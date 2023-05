Les projets de loi environnementaux visent à améliorer la santé des sols et à interdire l’utilisation par l’État de contenants en mousse de polystyrène – Shaw Local

SPRINGFIELD – Plusieurs textes de loi sur l’environnement font leur chemin à travers l’Assemblée générale de l’Illinois sur ce qui devait être la dernière semaine de la session législative de printemps.

Les propositions vont du déplacement des exigences d’approvisionnement de l’État à une mesure visant à améliorer la santé des sols dans les fermes de l’Illinois.

Mais les défenseurs de l’environnement ont donné des avis mitigés sur le bilan environnemental de la législature jusqu’à présent cette année.

« Il y a eu du mouvement sur un certain nombre de questions cette année, mais j’ai un niveau général de déception », a déclaré mercredi après-midi Jen Walling, chef du Conseil environnemental de l’Illinois.

Plus tôt cette année, les législateurs ont examiné un large éventail de propositions environnementales majeures qui, jusqu’à présent, n’ont pas été avancées. Il s’agit notamment d’un projet pilote pour vent off-shore sur le lac Michiganun nouveau cadre réglementaire pour la séquestration du carbone et une mesure qui soulagerait les consommateurs de services publics.

Jack Darin, chef de la section Illinois du Sierra Club, a fait écho au sentiment de Walling, notant que les défenseurs continueront de faire pression pour de nouvelles réformes environnementales lorsque l’Assemblée générale reviendra à l’automne ou lors de la session de l’année prochaine.

« Il semble que nous devrons attendre des progrès sur quelques questions importantes », a-t-il déclaré.

Les législateurs, quant à eux, semblent sur le point de dépasser le délai qu’ils se sont imposé pour la fin prévue de leur session législative de printemps vendredi. Ils peuvent le faire sans trop de conséquences, car la session peut être prolongée jusqu’au 31 mai sans déclencher l’exigence constitutionnelle selon laquelle une majorité des trois cinquièmes est nécessaire pour adopter un projet de loi avec une date d’entrée en vigueur immédiate.

Parce qu’un projet de loi budgétaire n’avait pas été présenté mercredi soir, la session devait se poursuivre au moins jusqu’au début de la semaine prochaine.

Santé des sols et pollution par les nutriments

Projet de loi du Sénat 1701 du sénateur Ram Villivam, D-Chicago, crée une structure permettant à l’État d’évaluer la santé des sols grâce à une nouvelle «Initiative des sols sains de l’Illinois». Ces évaluations se dérouleraient sous la responsabilité du Département de l’agriculture de l’État ainsi que des districts locaux de conservation des sols dans le but d’identifier «des stratégies volontaires et incitatives qui améliorent la santé des sols» ainsi que d’améliorer la coordination des stratégies de santé des sols.

« Cette initiative se concentre sur l’amélioration de la santé des sols pour améliorer la qualité de l’eau, maintenir nos écosystèmes, protéger notre production agricole et soutenir les habitats fauniques entourant les agriculteurs de l’Illinois », a déclaré Villivalam dans un communiqué jeudi.

La mesure a été adoptée par la Chambre 109-6 mardi et a été approuvée par un comité sénatorial jeudi, l’envoyant au Sénat au complet.

Le projet de loi, initialement opposé par certains groupes d’agriculteurs, a obtenu le soutien du puissant Bureau agricole de l’Illinois, car il a été modifié au cours des dernières semaines. Emily Perone Hall, qui travaille dans les affaires législatives pour l’organisation, a déclaré que le projet de loi « adopte une approche équilibrée ».

« Cela incite les agriculteurs à investir volontairement dans la conservation à la ferme », a déclaré Hall dans un communiqué mercredi.

Eliot Clay, qui travaille sur des programmes d’État pour l’IEC, espère que l’Illinois ira plus loin pour inciter les agriculteurs à utiliser volontairement des pratiques plus durables comme la plantation de cultures de couverture ou des méthodes de culture sans labour.

« Il y a un avantage financier pour les agriculteurs qui adoptent ces pratiques », a déclaré Clay.

La police d’État a indiqué que le souffle de la poussière des fermes voisines était la cause d’un accident majeur sur l’Interstate 55 au début du mois qui a tué huit personnes. Les partisans du projet de loi ont pointé du doigt les pratiques agricoles non durables comme cause des conditions poussiéreuses qui ont rendu l’accident possible.

La mauvaise santé des sols et la dépendance aux engrais peuvent également avoir des effets néfastes sur l’environnement par la pollution par les nutriments. Il s’agit d’un type de pollution qui se produit lorsque les phosphates et les nitrates contenus dans les eaux de ruissellement agricoles pénètrent dans les écosystèmes en aval comme le golfe du Mexique. La pollution par les nutriments peut causer des ravages à la vie marine sensible.

Reportage de Capitol News Illinois l’année dernière a révélé à quel point l’État n’a jusqu’à présent pas réussi à atteindre ses objectifs en matière de pollution par les nutriments.

Proposition de justice environnementale rejetée

Dans un cas rare au Capitole de l’Illinois, Projet de loi interne 2520 a échoué sur le sol lors d’un vote 57-48 mercredi. Il fallait 60 voix pour passer.

Le projet de loi aurait réformé le processus d’autorisation de construction de nouvelles sources de pollution atmosphérique, y compris l’ajout d’une nouvelle structure de redevances. Dans le cadre de ce nouveau processus, les développeurs auraient été tenus de payer potentiellement des centaines de milliers de dollars de frais, bien qu’un chiffre définitif n’ait jamais été atteint.

Les communautés de justice environnementale sont définies dans d’autres lois d’État et basées sur le statut socio-économique, les niveaux de pollution et la sensibilité d’une population communautaire à la pollution, entre autres facteurs.

La pollution de l’air a un impact disproportionné sur les communautés noires, selon une étude de l’Université de Harvard et de l’Institut de recherche sur les systèmes environnementaux basé en Californie.

La représentante Sonya Harper, D-Chicago, a déclaré qu’une législation traitant de ces disparités est cruciale pour la justice environnementale.

« Tout le monde a le droit de respirer, quel que soit son code postal », a déclaré Harper lors du débat sur son projet de loi.

Le débat sur le parquet s’est principalement concentré sur le fait que le projet de loi devait être amendé au Sénat pour modifier des dispositions clés, y compris le montant des frais éventuels.

« Nous devons nous assurer que nous avons le projet de loi dans sa forme finale avant de voter dessus », a déclaré le représentant Patrick Windhorst, R-Metropolis.

Les partisans ont été déçus de l’échec du projet de loi.

« Ce sont des communautés qui sont non seulement surchargées mais sous-alimentées à bien des égards », a déclaré Walling.

Gina Ramirez, conseillère principale du groupe de travail sur l’environnement du sud-est, a également déclaré que l’échec du projet de loi était décevant.

« Nous essayons de faire passer ce projet de loi depuis deux ans », a déclaré Ramirez. « Je pense que la justice environnementale devrait être une priorité pour l’État. »

Ramirez a également noté qu’il y avait des problèmes de procédure avec l’adoption du projet de loi qui ont conduit plusieurs législateurs à ne pas être dans la chambre de la Chambre pour le vote.

« Au propre comme au figuré, les gens ne se sont pas présentés », a déclaré Ramirez.

Interdiction des contenants alimentaires en mousse plastique

La Chambre a adopté cette semaine un projet de loi qui interdirait aux agences d’État d’utiliser des contenants alimentaires jetables fabriqués au moins en partie avec de la mousse de polystyrène, souvent désignée par le nom de marque Styrofoam.

Projet de loi du Sénat 58 a dégagé la Chambre après un vote presque unanime du Sénat en mars. Le projet de loi va maintenant retourner au Sénat pour un vote d’approbation avant de pouvoir être transmis au gouverneur.

La représentante Jennifer Gong-Gershowitz, démocrate de Glenview et marraine du projet de loi, a déclaré qu’il s’agissait d’un premier pas vers la réduction des déchets dans l’Illinois.

