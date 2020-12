Rien ne compensera jamais toute la misère que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont infligée aux Buffalo Bills pendant près de deux décennies. Rien.

Mais une victoire éclatante de 38-9 de Bill Belichick lundi soir devait certainement se sentir bien pour une franchise et une base de fans qui ont rêvé du jour où la fortune de ces deux équipes a finalement tourné.

«C’est génial», a déclaré l’entraîneur des Bills Sean McDermott. «C’est déjà assez difficile de gagner dans la NFL, peu importe qui vous jouez. C’est une organisation, étant les Patriots, qui a donné des ajustements aux projets de loi au fil des ans. C’est une victoire dans les deux matchs contre les Patriots et ensuite gagner comme nous l’avons fait ce soir, je pense que cela en dit long sur nos joueurs et entraîneurs et sur l’équipe que Brandon (Beane) a mise sur le terrain.

Les Bills ont terminé leur premier balayage de la saison des Patriots depuis 1999, l’année avant l’arrivée de Belichick en Nouvelle-Angleterre, et ils l’ont fait comme ils l’ont battu tout le monde ces derniers temps – leur attaque était pratiquement imparable et leur défense a continué son jeu amélioré, quelque chose qui sera impératif une fois que les éliminatoires commenceront.

«Je pense que lorsque vous exécutez et marquez des points, c’est difficile à faire dans cette ligue, a déclaré le centre Mitch Morse. «C’est extrêmement gratifiant de voir votre travail acharné mis à l’épreuve. Et notre défense nous a mis dans de grandes situations. Je pensais qu’ils jouaient au rouge aujourd’hui. … C’était juste une victoire totale par équipe.

Si vous vouliez choisir un moment qui se démarque plus que tout autre, bien sûr, vous pouvez choisir l’une des quatre passes de touché lancées par Josh Allen. Mais peut-être était-ce de Belichick qui a claqué un téléphone sur la ligne de touche après que son défi de rediffusion au début du troisième trimestre ait échoué aussi gravement que la plupart des passes de Cam Newton.

Imaginez les Buffalo Bills faisant le plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL qui a frustré.

Les choses allaient si mal pour Newton – 5 sur 10 pour 34 verges – qu’au lieu d’essayer de marquer dans les deux dernières minutes de la première mi-temps 24-9, Belichick a agité le drapeau blanc et a juste dépassé le temps. Au milieu du troisième quart-temps, il a tiré sur Newton et s’est tourné vers Jarrett Stidham pour clôturer le match. Lors de la première possession de Stidham, face à un quatrième et un quatrième aux Bills 47, Belichick a de nouveau marqué blanc et a frappé.

Ouais, c’était ce genre de nuit, juste un battement total pour les Bills.

«Écoutez, j’ai déjà été de l’autre côté», a déclaré McDermott lorsqu’on l’interroge sur sa poignée de main d’après-match avec Belichick. «Il a été très élogieux, et je l’apprécie certainement. Beaucoup de respect pour ce qu’il a pu faire. Je pense simplement que cela en dit long sur la façon dont nous faisons les choses en tant qu’organisation.

Les Bills se sont améliorés à 12-3, leur première saison de 12 victoires en 1993, qui était la dernière de leurs quatre équipes du Super Bowl. Cela permet également aux Bills de revenir au deuxième rang des séries éliminatoires de l’AFC, et il sera intéressant de voir ce que l’entraîneur Sean McDermott fait pour la finale contre Miami.

Va-t-il jouer ses partants et essayer de gagner le match, car si cela se produit, les Bills verrouillent la deuxième tête de série sur Pittsburgh, ou va-t-il les reposer et espérer le meilleur contre les Dolphins, ou peut-être une victoire de Cleveland sur les Steelers?

Lorsque les Bills et les Pats ont joué lors de la semaine 8, lorsque vous avez regardé le jeu dans son ensemble, il n’y avait pas beaucoup de différence dans le jeu des deux quarts, et si ce n’est pour son échappé dans la dernière minute, Newton pourrait très bien ont battu Allen ce jour-là au stade Bills.

