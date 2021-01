ORCHARD PARK, NY: Cole Beasley était tellement déterminé à faire partie de ce qui est devenu la série éliminatoire la plus profonde des Buffalo Bills en 27 ans que le vétéran receveur de machines à sous a passé les trois dernières semaines à jouer sur une jambe cassée.

Le péroné partiellement cassé finira par guérir sans avoir besoin de chirurgie. La douleur d’une défaite 38-24 contre les Chiefs de Kansas City lors du match de championnat de l’AFC pourrait persister beaucoup plus longtemps.

Je m’attends à ce que tout le monde prenne ce sentiment pendant l’intersaison et fasse ce dont il a besoin pour nous amener là où nous voulons aller, a déclaré Beasley lundi, un jour après la défaite. Nous devons comprendre ce que nous devons faire pour nous améliorer, car ils ne vont nulle part, mais nous ne le faisons pas non plus. Nous attendons avec impatience le défi et attendons avec impatience une autre chance.

Bien que répertorié sur le rapport de blessure de Buffalo comme ayant une blessure au genou, Beasley a révélé qu’il s’était cassé la jambe au quatrième quart d’une victoire 38-9 à la Nouvelle-Angleterre lors de la semaine 16. Après avoir raté la finale des Bills, il était de retour sur le terrain avec sept buts. attrape 57 verges dans une victoire de 27-24 en séries éliminatoires contre Indianapolis.

Il n’y a aucune excuse pour quoi que ce soit, a déclaré Beasley, qui a terminé les séries éliminatoires avec 14 attrapés pour 145 verges. C’était mauvais le premier match auquel j’ai joué, mais après ça, tu prends quelques médicaments et tu l’as sucé.

On peut en dire autant des Bills (15-4), dont les visions de leur première apparition au Super Bowl depuis 1994 se sont révélées contre les champions en titre. En se ralliant après un déficit de 9-0 au premier quart, les Chiefs ont révélé les lacunes de Buffalo des deux côtés du ballon.

L’offensive dirigée par Josh Allen, qui a établi un record d’équipe en une saison en marquant 501 points, a bafouillé en se contentant de buts sur le terrain plutôt que de touchés avant que le score ne soit hors de portée.

La défense n’était pas un match contre une attaque dynamique des Chiefs pour la deuxième fois cette saison. Après avoir accordé 245 verges au sommet de la saison lors d’une défaite 26-17 contre Kansas City lors de la sixième semaine, Buffalo a cédé 325 verges par la passe dimanche, les 172 verges de Tyreek Hill recevant le plus autorisé par les Bills en séries éliminatoires.

Le résultat a rappelé l’écart entre Buffalo et l’élite de la NFL.

C’est clair et simple, pour arriver là où nous voulons être, c’est l’équipe qui va devoir battre, a déclaré le demi de coin Tre’Davious White. C’est la norme là-bas.

Si tel est le cas, le directeur général Brandon Beane a plus de travail dans son assiette.

Dernière intersaison, après une défaite de 22 à 19 en prolongation contre Houston dans une éliminatoire de type wild card, Beane a répondu au besoin de plus d’attaque en acquérant le receveur Stefon Diggs dans un échange avec le Minnesota.

Cette année, il a des trous à combler sur une défense qui a pris un grand pas en arrière en terminant 14e de la NFL en verges accordées après s’être classé parmi les trois premiers de chacune des deux saisons précédentes.

Comme en témoignent les deux défaites contre Kansas City, Buffalo a eu du mal à arrêter la course et en même temps à faire pression sur les quarts sans avoir à faire de blitz.

Les problèmes découlent en partie d’une intersaison au cours de laquelle Buffalo a perdu les joueurs de ligne défensifs Jordan Phillips et Shaq Lawson au profit d’une agence libre, et avec la star du peloton Star Lotulelei qui s’est retirée en raison de problèmes de COVID-19.

Le jeu incohérent du secondeur central Tremaine Edmunds combiné au secondeur Matt Milano a raté cinq matchs à cause de blessures.

Bien que Lotulelei soit sous contrat et devrait revenir, le statut d’agent libre Milanos est incertain.

Du côté positif, l’attaque a montré une croissance substantielle sous Allen, qui a établi de nombreux records de passes et de scores en une saison. Le joueur de troisième année a été peu satisfait d’une saison au cours de laquelle les Bills ont remporté leur premier titre de l’AFC Est et leur premier match éliminatoire en 25 ans.

Tomber un match en deçà de vos objectifs n’est jamais amusant, a déclaré Allen.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE CORONAVIRUS

Allen a révélé que toute sa famille avait été atteinte du COVID-19, son père rentrant récemment chez lui après avoir passé du temps à l’hôpital.

Il va mieux, dit Allen. Je pense que tous mes frères et sœurs l’ont eu. Maintenant, mes parents l’ont eu. De toute évidence, il n’y a pas de quoi plaisanter.

QUESTIONS DU COORDINATEUR

Le coordinateur offensif Brian Daboll est sur le point de revenir pour une quatrième saison après avoir perdu des postes vacants d’entraîneur-chef avec les Jets et les Chargers. L’attention se tourne maintenant vers la coordinatrice défensive Leslie Frazier, candidate des Texans de Houston.

Je n’aime pas du tout l’idée, dit White de la possibilité d’un départ de Fraziers après quatre saisons. Je serai certainement un endosseur pour qu’il obtienne le poste, mais j’espère que l’enfer sera de retour avec nous l’année prochaine, car c’est définitivement une grande partie de notre succès.

AGENCE GRATUITE

En plus de Milan, les joueurs clés de Buffalos éligibles pour devenir des agents libres sans restriction incluent les joueurs de ligne offensifs Jon Feliciano et Darryl Williams, le receveur de gadgets Isaiah McKenzie, le receveur / retourneur Andre Roberts et le demi de coin substitut Josh Norman.

EN CHIFFRES

En terminant 28 de 48 pour 287 verges contre les Chiefs, Allens 20 incomplétions ont été les plus depuis qu’il a réalisé 24 sur 46 pour 264 verges lors de la défaite en séries éliminatoires contre Houston l’an dernier. … Les Bills ont mené la NFL en convertissant 93 des 187 chances de troisième mise au sol pendant la saison régulière avant de convertir seulement 11 des 36 en trois matchs éliminatoires. … La défense a permis à ses adversaires de convertir 22 des 44 occasions de troisième essai en séries éliminatoires après avoir abandonné un total de 38 sur 120 au cours des 10 derniers matchs de la saison régulière.

