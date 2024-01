Les projets de loi et la crise frontalière poussent les électeurs de Trump aux urnes

Par Kayla Epstein

À Manchester, New Hampshire

il y a 2 heures

Source des images, Getty Images

Miranda Blair n’a pas voté pour Donald Trump en 2016 parce qu’il lui faisait peur.

Cette semaine, elle portait un chapeau rouge vif « Make America Great Again » alors qu’elle attendait sous des températures glaciales pour l’entendre parler à Manchester, dans le New Hampshire, alors qu’il ralliait les électeurs républicains à le choisir comme candidat.

Beaucoup de choses se sont produites entre-temps pour changer la façon de penser de Mme Blair.

“Il y a quelques années à peine, sous Donald Trump, j’avais l’impression que je pouvais me permettre de faire l’épicerie, d’amener mes filles au ski et de faire tout ce que nous voulions faire”, a-t-elle déclaré.

Le directeur commercial de 40 ans a voté pour Barack Obama, un démocrate, en 2008 et a trouvé le manque d’expérience politique de M. Trump disqualifiant en 2016 et n’a donc pas voté.

Mais durant la présidence de M. Trump, elle a changé d’avis. Et ses difficultés financières actuelles, sous la présidence de Joe Biden, ont consolidé son soutien à M. Trump.

“Je suis mère célibataire de deux jeunes filles, et donc la vie est vraiment difficile en ce moment, en ce qui concerne l’économie”, a-t-elle déclaré. Même si elle gagne plus d’argent que jamais, elle estime qu’elle ne pourra jamais acheter une maison et n’a jamais payé autant de loyer.

L’évolution de Mme Blair vers M. Trump, stimulée par la flambée du coût de la vie ces dernières années, l’implication des États-Unis dans de nouveaux conflits étrangers et la conviction que le gouvernement Biden a abandonné des gens comme elle, contribue à expliquer pourquoi l’ancien président semble presque certain de remporter l’élection républicaine. nomination présidentielle.

Dans le New Hampshire, deuxième État à choisir son candidat, M. Trump a ouvert une avance à deux chiffres sur l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, et son autre grand rival, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a abandonné.

Lors d’entretiens à travers l’État avant le début du vote mardi, au siège de la campagne, dans les pubs et les restaurants, les partisans de M. Trump ont déclaré que son retour à la Maison Blanche était, comme l’a dit Mme Blair, “notre dernière chance de restaurer notre beau pays”.

Le candidat lui-même fait tout ce qu’il peut pour nourrir ce sentiment.

“Nous vivons une catastrophe”, a déclaré samedi M. Trump à ses partisans à Manchester, tandis que Mme Blair écoutait la foule. “Nous allons régler nos affaires en suspens.”

La Maison Blanche fait depuis des mois du bilan économique du président Biden un élément clé de son discours de réélection. Ils soutiennent que ses investissements dans les infrastructures et les énergies vertes ont stimulé la création d’emplois et les salaires, et ont aidé l’économie à surmonter la forte inflation qui a marqué une grande partie de son premier mandat.

Mais même si les prix de l’essence et l’inflation ont désormais baissé, des électeurs comme Mme Blair considèrent la présidence Trump comme une période plus rose.

Chris Ager, président du comité d’État des Républicains du New Hampshire, a déclaré que les partisans de Trump établissent un contraste frappant entre ce qu’ils ont ressenti pendant sa présidence et ce qu’ils ressentent aujourd’hui. “Il dit essentiellement : “Étiez-vous dans une meilleure situation maintenant qu’il y a quatre ans ? Les données indiquent que la plupart des gens disent non, nous ne sommes pas meilleurs.”

René Côté, qui est récemment devenu citoyen américain, a déclaré que M. Trump était un meilleur choix que M. Biden en raison de « l’économie, du carburant ». [prices] – tout ce que vous pouvez imaginer était meilleur qu’aujourd’hui”.

Son gendre, John Ratliffe, pensait que M. Trump, qui a adopté une ligne dure sur les questions d’immigration depuis le premier jour, ferait un meilleur travail pour sécuriser la frontière sud avec le Mexique. “Les gens en ont assez de ce qui se passe”, a-t-il déclaré. “Il faut faire quelque chose et il est le seul à avoir le culot de le faire.”

Source des images, Getty Images

Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne, a déclaré que les volontaires étaient heureux de braver les températures arctiques car “souffrir du froid pendant quelques jours pour frapper aux portes est bien mieux que de souffrir pendant quatre années supplémentaires de la présidence désastreuse de Joe Biden”.

La politique et la personnalité de M. Trump n’ont pas fondamentalement changé depuis sa première campagne, à tel point que M. Ager a qualifié la stratégie du New Hampshire de « 2016, 2.0 ».

Mais la marque politique de M. Trump a évolué après quatre années à la Maison Blanche, qui se sont terminées par une fausse déclaration de l’élection de 2020. Il a rapproché ses partisans en 2024 avec des allégations d’un vaste complot juridique et politique contre lui.

Pour nombre de ses partisans du New Hampshire, cette vision du monde est devenue une réalité et leur méfiance à l’égard du gouvernement américain s’est accrue.

Mme Blair en fait partie. Elle ne fait pas confiance au système de vote par correspondance et, interrogée sur les fausses déclarations autour des élections de 2020, elle a déclaré que M. Biden n’était pas assez charismatique pour avoir remporté un record de 81,2 millions de voix.

Dimanche, des dizaines de partisans se sont rassemblés au Tempesta’s, un pub de la campagne de Keene inspiré d’un grand bar de Dublin, pour entendre le député Matt Gaetz, un allié clé de Trump, faire son discours en faveur de l’ancien président.

Après son discours, il a répondu à une question d’un homme sur les « otages » du 6 janvier – comment M. Trump a commencé à faire référence aux individus qui ont été emprisonnés, condamnés ou ont plaidé coupables pour leur participation à l’émeute du Capitole.

Lynne Mason, 60 ans, a déclaré qu’elle ne croyait pas que la prise du Capitole américain il y a trois ans ait été violente.

Sa principale préoccupation concernait l’immigration illégale, mais elle craignait également que les coûts élevés du logement n’empêchent ses enfants de fonder une famille, et elle était déconcertée par ses factures d’épicerie de 300 $.

À maintes reprises, les conversations avec les électeurs lors des événements se sont tournées vers l’économie.

BethAnne Tatro, également présente à la rencontre de Keene, a déclaré que le coût de fonctionnement de son Monadnock Country Café avait grimpé en flèche au cours des deux dernières années. Les ventes étaient en baisse et les coûts en hausse, a-t-elle déclaré, ajoutant : « L’inflation était terrible ».

“Je voulais faire avancer ma petite entreprise”, a déclaré l’homme de 53 ans. “En 2023, ça a fait marche arrière.”

Source des images, Getty Images

Mme Tatro n’a pas évoqué une politique spécifique que M. Trump devrait introduire afin de réduire l’inflation ou de faire baisser les prix. Mais elle pensait que s’il retournait à la Maison Blanche, les gens se sentiraient tout simplement plus confiants quant à leurs perspectives. “Nous verrons les choses s’ajuster d’elles-mêmes.”

Une victoire de Trump semble ici très probable, mais elle n’est pas garantie. Mme Haley a parcouru l’État en essayant de courtiser les républicains modérés et les électeurs indépendants.

La grande partie des électeurs non affiliés de l’État – ceux qui ont choisi de ne pas s’inscrire auprès d’un parti politique – sont libres de voter à la primaire républicaine et sont actuellement à gagner.

Un groupe d’activistes, Primary Pivot, tente de convaincre les électeurs non affiliés qui penchent à gauche de voter à la primaire républicaine parce que, comme l’a dit son co-fondateur Robert Schwartz, « Donald Trump est une menace existentielle pour notre démocratie et pour notre pays… et nous Nous nous porterons tous mieux si les deux grands partis ont des candidats qui respectent notre démocratie. »

Mme Haley a gagné du terrain dans les sondages, et avec cela la confiance nécessaire pour attaquer M. Trump plus directement qu’auparavant. Après qu’il ait semblé la confondre avec l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, Mme Haley, 52 ans, s’est demandé si l’homme de 77 ans était “mentalement apte” à supporter les pressions de la présidence.

Source des images, Getty Images

Dimanche, elle a demandé à ses partisans : « Voulons-nous vraiment avoir deux candidats à la présidentielle octogénaires ?

Elizabeth Smith, une femme de 64 ans venue de l’Ohio pour se porter volontaire pour la campagne de Haley, a déclaré que sa candidate était la plus qualifiée, compte tenu de son expérience dans les affaires internationales. “Et elle n’est pas suivie par le chaos que le président Trump a toujours suivi.”

La primaire est sa dernière chance de renverser la situation dans la course à l’investiture, a déclaré M. Ager, responsable républicain du New Hampshire.

Mais Mme Blair fera sa part pour garantir que cela n’arrive pas.