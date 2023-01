Les projets de loi ont de grandes questions à répondre à la suite d’une perte terne contre les Bengals

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Rien de moins qu’une apparition au Super Bowl a été une déception pour les Bills de Buffalo cette saison. Et donc, la saison s’est terminée dans la déception.

Les Bills parlent de leurs buts au Super Bowl depuis le camp d’entraînement. Il est prudent de dire qu’ils sont mécontents de leur défaite 27-10 contre les Bengals de Cincinnati lors de la ronde divisionnaire.

Chaque unité était terne pour Buffalo dimanche. Non seulement la défense des Bills a oublié comment exécuter une couverture de base (permettant une paire de touchés à grande ouverture pour Joe Burrow en première mi-temps), mais Buffalo a également vu son attaque se débattre énormément, l’équipe ne convertissant que quatre des 12 troisièmes essais. Josh Allen ne ressemblait pas à Josh Allen ; il avait l’air humain.

“Notre objectif est de gagner un Super Bowl – un championnat du monde – et nous n’y sommes pas parvenus”, a déclaré Allen après le match. “Donc, tout ce qui s’est passé cette saison est en quelque sorte nul et non avenu dans nos esprits. Ça craint.”

Compte tenu du nombre de blessures subies par les Bills cette saison, la défense avait une sorte d’excuse. Buffalo n’avait pas l’avantage sur Von Miller, les sécurités Micah Hyde ou Damar Hamlin. Le demi de coin Tre’Davious White est revenu de sa blessure au LCA, mais il ne se ressemblait pas. Les DT Daquan Jones et Jordan Phillips (inactifs) étaient aux prises avec des blessures cette semaine. Tout cela s’est ajouté à une journée impressionnante pour Burrow, qui a lancé pour 242 verges et une paire de touchés. Et bien qu’ils aient laissé passer d’énormes jeux en première mi-temps, les Bills se sont resserrés en seconde mi-temps pour aider leur attaque à revenir.

Mais l’offense ? Il n’y a aucune excuse. Cette unité n’était pas criblée de blessures. Il ne manquait pas de personnel. Il vient de sortir à plat. Et ce n’était pas seulement un problème d’un match. L’infraction a traversé une saison d’incohérence – ce qui n’a aucun sens. L’infraction des Bills n’aurait jamais dû avoir l’air aussi laborieuse qu’elle l’a été. Et cela n’a même pas semblé impressionnant contre de mauvaises défenses, comme l’unité des Dolphins de Miami la semaine dernière. Allen est deux fois Pro Bowler et candidat MVP. Il n’aurait pas dû avoir l’air humain – surtout pas au cours des deux dernières semaines, les matchs les plus importants de l’année.

“Vous pouvez commencer par moi”, a déclaré l’entraîneur-chef Sean McDermott après le match. “Si vous voulez regarder n’importe où, commencez par moi.”

Les Bills ont un receveur d’élite en la personne de Stefon Diggs. Leur ligne offensive était saine pour ce match. Leur ailier serré, Dawson Knox, et leur corps de réception (Gabe Davis, Khalil Shakir, Cole Beasley) semblaient être assez talentueux pour aider, à la fois dans ce match et pendant la saison. Et les porteurs de ballon étaient suffisamment compétents pour attaquer au sol, avec un mélange de Devin Singletary, James Cook et Nyheim Hines. Sur le papier, l’attaque avait l’air géniale au début de la saison. Et dans ce match, les Bills semblaient avoir la puissance de feu pour suivre le rythme de Cincinnati.

Mais Buffalo ne pouvait pas s’accrocher. Les Bills n’ont pas été une superpuissance offensive depuis la semaine 6 lorsqu’ils ont battu les Chiefs de Kansas City. Et donc la défaite contre les Bengals est le produit d’un problème que les Bills ont eu au cours des 12 dernières semaines.

Diggs a été le seul joueur capable de s’ouvrir avec constance. Et donc, quand Allen avait besoin d’un gros jeu, il s’est tourné vers Diggs – ou Allen a couru le ballon lui-même. Ce sont les deux éléments les plus dynamiques de l’attaque. Davis et Knox ont contribué, mais pas assez régulièrement. Cook et Shakir sont arrivés en retard, mais c’était trop peu trop tard. Ainsi, quand Allen avait besoin de faire de gros jeux, il forçait également le ballon dans des fenêtres étroites et prenait de mauvaises décisions. À l’approche de la ronde divisionnaire, il a réalisé 32 jeux dignes d’un chiffre d’affaires, la plupart dans la NFL par Pro Football Focus.