« Je pense qu’il s’agit d’un pas en avant important, et de le faire au moins avec nos agences d’État qui peuvent jouer un rôle de premier plan dans la réduction de l’impact environnemental de la mousse de polystyrène », a déclaré Gong-Gershowitz.

Elle a également parrainé une mesure similaire, Projet de loi interne 2376, qui aurait interdit aux restaurants de distribuer des contenants en mousse plastique. Cette mesure est au point mort et le SB 58 ne s’applique qu’aux agences d’État et aux fournisseurs qui passent un contrat avec l’État.

Le projet de loi empêcherait les agences et les départements de l’État d’acheter des contenants jetables pour services alimentaires contenant du polystyrène à partir de 2025. Au lieu de cela, ils devront trouver des contenants compostables ou recyclables.

Après le 1er janvier 2026, les fournisseurs sous contrat avec une agence ou un département d’État ne pourraient plus utiliser de conteneurs en polystyrène sur aucun site détenu ou loué par l’État.

Cela a suscité l’inquiétude des républicains qui s’inquiétaient de l’impact sur les entreprises contractant avec l’État. L’Illinois State Fair, qui se tient à Springfield, contracte un grand nombre de fournisseurs qui seraient soumis à cette loi si elle était adoptée.

Le représentant Brad Halbrook, R-Shelbyville, s’est dit préoccupé par les coûts que les entreprises privées pourraient encourir en conséquence.

« [Polystyrene containers] sont très raisonnables à l’achat. C’est pourquoi ils sont utilisés. Vous en augmentez le coût », a déclaré Halbrook.

Les véhicules du gouvernement passent à l’électricité

Projet de loi du Sénat 1769 exigerait que tous les véhicules de tourisme achetés par l’État soient « zéro émission » d’ici 2030, ce qui signifie qu’ils ne produisent pas de gaz à effet de serre. Cela vise à inciter l’État à acheter des véhicules électriques, bien que d’autres technologies puissent correspondre à la définition de zéro émission du projet de loi.

Le projet de loi modifié a été adopté par la commission de l’énergie et de l’environnement de la Chambre par un vote partisan jeudi matin et attend une action à la fois à la Chambre et au Sénat avant de pouvoir être envoyé au gouverneur.

« L’industrie des transports est l’un des principaux contributeurs aux émissions et au réchauffement climatique », a déclaré jeudi le représentant Jay Hoffman, D-Swansea, parrain du projet de loi. « Donc, l’état leader sur les véhicules électriques est important. »

Le projet de loi aurait initialement obligé tous les gouvernements, y compris les gouvernements locaux, à passer aux véhicules électriques, mais un amendement récent a limité ses effets aux véhicules d’État. Le projet de loi exempte également les véhicules des forces de l’ordre de cette exigence.

«Forever Chemicals» dans la mousse anti-incendie

Projet de loi interne 3508 exigerait que l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois et le prévôt des incendies de l’État créent un «programme de reprise» pour la mousse anti-incendie contenant des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, plus communément appelées PFAS ou «produits chimiques pour toujours».

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité au Sénat mercredi et une version précédente a été adoptée 102-0 à la Chambre, avec deux représentants votant « présent ». Il attend un vote final sur un amendement à la Chambre.

« La recherche a montré que le PFAS contenu dans la mousse anti-incendie peut s’infiltrer dans notre approvisionnement en eau et ne peut pas être éliminé lors du processus de traitement de l’eau », a déclaré la parraine du projet de loi, la sénatrice Laura Fine, D-Glenview. « Il est vital d’arrêter l’utilisation continue de produits contenant des PFAS pour préserver notre environnement et prévenir les effets néfastes sur la santé. »

Le projet de loi a été considérablement modifié lors de son passage à l’Assemblée générale. Lors de son introduction, il aurait obligé l’IEPA à enquêter sur la présence de PFAS dans les voies navigables et les stations d’épuration des eaux usées de l’État, ainsi qu’à permettre à l’agence de créer des concentrations maximales de produits chimiques dans les boues d’épuration.

Cette proposition était l’une des plus d’une demi-douzaine introduites cette année concernant les PFAS, bien que la plupart n’aient pas été avancées dans le processus législatif.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.