avons remporté l’AFC Est, faisons la fête.

L’importance d’une couronne de division n’est pas perdue pour la vieille garde des Bills.

Quand j’allume la télé dimanche et que j’entends les émissions d’avant-match mentionner Buffalo sous un jour positif au lieu d’être le paillasson de l’Est, c’est un sentiment formidable d’avoir cette association avec l’équipe, a déclaré l’ancien secondeur Cornelius Bennett. C’est comme élever un enfant et que quelqu’un vous tapote dans le dos parce que l’enfant progresse. C’est une bonne sensation.

Pendant plus de 50 ans, les Bills étaient le bébé de Ralph Wilson. Fondée en 1960 comme l’un des membres fondateurs de la Ligue américaine de football, Buffalo a remporté les championnats de l’AFL en 1964 et 65. Mais l’équipe a eu du mal à trouver une cohérence compétitive, en dehors de l’ère Kelly.

Au cours de ses dernières années, Wilson s’est blâmé pour de mauvaises décisions en embauchant des GM inexpérimentés à Levy, suivi de Russ Brandon avant de faire appel à Buddy Nix en 2009.

En 2010, après un départ de 0-5 sous l’entraîneur de première année Chan Gailey, Wilson a déclaré à l’AP qu’il faudrait probablement encore trois ans pour construire un gagnant, tout en notant que je ne serai probablement pas là.

Hélas, cela a pris un peu plus de temps.

Mary Wilson a été présentée aux Bills au début de leur course au Super Bowl. Elle était la date Wilsons au Super Bowl de 1991, que Buffalo a perdu 20-19 contre les Giants de New York. Elle est maintenant titulaire d’un abonnement et avait assisté à tous les matchs à domicile jusqu’à cette saison avec des fans non autorisés en raison de la coronavirus pandémie.

Ralph aurait tellement de plaisir avec ça. Et pas seulement cela, les Pegulas ont fait un si grand geste avec le directeur général et l’entraîneur et l’intégrité (qu’ils ont), a-t-elle déclaré.

Et je crois que l’esprit de Ralph voit cela, a déclaré Wilson, avant de terminer la conversation par un simple: Go Bills.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL