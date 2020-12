ORCHARD PARK, NY: Brandon Beane aurait facilement pu rester en Caroline, où il a passé 19 ans à gravir les échelons du front-office des Panthers, ne serait-ce que parce qu’il se sentait à l’aise et en sécurité.

Au lieu de cela, il a pris l’option la plus risquée en jouant sur lui-même en mai 2017 et en faisant confiance aux assurances données par les propriétaires Terry et Kim Pegula d’accepter le défi d’aider à ressusciter une franchise perdante.

C’était une opportunité dans un endroit qui était en panne depuis si longtemps et qui avait une si grande tradition, a déclaré Beane la semaine dernière lors de la signature d’une prolongation de contrat de quatre ans en tant que directeur général qui le verrouille jusqu’en 2025.

À quel point serait-il excitant de changer cette situation et d’organiser des matchs éliminatoires ici? il ajouta. Cela a toujours été l’objectif. Et je pense qu’en fin de compte, j’espère que nous pourrons y parvenir cette année.

Ce qui semblait inimaginable en janvier 2017, lorsque les projets de loi étaient au milieu d’un autre changement de régime après le limogeage de l’entraîneur Rex Ryans et la conférence de presse de fin de saison du directeur général Doug Whaleys dans laquelle il affirmait ne pas savoir ce qui se passait, semble soudainement réalisable.

Sous la vision patiemment menée par Beane et l’entraîneur Sean McDermotts pour établir la stabilité et le succès durable à Buffalo, les Bills (10-3) sont en mesure de décrocher leur troisième place en séries éliminatoires en quatre ans et, plus catégoriquement, de revendiquer leur premier titre de l’AFC Est depuis 1995 .

Sortez le pantalon Zubaz des Bills et commandez une tournée de bière et d’ailes, parce que Buffalo se prépare pour une fête socialement distante, sachez que ce n’est pas apprécié depuis la première administration Clinton. Le nombre magique des Bills pour décrocher la division est réduit à une victoire ou à une défaite des Dolphins de Miami à trois semaines de la fin.

L’ambiance à Buffalo est électrique.

Même si les fans ne sont pas autorisés à assister aux matchs à domicile en raison du coronavirus pandémie, cela n’a pas empêché un petit contingent de se rassembler à l’entrée de la rue du stade dans les petites heures de lundi matin pour encourager chaque voiture qui est sortie après la victoire convaincante de Buffalos 26-15 sur les Steelers de Pittsburgh.

Ce sont bien sûr les mêmes fans fidèles qui ont bravé des températures inférieures à zéro degré le 31 décembre 2017 pour saluer l’arrivée des Bills de Miami après avoir décroché une place en séries éliminatoires pour mettre fin à une sécheresse de 17 ans en séries éliminatoires.

Les projets de loi 2020 sont une équipe beaucoup plus complète puisqu’ils ont été reconstruits grâce au projet et à l’agence libre. Ils sont dirigés par le quart-arrière de troisième année, Josh Allen, qui défie un certain nombre de records de passes et de buts en une saison, Jim Kellys, du Temple de la renommée, et présentent une défense qui fléchit soudainement une identité offensive.

Les deux étaient en preuve contre les Steelers, à commencer par la défense profitant de sa meilleure sortie de l’année.

Safety Taron Johnson a marqué sur un retour d’interception de 51 verges qui a donné un élan pour mettre les Bills en avance de 9-7 dans la dernière minute de la première mi-temps. Et le demi de coin Levi Wallace s’est assuré que l’avance tiendrait le coup en mettant fin au dernier entraînement des Steelers par une autre interception.

Les Bills ont limité Pittsburgh à un plus bas niveau de la saison 14 premiers essais, 224 verges en attaque, forcé huit bottés de dégagement et accordé seulement 1 sur 10 sur des occasions de troisième essai.

Allen a surmonté un premier semestre lent en concevant des commandes de touché sur les deux premières possessions de Buffalos du troisième trimestre. Et l’attaque a assuré la victoire en éliminant la finale 7:11 après l’interception de Wallaces.

À sa huitième saison à Buffalo, l’ailier défensif Jerry Hughes est le joueur actif le plus ancien des Bills, et a noté la transformation qu’il a vue dans une équipe maintenant conditionnée à s’attendre à faire les séries éliminatoires. Il faisait partie des joueurs qui dansaient sur la ligne de touche à la fin du match.

Se référant à l’indicatif régional de Buffalos, Hughes a déclaré: Les gars criaient: «Le Club 716 est ouvert!

La fête ne fait peut-être que commencer.

CE QUI FONCTIONNE

Une défense qui a mis fin à la séquence des Steelers QB Ben Roethlisbergers de ne pas avoir été limogé à 278 revers consécutifs sur une période de cinq matchs et plus lorsqu’il a été renversé par le secondeur Matt Milano pour une perte de 10 verges au troisième quart. Au cours de ses sept derniers matchs, Buffalo a combiné pour 20 sacs, forcé 14 revirements (10 interceptions) et limité ses adversaires à convertir 25 des 80 occasions de troisième mise.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Une attaque lente qui a retourné le ballon deux fois et a été limitée à six premiers essais et 102 verges sur sept possessions en première mi-temps.

STOCKER

L’interception de Wallaces est survenue lorsque son temps de jeu commençait à diminuer. Wallace a joué un plus bas niveau de la saison de 25 clichés, tandis que Josh Norman était sur le terrain pour 32, son record en trois matchs depuis son retour de blessure.

STOCK EN BAS

L’ailier serré Dawson Knox a perdu un échappé, ce qui a conduit les Steelers à ouvrir le score et a terminé avec quatre attrapés sur sept cibles pour 34 verges.

BLESSÉ

Johnson n’est pas revenu après avoir été évalué pour une commotion cérébrale au troisième quart. … WR John Brown reprendra la pratique après avoir passé trois semaines en IR avec une blessure à la cheville.

NUMÉRO DE CLÉ

100 réceptions WR Stefon Diggs, égalant le record des équipes en une saison établi par Eric Molds en 2002.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Bills doivent faire face à une courte semaine pour se déplacer pour affronter les Broncos de Denver (5-8) samedi.

