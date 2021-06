Les projets de loi antitrust des démocrates pourraient remodeler Apple, Amazon, Google, Facebook

Un groupe de démocrates de la Chambre fait circuler des projets de discussion de projets de loi antitrust qui obligeraient les plus grandes entreprises technologiques à modifier certaines parties de leurs modèles commerciaux et à restreindre les grandes acquisitions, selon des copies obtenues par CNBC.

Bien que les ébauches puissent encore changer considérablement avant leur introduction, telles qu’elles sont actuellement rédigées, elles pourraient nécessiter des révisions du modèle commercial pour Apple et Amazon en limitant leur capacité à exploiter des marchés pour les produits et les applications tout en vendant leurs propres produits et applications sur ces mêmes magasins.

Les projets de loi rendraient également plus difficile pour ces sociétés ainsi que Facebook et Alphabet (la société mère de Google) la réalisation de grandes fusions, et les obligeraient à permettre aux utilisateurs de laisser plus facilement leurs plateformes avec leurs données intactes. CNBC n’a pas pu savoir immédiatement quand les brouillons seront présentés.

Les projets de loi interviennent après une enquête de 16 mois menée par le sous-comité judiciaire de la Chambre sur les lois antitrust sur les quatre sociétés, qui a abouti à un rapport de près de 450 pages du personnel démocrate à l’automne dernier. Alors que les républicains du sous-comité s’écartaient de certaines des propositions les plus extrêmes des démocrates, plusieurs étaient d’accord avec les principales conclusions du rapport démocrate sur le pouvoir de monopole et le comportement anticoncurrentiel et sur la nécessité de restreindre le pouvoir des Big Tech avec une réforme antitrust.

Les projets n’indiquent pas si des républicains soutiennent les projets de loi.