Lundi soir – la première fois en 18 ans d’histoire du Gillette Stadium où les Patriots disputaient un match officiellement éliminé de la poursuite des séries éliminatoires, une série de 318 matchs – la différence était plus grande que le Grand Canyon.

Allen a séparé les Patriots même s’ils ont joué la défense de la même manière qu’ils l’ont fait lors du premier match, couvrant avec sept et parfois huit. Il n’a même pas joué les 12 dernières minutes, mais a quand même complété 27 des 36 passes pour 320 verges.

Dans le premier match, le coordinateur offensif Brian Daboll a attaqué en courant et Allen n’a lancé que 18 passes. Dans ce match, Allen a tenté 21 passes dans la première mi-temps seul et en a terminé 15, y compris des touchés à Lee Smith et Stefon Diggs alors que les Bills ouvraient une avance de 24-9.

« Dabes a appelé un grand match », a déclaré Allen. «Nos gars ont exécuté, se sont ouverts, ont attrapé le ballon, ont bloqué devant. Ce ne sont que des gars qui font des pièces. C’est vraiment de cela qu’il revient. »

Après que chaque équipe se soit arrangée pour un panier sur sa possession d’ouverture, Buffalo a pris les devants pour de bon quand Allen a dirigé un entraînement de 12 jeux et 70 verges qui s’est terminé avec Zack Moss explosant au milieu pour un touché de 5 verges. Les Bills ont converti deux quatrièmes essais en cours de route, l’un sur un faux botté de dégagement lorsque Jaquan Johnson a lancé une passe de 13 verges à son compatriote arrière défensif Siran Neal, l’autre sur un gardien QB de 22 verges par Allen.

La Nouvelle-Angleterre a répondu tout de suite alors que la défense des Bills ressemblait beaucoup à celle qu’elle avait jouée au début de la saison. Ce fut une série brutale alors que les Patriots l’ont couru dans leur gorge collective avant que Newton ne se précipite pour un TD de 9 verges avec Tremaine Edmunds en plein champ. Le point supplémentaire manqué de Nick Folk a maintenu les Bills devant 10-9.

Imperturbable, Allen a mis en place un entraînement de 75 verges qui s’est terminé par une passe TD de quatre verges à Lee Smith. Et puis trois jeux après que les Patriots aient fait trois et dehors, Allen a tiré un laser sur une route de croisement vers Diggs qui l’a transformé en un TD de 50 verges qui a porté le décompte à 24-9.

À la sortie de la mi-temps, les Bills ont continué à rouler car ils n’avaient besoin que de trois minutes et demie pour faire 31-9 alors qu’Allen lançait une passe TD de 18 verges à Diggs, le cinquième jeu d’au moins 10 verges sur cette possession. seul.

À partir de là, l’horloge n’aurait pas pu tourner assez vite pour les Patriots, mais pas pour les Bills. Ils ont juste continué à l’empiler alors qu’Allen lançait son troisième TD de la nuit à Diggs de huit verges, plafonnant un entraînement de 95 verges au cours duquel Allen a dépassé 300 verges pour la huitième fois cette saison.

Ce TD était également le 34e d’Allen dans les airs, ce qui a battu le record de Jim Kelly établi en 1991, et à ce moment-là, McDermott a annulé les chiens et envoyé Matt Barkley avec 11:56 encore dans le match.

«C’est une autre coche de la liste pour obtenir ce pour quoi nous avons travaillé toute la semaine et c’est une victoire», a déclaré la sécurité Jordan Poyer. «Je ne dirais pas que cette victoire est plus grande que n’importe quelle autre victoire que nous avons eue, c’est juste la suivante. Nous continuons à nous améliorer. »

Sal Maiorana peut être atteint à maiorana@gannett.com. Suivez-le sur Twitter @salmaiorana.