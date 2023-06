Les projets de loi bloqués incluent l’abrogation du sous-salaire minimum pour les travailleurs handicapés, la réforme BIPA – Shaw Local

SPRINGFIELD – Alors que des centaines de projets de loi ont été approuvés par l’Assemblée générale au cours du dernier mois de la session législative, certaines mesures importantes devront attendre au moins jusqu’à l’automne.

Les sponsors de plusieurs projets de loi au point mort disent qu’ils envisageront de relancer leurs propositions lorsque les législateurs reviendront au Capitole en octobre et novembre pour leur session annuelle de veto. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains des projets de loi qui n’ont pas été adoptés lors de la session ordinaire et s’ils sont susceptibles de revenir pour un vote.

Salaire sous-minimum : La représentante de l’État Theresa Mah, D-Chicago, a mené une campagne tardive pour interdire aux entreprises de l’Illinois de participer à un programme fédéral qui leur permet de payer les personnes handicapées en dessous du salaire minimum. Il n’a pas été adopté, même si Mah dit qu’elle a les voix pour l’adopter à l’automne.

La mesure aurait fixé une date de fin au 1er juillet 2027 pour que les entreprises de l’Illinois participent au programme de salaire inférieur au minimum en vertu de la loi fédérale sur les normes de travail équitables. Ce programme permet aux employeurs de personnes handicapées d’obtenir un certificat leur permettant de payer moins que le salaire minimum étatique et fédéral. Les avocats disent qu’un examen des dossiers de l’État montre que certains titulaires de certificat ont payé des salaires inférieurs à 1 $ de l’heure.

Selon le Département des services sociaux de l’Illinois, environ 4 000 personnes sont employées dans le cadre du programme dans l’Illinois et environ 80 entreprises ont reçu des certificats. Une fois le programme terminé, ces travailleurs seraient soumis au salaire minimum à l’échelle de l’État.

La mesure créerait également un fonds de subventions de transition pour soutenir les subventions salariales des employeurs et d’autres efforts visant à assurer une transition en douceur et un emploi continu pour les personnes handicapées.

Mah a déclaré que le projet de loi représentait un accord entre l’IDHS et un groupe commercial représentant les installations qui emploient des personnes handicapées, qui a été finalisé tard dans le processus législatif. Mais en raison du rythme effréné de la dernière semaine de session et des problèmes de présence à la Chambre, Mah a déclaré que la mesure était juste en deçà des 60 votes nécessaires pour passer.

« Nous avons en quelque sorte manqué de temps au cours des trois derniers jours de session », a déclaré Mah à Capitol News Illinois.

Elle a déclaré que bien qu’elle ait les voix pour adopter la mesure lors de la session de veto, les dates d’entrée en vigueur de certaines des dispositions du projet de loi pourraient devoir être repoussées en raison d’une exigence constitutionnelle selon laquelle un projet de loi doit être adopté à la majorité des trois cinquièmes pour avoir un effet immédiat. date d’entrée en vigueur après le 31 mai.

Mah a d’abord poussé pour avoir mis fin au salaire inférieur au salaire minimum pour les personnes handicapées en 2019, un effort qui, selon les partisans, aiderait l’Illinois à « se mettre au diapason de l’histoire ». Il a calé cette année-là, mais a de nouveau pris de l’ampleur après que le gouverneur JB Pritzker a signé un décret exécutif en Octobre 2021 empêcher l’État de conclure des contrats avec des entités qui paient les travailleurs handicapés moins que le salaire minimum.

Les partisans du projet de loi ont noté que la date de fin de 2027 créerait une fenêtre de quatre ans pour qu’un groupe de travail d’État existant détermine la meilleure voie à suivre pour distribuer les subventions du fonds de subvention et minimiser les perturbations pour les personnes employées. Le projet de loi élargirait ce groupe de travail pour ajouter plus de représentants des fournisseurs de soins aux personnes handicapées touchés par la fin du sous-salaire minimum.

Cela augmenterait également une «allocation pour les besoins personnels» financée par l’État et le gouvernement fédéral pour les personnes vivant dans un arrangement de vie communautaire intégrée à 100 $, contre 60 $ par mois.

