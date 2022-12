Les projets de loi cherchent à prolonger le succès contre les adversaires de l’AFC Est

ORCHARD PARK, NY (AP) – Les Buffalo Bills ont enfin une victoire sur un adversaire divisionnaire – et cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.

La victoire 24-10 de Buffalo contre la Nouvelle-Angleterre jeudi a donné le coup d’envoi d’une période critique en décembre pour les Bills. Après une fiche de 0-2 dans la division pour commencer la saison, la victoire sur les Patriots est intervenue lors du premier de trois matchs consécutifs contre des adversaires de l’AFC Est.

Changer les choses dans la division est crucial pour les Bills s’ils espèrent remporter leur troisième titre de division consécutif. Les Bills (9-3) cherchent à remporter trois titres consécutifs de l’AFC Est pour la première fois depuis une séquence de quatre saisons de 1988 à 1991.

“Une victoire de division est importante”, a déclaré l’entraîneur des Bills, Sean McDermott. “Nous savions qu’en venant ici, ça allait être difficile… nous sommes reconnaissants d’avoir remporté une victoire, et en plus dans la division.”

Les prochains matchs de Buffalo seront extrêmement importants dans cette course divisionnaire. Avant les matchs contre les Jets de New York et les Dolphins de Miami, les Bills ont encore une victoire de division de moins que toutes les autres équipes de l’AFC Est. À 8-3, les Dolphins de Miami sont actuellement derrière Buffalo au classement divisionnaire, mais ont une fiche de 2-1 dans les matchs de division.

La clé pour les Bills contre les Patriots était une approche équilibrée – qui manquait dans les défaites précédentes de l’équipe contre les Dolphins et les Jets.

Josh Allen a été formidable contre la Nouvelle-Angleterre, réussissant 22 sur 33 pour 223 verges, deux touchés et aucune interception. Ce fut l’une des performances les plus constantes d’Allen de la saison après une récente séquence de hauts et de bas. Mais ce fut une performance exceptionnelle du jeu de course des Bills qui s’est avérée critique contre les Patriots, offrant aux Bills un équilibre bien nécessaire en attaque.

La recrue James Cook a eu une journée en carrière contre la Nouvelle-Angleterre, récoltant un total de 105 verges de mêlée. Devin Singletary a récolté 51 verges et un touché en 13 courses. Les Bills ont battu les Patriots 132-60 en se précipitant, ce qui a été une surprise pour les Bills lourds et les Patriots lourds. Cette production a permis aux Bills de contrôler le temps de possession, doublant presque la Nouvelle-Angleterre dans la soirée (38:08 à 21:52).

“Ils jouaient un obus à deux hauteurs et nous mettaient au défi de le lancer”, a déclaré Allen. «Je pensais que (le coordinateur offensif Ken) Dorsey avait fait du bon travail en restant patient. Nos gars ont fait du bon travail en conservant le football et en faisant de bonnes coupes, en faisant de bonnes courses et en déplaçant les chaînes.

La défense de Buffalo a également fait sa part, s’intensifiant après que le lanceur de passes vedette Von Miller ait été placé sur la liste des blessés quelques heures avant le match. Les Bills ont maintenu les Patriots à 242 verges d’attaque et la Nouvelle-Angleterre a été forcée de dégager six fois.

“Je pense que l’attaque a fait du bon travail et que la défense l’a complétée, ce qui est le but du football, jouer au football complémentaire”, a déclaré le secondeur Tremaine Edmunds.

CE QUI FONCTIONNE

Le jeu de course. Après avoir lutté pour diriger le ballon avec constance pendant la majeure partie de la saison, les Bills ont trouvé plus de production dans le jeu au sol ces dernières semaines. Le match de jeudi était la troisième fois cette saison que les Bills avaient plus de tentatives précipitées que de tentatives de passes, et les Bills ont une fiche de 3-0 dans ces matchs.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Production de récepteurs non nommés Stefon Diggs. Diggs a eu un autre gros match contre les Patriots avec 92 verges et un touché, mais les Bills ont encore besoin de plus de production de la part de leurs autres cibles de réception.

STOCKER

James cook. Le choix de deuxième tour est devenu une partie beaucoup plus importante du plan de match ces dernières semaines après un début d’année lent.

RUPTURE DE STOCK

L’ailier rapproché Dawson Knox n’a pas enregistré de prise contre la Nouvelle-Angleterre et n’avait qu’un seul objectif. Les Bills ont accordé à Knox une grosse prolongation de contrat en septembre.

BLESSURES

Miller manquera les trois prochains matchs de Buffalo sur la réserve des blessés, mais le directeur général Brandon Beane a déclaré que l’équipe espère récupérer l’ailier défensif pour la course d’étirement. Le plaqueur gauche Dion Dawkins a raté le match en raison d’une blessure à la cheville. Le plaqueur défensif Jordan Phillips s’est blessé à l’épaule tard contre la Nouvelle-Angleterre, mais a déclaré qu’il allait bien après le match.

NUMÉRO DE CLÉ

4 930 – Les Bills ont 4 930 verges d’attaque en 12 matchs, un record de franchise.

PROCHAINES ÉTAPES

La course divisionnaire de Buffalo se poursuit avec un match à domicile contre les Jets le 11 décembre.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Mark Ludwiczak, Associated Press