Mais c’est en fait là où Allen a bien réussi dans ce match. Il n’a enregistré aucun chiffre d’affaires jusqu’à ce que le match soit bien terminé. Son interception à la 59e minute compte à peine dans mon livre. Et pourtant, avec Allen jouant un match propre, l’équipe n’a pas pu suivre le rythme des Bengals. Et dans le match où Diggs – comme on pouvait s’y attendre – est devenu l’objectif principal des Bengals, les Bills n’ont pas pu lui donner le ballon. Il a terminé avec deux attrapés sur quatre cibles pour 34 verges. Il criait sur Allen sur la touche.

Après le match, il aurait quitté le vestiaire plus tôt. McDermott a déclaré que Diggs était présent pour le discours d’après-match de l’entraîneur. “C’est ce qui compte le plus”, a déclaré McDermott. Mais Diggs est parti avant que les autres entraîneurs – comme le coordinateur offensif Ken Dorsey – n’arrivent du stand, par Jon Scott de SPEC News.

“C’est un compétiteur fougueux”, a déclaré Allen lorsqu’on lui a demandé ce que Diggs avait dit lors de l’explosion de la ligne de touche. “Il veut le ballon. Peu importe ce que nous n’avons pas pu lui procurer le ballon ce soir, nous allons devoir apprendre.”

Et puis, pour aggraver les choses, les Bills ont eu du mal à obtenir de gros jeux des autres joueurs. Leurs statistiques semblent gonflées à cause des entraînements inutiles dans ce jeu. Mais Davis (2 attrapés, 34 verges), Shakir (2 attrapés, 40 verges) et Knox (cinq attrapés, 65 verges) devaient en faire plus pour l’attaque au cours des trois premiers quarts, alors que le match était encore à portée.

Pour mettre le blâme là où le blâme est dû, la ligne offensive était sacrément mauvaise. Il a eu du mal à protéger Allen à des moments clés du quatrième quart – avec une pénalité de faux départ sur les troisième et 10.

“Chaque fois que Josh ne peut pas faire son truc, nous le prenons personnellement”, a déclaré le plaqueur Dion Dawkins. “Ça craint. Je déteste être simple. Ça craint. … Nous essayons de gagner autant de Super Bowls que possible.”

Alors, peignons-le simplement: les problèmes des Bills étaient systémiques en attaque. Contre les Bengals. Et pour toute la saison.

Il est juste de se demander si le blâme ne tombe pas uniquement sur l’ensemble de l’unité. Peut-être que le blâme incombe à Dorsey, qui en était à sa première saison en tant que coordinateur offensif. Il a remplacé Brian Daboll, qui a repris les Giants et a choqué la NFL avec une course dans la ronde divisionnaire.

Il est donc juste de se demander ce qui arriverait à cette équipe si Daboll était l’entraîneur-chef. Droite? Je sais que c’est fou. Je sais que nous n’avons pas vu d’équipes abandonner leur entraîneur-chef pour promouvoir leur coordinateur depuis que Dirk Koetter a supplanté Lovie Smith en 2016 avec les Buccaneers de Tampa Bay. (Et cela ne s’est pas bien terminé.) Mais avec Daboll qui a lancé la carrière de Daniel Jones et Dorsey qui n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de l’attaque de Buffalo, les Bills devraient avoir l’impression d’avoir fait quelque chose de mal en attaque.

Buffalo aura probablement la plupart du même personnel en attaque en 2023. Le garde Rodger Saffold, un agent libre en attente à 34 ans, est le départ potentiel le plus notable. (La défense est susceptible de s’affaiblir, avec la sécurité Jordan Poyer et le secondeur Tremaine Edmunds qui se dirigent vers des années de contrat, parmi beaucoup d’autres.) Peut-être que les Bills peuvent faire venir un autre receveur, comme Odell Beckham Jr. Peut-être que Buffalo va jusqu’à échanger contre De André Hopkins. Mais le problème — dans mon esprit — n’est pas avec le personnel. C’est avec l’utilisation du personnel.

Les Bills doivent examiner attentivement leur équipe d’entraîneurs pour s’assurer qu’ils ont les bons leaders. Cela devrait commencer par Dorsey, qui doit être The Guy pour élever l’attaque d’une équipe dans laquelle McDermott défend la défense.