Confidentialité biométrique : Une autre mesure bloquée aurait apporté des modifications à la loi de 2008 sur la confidentialité des informations biométriques, une loi de 2008 qui permet aux particuliers de poursuivre des entreprises pour collecte ou stockage inappropriés d’informations telles que des empreintes digitales ou des scans faciaux.

Les démocrates du Sénat ont déposé un libellé pour modifier le BIPA dans un amendement à Projet de loi interne 3811 sur ce qui devait être le dernier jour de la session de printemps avant sa prolongation, suscitant immédiatement les critiques des groupes d’entreprises.

Au cours des cinq dernières années, plus de 2 000 poursuites ont été intentées en vertu de la BIPA, suivies de plusieurs règlements très onéreux. Ces développements juridiques, en plus d’une série de décisions de la Cour suprême de l’Illinois interprétant les limites du BIPA de manière à favoriser les parties lésées, ont inquiété le monde des affaires.

La chaîne de restauration rapide White Castle, le défendeur dans l’une des deux affaires liées au BIPA tranchées par la Haute Cour de l’État en février, affirme que la décision du tribunal pourrait coûter 17 milliards de dollars à l’entreprise – un chiffre qui, selon les entreprises, pourrait mettre en faillite des industries entières. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que des réclamations pouvaient s’accumuler pour chaque violation du BIPA, ce qui signifie que chaque doigt ou scanner du visage constituerait une violation distincte de la loi.

L’avis a cependant « suggéré respectueusement » que l’Assemblée générale réexamine le BIPA « et clarifie son intention concernant l’évaluation des dommages en vertu de la loi ».

En réponse, l’amendement de fin de session aurait stipulé que « le même identifiant biométrique de la même personne utilisant la même méthode de collecte a créé une seule violation », mais les groupes d’entreprises ont déclaré que le langage était trop vague.

Ils ont également attaqué l’augmentation proposée de l’amende pour les violations par négligence de 1 000 $ à 1 500 $ et ont dénoncé l’ajout d’un autre type de données biométriques à la loi – les signatures électroniques – comme cadeau aux avocats plaidants.

Après que les groupes d’affaires aient hésité devant la proposition, les dirigeants démocrates du Sénat ont accepté de suspendre le projet de loi en attendant de nouvelles négociations, ce qui signifie que les suggestions de la Haute Cour resteront lettre morte au moins jusqu’à la session de veto d’automne.

Compostage humain : Projet de loi interne 3158 aurait légalisé et réglementé la « réduction organique naturelle », un processus également connu sous le nom de compostage humain ou de terramation dans lequel les restes humains sont rapidement décomposés en compost.

Le processus transforme les restes humains en saleté au cours de plusieurs semaines en chauffant les restes d’une personne dans un récipient avec des copeaux de bois, de la paille et d’autres matières organiques pour accélérer la croissance des microbes qui décomposent le corps. Ceci est distinct de «l’enterrement naturel», dans lequel un corps est enterré sans cercueil ou dans un récipient biodégradable.

La mesure a été adoptée par la Chambre 63-38 le 24 mars et a ensuite été discutée lors d’une audience sur le sujet au Sénat. Mais il n’a jamais reçu de vote de comité ni d’examen par l’ensemble du Sénat.

Le parrain du projet de loi, la représentante Kelly Cassidy, D-Chicago, a déclaré qu’elle continuerait à faire pression pour son adoption, mais elle n’avait pas de calendrier précis pour savoir quand il pourrait être envisagé.

« Nous travaillions sur le projet de loi à la Chambre depuis quelques années, donc les gens le connaissaient un peu mieux », a-t-elle déclaré dans un communiqué par e-mail. « C’est un tout nouveau sujet pour le Sénat, et entre cette méconnaissance et les arguments malhonnêtes de l’opposition, nous devons passer du temps à avoir ces conversations directes avec les membres de cette chambre et obtenir des réponses à leurs questions. »

Recherche de voiture de cannabis : Projet de loi du Sénat 125 aurait fait en sorte que l’odeur de « cannabis brûlé ou brut dans un véhicule à moteur » ne puisse être à elle seule une cause probable de fouille du véhicule d’un individu si le conducteur est âgé de 21 ans ou plus.

