Les projets de loi demandent une carte d’identité d’électeur du Nebraska, élimineraient la plupart des votes par courrier

LINCOLN, Neb. (AP) – Les projets de loi déposés mardi à l’Assemblée législative du Nebraska traitent d’une exigence d’identification des électeurs adoptée en novembre par les électeurs, mais ajoutent également des mesures qui, selon les critiques, sont conçues pour rendre le vote plus difficile.

Deux projets de loi présentés par le sénateur d’État Steve Erdman, de Bayard, vont au-delà de la simple obligation de présenter une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour voter. Alors que les mesures feraient des jours d’élections primaires et générales des jours fériés et annuleraient certains frais d’acquisition de pièces d’identité, elles élimineraient également en grande partie le vote par courrier pour tous, sauf ceux qui pourraient montrer une incapacité à se rendre aux urnes, comme les militaires inscrits, les résidents des maisons de retraite et ceux qui sont à l’université. L’un de ses projets de loi exigerait également que tous les bulletins de vote soient comptés le jour du scrutin.

Erdman a déclaré mardi que les mesures visaient à garantir l’intégrité des élections. Il a répété les théories du complot diffusées depuis l’élection présidentielle de 2020 sur la récolte des bulletins de vote et la falsification des machines à voter. Erdman a déclaré qu’il ne savait pas s’il y avait eu une fraude électorale généralisée.

“Mais la perception est – il y en a”, a déclaré Erdman. “Et la perception est la réalité.”

Le Nebraska n’a pas d’antécédents de fraude électorale généralisée, mais les partisans de l’exigence d’identification des électeurs ont déclaré que la loi était nécessaire pour prévenir d’éventuels problèmes futurs – un sentiment repris par Erdman.

Des mesures similaires ont été approuvées dans un certain nombre d’États contrôlés par les républicains à l’échelle nationale, mais les efforts antérieurs des républicains du Nebraska pour le faire dans l’Assemblée législative officiellement non partisane n’ont pas été en mesure de vaincre les opposants qui ont déclaré que ces lois sur l’identification des électeurs visent à décourager la participation électorale des minorités et d’autres. qui sont moins susceptibles d’avoir une pièce d’identité appropriée et ont tendance à voter pour les démocrates.

Lorsque les efforts de l’Assemblée législative ont échoué en 2021, une pétition – financée par la mère du gouverneur républicain de l’époque, Pete Ricketts – a été lancée pour obtenir la mesure lors du scrutin de novembre dernier.

“Cela a des conséquences pour tout le monde – mais surtout pour les ruraux, les handicapés, les personnes à faible revenu et les personnes âgées du Nebraska”, a déclaré la sénatrice Megan Hunt, d’Omaha, qui a été une ardente critique des efforts d’identification des électeurs. La nouvelle exigence d’identification des électeurs du Nebraska coûtera des millions de dollars aux contribuables à mettre en œuvre et “ne rend pas nos élections plus sûres”.

La section du Nebraska de l’American Civil Liberties Union surveillera ce que les législateurs proposent cette session comme moyen de mettre en œuvre la mesure d’identification adoptée par les électeurs, a déclaré Jane Seu, conseillère juridique et politique à l’ACLU Nebraska. L’organisation s’opposera activement à celles d’Erdman, qui, selon elle, étaient des “tentatives claires de suppression des électeurs”.

Erdman a rejeté ces critiques. Il a noté que son comté envoie des demandes de vote par correspondance à tous ceux qui sont inscrits pour voter, et le taux de participation aux dernières élections était toujours inférieur à 60 %.

“Je ne dis pas que nous devrions décourager quiconque de voter”, a-t-il déclaré. “C’est juste une approche de bon sens pour prévenir toute fraude.”

Margery A. Beck, Associated Press