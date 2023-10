Les projets de loi ont des problèmes à résoudre après la victoire | Actualités, Sports, Emplois

ORCHARD PARK – Les Buffalo Bills sont un peu perplexes au tiers de la saison.

À 4-2, sont-ils les triples champions en titre de la division qui ont mis le pied à terre pour revendiquer leur droit à l’AFC Est en mettant en déroute les Dolphins de Miami il y a deux semaines ? Ou Buffalo ressemble-t-il davantage au groupe somnambule qui a été blanchi pendant les trois quarts avant de vaincre de peu les Giants de New York, sous-équipés, 14-9 dimanche soir ?

Peut-être qu’un certain contexte s’impose, mais il est clair que les Bills ne pouvaient pas utiliser le décalage horaire comme excuse pour un deuxième week-end consécutif après une défaite 25-20 contre Jacksonville à Londres lors de la cinquième semaine.

Les blessures sont un facteur, tout comme les adversaires qui rattrapent leur retard sur la façon de défendre une attaque qui semble trop dépendante du fait que Josh Allen complète les passes à Stefon Diggs. Ce qui est également troublant, c’est que l’entraîneur Sean McDermott soit remis en question pour une deuxième semaine consécutive.

La semaine dernière, McDermott s’est demandé si les Bills auraient dû se rendre à Londres plus tôt que trois jours avant le coup d’envoi pour être sur un pied d’égalité avec les Jaguars, qui y avaient joué une semaine plus tôt.

Cette fois, McDermott est critiquable pour avoir mis sa défense en mesure de défendre un jeu non chronométré sur le premier et le but du 1.

Heureusement pour Buffalo, la passe du quart-arrière des Giants Tyrod Taylor a dévié de la main droite de Darren Waller – tandis que sa main gauche semblait être tenue par le demi de coin Taron Johnson, mais aucune pénalité n’a été prononcée – et est tombée incomplète pour sceller la victoire.

C’était le résultat de la décision de McDermott de demander à Tyler Bass de tenter un panier de 53 verges, qui a raté le large à droite, plutôt que de lancer un botté de dégagement pour épingler les Giants en profondeur avec environ 70 secondes à jouer et un temps mort.

C’était peut-être une façon pour McDermott de faire confiance à Bass, habituellement fiable, qui a également raté dans la même direction sur 52 mètres au deuxième quart.

Et pourtant, ce fut l’un des nombreux moments difficiles au cours d’une sortie où l’offensive dirigée par Allen a terminé six entraînements en première mi-temps avec trois bottés de dégagement, deux revirements et un panier manqué.

Les Bills n’ont marqué que 6 secondes après le début du quatrième quart lorsqu’Allen a couronné un entraînement de 17 jeux avec une passe de touché de 3 verges à Deonte Harty.

Allen a reconnu que l’offensive devait se mettre en rythme plus tôt, une semaine après avoir atteint six fois un sommet de la saison sur ses sept premières possessions à Londres.

Un inconvénient contre les Giants a amené les Bills à abandonner leur double set serré, la recrue Dalton Kincaid étant mise à l’écart à cause d’une commotion cérébrale. L’incapacité de s’adapter, cependant, a été l’un des coups portés contre le coordinateur Ken Dorsey l’année dernière, lorsque l’offensive de Buffalo a clôturé la saison en montrant des signes de régression.

En défense, les Bills ont plus de soucis même en limitant les Giants à trois placements et en terminant la première mi-temps avec un autre arrêt sur la ligne de but.

Malgré l’absence du quart-arrière Daniel Jones et de deux joueurs de ligne de départ, New York a converti 10 des 19 troisièmes occasions, une semaine après que les Jaguars en aient converti 10 sur 18. Au cours des quatre premières sorties de Buffalo, les adversaires ont obtenu un total de 12 sur 39 en troisième essai.

Cette chute coïncide avec la perte de trois titulaires par Buffalo à cause de blessures à long terme.

Le demi de coin de deuxième année Kaiir Shakir continue d’avoir du mal à couvrir depuis que le partant Tre’Davious White s’est déchiré le tendon d’Achille droit contre Miami. Le milieu de la défense de Buffalo est moins solide, sans le secondeur Matt Milano (jambe droite) et le plaqueur DaQuan Jones (muscle pectoral déchiré) après que Saquon Barkley ait retrouvé ses jambes dans une seconde période au cours de laquelle il a gagné 70 yards en huit courses.

À 1-5, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en difficulté offensive, sont les prochains. Mais rien ne semble être un cadeau pour les Bills ces jours-ci.

CE QUI FONCTIONNE

Allen trouve Diggs. Avec 10 attrapés pour 100 verges, le receveur a établi un record d’équipe avec sa quatrième sortie consécutive de 100 verges. Diggs n’est également devenu que le cinquième joueur de l’ère du Super Bowl avec 100 verges ou plus sur réception lors de cinq des six premiers matchs de son équipe.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Réception secondaire. Le reste des receveurs de Buffalo ont réussi neuf attrapés pour 69 verges. Les 49 captures de Diggs cette saison représentent un tiers du total des Bills.

STOCKER

LB Dorian Williams. La recrue n’était pas parfaite, mais elle ne semblait pas déplacée lors de son premier départ en carrière. Williams a participé à 10 plaqués et a été crédité d’un coup sûr du quart-arrière.

RÉDUCTION DE STOCK

Basse. Aussi difficile que cela puisse être de frapper un joueur pour avoir raté deux tentatives de plus de 50 verges, le joueur de quatrième année a bâti sa réputation sur sa fiabilité. Bass est entré dans le match après avoir réussi 11 sur 16 sur 50 mètres et au-delà au cours de sa carrière, y compris les trois tentatives cette saison.

BLESSURES

Le porteur de ballon Damien Harris souffre d’une entorse au cou et suit le protocole pour commotion cérébrale après avoir été libéré de l’hôpital lundi. Williams a été chargé dans une ambulance sur le terrain après avoir été blessé suite à un gain d’un mètre au deuxième quart. … McDermott a déclaré qu’Allen ressentait une douleur à l’épaule de lancement, mais qu’il devrait pouvoir jouer.

NUMÉRO DE CLÉ

3-8 — Le record des Bills sous Allen lorsqu’ils marquent 14 points ou moins.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Bills ont remporté quatre victoires consécutives, y compris les séries éliminatoires, et six de leurs sept dernières contre les Patriots, rivaux de division.







