Les projets de loi nomment Joe Brady coordinateur offensif et suppriment l’étiquette intérimaire

BUFFALO, NY — Les Bills ont promu le coordonnateur offensif par intérim Joe Brady au poste de coordonnateur offensif à temps plein, conservant ainsi un élément clé du redressement de l’équipe en 2023 qui a conduit à une poussée en séries éliminatoires et au titre de l’AFC Est.

L’équipe a annoncé cette décision dimanche, une semaine après la fin de la saison des Bills avec une défaite de 27-24 contre les Chiefs de Kansas City en ronde de division. Brady a été nommé coordonnateur offensif par intérim le 14 novembre lorsque Ken Dorsey a été congédié.

Lors du nettoyage des vestiaires de l’équipe lundi, le quart-arrière Josh Allen a approuvé Brady pour le rôle.

“Je l’accepterais pleinement. J’aime Joe”, a déclaré Allen. “J’aime ce qu’il apporte à cette équipe, à notre attaque, le jus qu’il a, la passion qu’il a pour le football. Quelle préparation il a mis dans une situation difficile ces sept à huit dernières semaines. Oui, j’accepterais pleinement cela. ” Et évidemment, il y a des choses à faire avant cela. Je comprends qu’il y a probablement un processus d’entretien et tout ça, mais il a mon vote. “

Joe Brady a été nommé coordonnateur offensif des Bills dimanche après avoir pris ses fonctions par intérim cette saison et reçu l’appui du quart-arrière Josh Allen. Photo AP/Jeffrey T. Barnes

Brady, 34 ans, est devenu le troisième coordinateur offensif avec lequel Allen, 27 ans, a travaillé en tant que professionnel au cours de ses six années de carrière. Il a été initialement embauché par les Bills pour être entraîneur des quarts en 2022 lorsque Dorsey a été embauché comme coordinateur offensif. Ces décisions ont été prises en raison du départ de Brian Daboll du poste de coordonnateur pour devenir entraîneur-chef des Giants de New York. Allen a passé ses quatre premières saisons dans la NFL avec Daboll appelant des jeux.

Après que Brady ait pris le relais au cours de la semaine 11, les Bills avaient le deuxième pourcentage de rush conçu le plus élevé de la NFL (46,5 %), contre le 26e des semaines 1 à 10 (35,5 %). La précipitation d’Allen a également augmenté, avec 48 courses au cours des 10 premiers matchs et 83 au cours des neuf matchs qui ont suivi.

En plus des augmentations dans le jeu au sol, les interceptions par tentative d’Allen ont diminué de 3,1% à 2,3%, et correspondant au jeu au sol, le temps de possession moyen a augmenté de 29:50 à 34:38. L’offensive a montré des améliorations à mesure que Brady passait plus de temps dans ce rôle.

L’équipe a obtenu une fiche de 7-2 au cours de cette séquence, y compris les séries éliminatoires, avec une séquence de six victoires consécutives pour terminer la saison régulière, une clé pour que les Bills remportent l’AFC Est et se qualifient pour les séries éliminatoires.

Il s’agit du deuxième emploi à temps plein de Brady en tant que coordinateur offensif de la NFL après avoir occupé ce poste avec les Panthers de la Caroline de 2020 jusqu’à son licenciement au cours de la saison 2021. Avant cela, il a passé la saison 2019 en tant que coordinateur du jeu de passes du LSU, le quart-arrière Joe Burrow ayant remporté le trophée Heisman cette année-là et l’équipe remportant le championnat national. Brady et l’entraîneur Sean McDermott ont joué au football chez William & Mary.

“Je pense que Joe a fait un très bon travail en arrivant et en créant une excellente communication, une collaboration et une ambiance avec Josh”, a déclaré McDermott la semaine dernière. “Et puis je pense que vous en avez vu les résultats au cours de six matchs, je crois, et j’ai donc pensé qu’il avait fait un très bon travail à cet égard.”

Les joueurs du vestiaire ont fait référence à l’énergie apportée par Brady dans le cadre de ce qui l’entourait lors de sa prise de fonction, en plus de sa communication.

Avec Brady prenant le relais à la mi-saison, il n’a pas eu l’occasion de mettre pleinement en œuvre son système ou d’apporter des changements significatifs à l’offensive, temps que présente cette intersaison.

“Nous avons extrêmement bien géré le ballon et nous nous sommes tenus à cela”, a déclaré Allen à propos de l’offensive sous Brady. “Je pense [we] je suis revenu à des concepts plus simples. J’ai fait mieux avec lui. … Je sais que si c’est la voie que nous avons empruntée, il y aurait un petit changement en termes de ce que nous ferions systématiquement, ce que j’espère, et d’avoir de bonnes discussions avec lui. Et rien que de voir ce qui pourrait se passer, ça m’excite.”