La mesure a été adoptée par 33 voix contre 20 au Sénat le 30 mars, mais s’est heurtée à l’opposition des forces de l’ordre et n’a jamais été votée à la Chambre.

La sénatrice Rachel Ventura, D-Joliet, a déclaré que la mesure pourrait être réexaminée lors de la session de veto d’automne avec d’autres mesures liées au cannabis, mais plusieurs affaires en instance devant les tribunaux d’État sont déjà centrées sur la question, de sorte qu’il n’est peut-être pas nécessaire d’en décider. corps législatif.

La Cour suprême de l’Illinois a accepté d’entendre trois affaires relatives à la question, dont deux ont été regroupées. Deux des affaires de la Cour d’appel du 3e district ont statué que l’odeur de cannabis ne peut pas à elle seule être une cause probable d’arrêter un véhicule. La Cour d’appel du 4e district a rendu une décision contraire.

« Nous permettons aux tribunaux de se prononcer là-dessus », a déclaré Ventura.

Ventura a déclaré qu’elle espérait que la Cour suprême de l’Illinois se prononcerait en faveur de la protection contre les fouilles basées sur l’odeur de cannabis, mais elle est prête à ramener le projet de loi à l’automne si nécessaire.

« J’espère ne pas emprunter cette voie. J’ai bon espoir que les tribunaux statueront dans le sens de la 3e Cour d’appel (de district) », a déclaré Ventura.

Condamnations pour corruption : Projet de loi interne 351 aurait interdit à toute personne reconnue coupable d’un crime, d’un pot-de-vin, d’un parjure ou d’un détournement de fonds publics alors qu’elle servait en tant qu’agent public d’être réélue à un poste d’État ou local.

Le projet de loi aurait permis des exceptions pour les personnes dont les condamnations ont été annulées ou graciées, ou si elles ont reçu une restauration de leurs droits. Il appelle également à la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les politiques actuelles et de faire des recommandations pour les infractions disqualifiantes.

La loi actuelle interdit à toute personne reconnue coupable d’un crime d’occuper un poste dans l’État jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine et Une provision du code municipal de l’Illinois interdit à quiconque a déjà été reconnu coupable d’un crime d’occuper un poste municipal élu. Mais ces personnes sont libres de se présenter à l’Assemblée générale, au poste de gouverneur ou à tout autre poste constitutionnel une fois qu’elles ont purgé leur peine.

Alors que la mesure a été adoptée à l’unanimité à la Chambre et a été approuvée par le comité sénatorial 12-0, elle n’a jamais reçu de vote au Sénat au complet.

Un porte-parole du président du Sénat Don Harmon, D-Oak Park, qui a parrainé le projet de loi au Sénat, a déclaré qu’il prévoyait de le demander à un vote lors de la session de veto.

Véhicules électriques du gouvernement : Projet de loi du Sénat 1769 aurait exigé que tous les véhicules de tourisme achetés par l’État soient «zéro émission» d’ici 2030, ce qui signifie qu’ils ne produisent aucun gaz à effet de serre. Le projet de loi exempte les véhicules des forces de l’ordre et les véhicules achetés par le ministère des Transports dans le cadre d’un achat groupé.

Il a d’abord été adopté au Sénat à la mi-mai par un vote de 33 contre 20, mais a ensuite été amendé à la Chambre, passant à 69 contre 35 le 25 mai. Il n’est jamais revenu au Sénat pour un vote final.

« On me dit que cela sera entendu lors de la session de veto », a déclaré Ventura, notant que ses discussions avec le personnel législatif sont en cours.

Fonds ‘rainy day’ : La contrôleure Susana Mendoza a fait pression pour Projet de loi interne 2515une facture exigeant des dépôts automatiques les «jours pluvieux» et des fonds de stabilisation des pensions lorsque les projections de revenus dépassent l’estimation de l’année précédente d’au moins 4% et que l’État a moins de 3 milliards de dollars de factures en attente de paiement.

Bien que ce projet de loi ait été approuvé à l’unanimité par un comité de la Chambre en mars, il n’a jamais été voté dans aucune des deux chambres. Le bureau de Mendoza a déclaré qu’elle continuerait à faire pression pour la mesure.

