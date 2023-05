Les projets de loi anti-trans au Texas et en Floride pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les adolescents LGBTQ

Deux des plus grands États rouges sont sur le point d’adopter de nouvelles interdictions sur les soins de santé affirmant le genre pour les enfants trans.

La législature du Texas a interdit mercredi les soins d’affirmation de genre pour les enfants de moins de 18 ans, qui comprennent les traitements hormonaux et les chirurgies d’affirmation de genre, bien que de telles chirurgies soient rarement pratiquées sur des enfants. L’interdiction permet aux adolescents trans recevant déjà des traitements hormonaux de les poursuivre temporairement. Pourtant, cela nécessite qu’ils se «sevrent» des traitements. Le gouverneur républicain Greg Abbott devrait signer le projet de loi.

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, qui se préparerait à annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024 la semaine prochaine, a également signé mercredi une interdiction similaire dans son État, qui impose des sanctions pénales aux prestataires de soins de santé qui administrent des soins d’affirmation de genre aux enfants de moins de 18 ans. La loi comprend une disposition qui concerne les litiges concernant la garde d’un enfant recevant des soins d’affirmation de genre et, bien qu’elle ne s’applique qu’à un ensemble restreint de circonstances, les défenseurs craignent que cela ne conduise la Floride à outrepasser les décisions d’autres États.

Les deux lois font partie de la campagne nationale coordonnée du GOP contre les droits LGBTQ dans les législatures des États. La Floride à elle seule a déjà adopté plus de lois anti-LGBTQ cette session qu’elle ne l’a fait au cours des sept années précédentes ; Le Texas est sur la bonne voie pour adopter plus du double du nombre de lois similaires anti-LGBTQ qu’il ne l’a fait au cours de la même période, a déclaré Cathryn Oakley, directrice législative de l’État et avocate principale à la Human Rights Campaign.

Les dernières interdictions de soins affirmant le genre pourraient forcer de nombreuses familles d’enfants trans en Floride et au Texas à déménager, c’est-à-dire s’ils n’ont pas déjà quitté ces États. « La suppression de ce type de soins va avoir des effets bouleversants sur la vie de ces familles », a déclaré Oakley. « Si vous n’êtes pas en mesure d’assurer la sécurité de votre enfant et que vous avez les moyens d’aller ailleurs, bien sûr, c’est quelque chose que vous envisagez et c’est probablement quelque chose que les gens envisageaient avant cette année. »

Qu’y a-t-il dans la loi de Floride

Les avocats contestent des parties de la loi de Floride en urgence devant les tribunaux, arguant qu’elle viole les droits fondamentaux des parents à prendre des décisions médicales pour leurs enfants et qu’elle viole la Constitution en discriminant les enfants transgenres. Une audience dans cette affaire est prévue vendredi.

Simone Chriss, directrice de l’initiative des droits des transgenres chez Southern Legal Counsel Inc. et membre de cette équipe juridique, a déclaré que la disposition relative à la garde de la loi de Floride avait semé la consternation parmi les familles d’enfants trans. Il permet à un tribunal de Floride d’exercer sa compétence sur les litiges en matière de garde d’enfants lorsqu’un parent de l’extérieur de l’État recherche des soins d’affirmation de genre pour son enfant et que l’enfant est présent en Floride, même si ce n’est que temporairement. C’est la seule disposition de ce type dans le pays, a déclaré Shannon Minter, directrice juridique du Centre national pour les droits des lesbiennes et également membre de cette équipe.

« J’ai dû passer un temps excessif à dissiper les informations erronées sur les dispositions relatives à la garde en particulier », a déclaré Chriss. « La désinformation alléguant que l’État peut retirer des enfants à leurs parents – ce qui est tout simplement faux et totalement infondé – [has caused] peur et, honnêtement, traumatisme parmi tant de gens dans cette communauté.

La loi ne s’applique pas aux enfants qui ne font pas l’objet d’une bataille pour la garde dans un autre État. Et cela ne permettrait pas à l’État de prendre la garde des enfants qui reçoivent des soins d’affirmation de genre en Floride.

Chriss a présenté un scénario dans lequel cela s’appliquerait : une famille vit en Californie, qui n’a pas interdit les soins affirmant le genre. Un parent contestant la garde de son enfant pourrait l’emmener en vacances à Disney World à Orlando, se rendre au palais de justice du comté d’Orange à proximité et demander au juge de prendre une compétence d’urgence sur l’affaire de garde parce que l’autre parent envisage d’aider l’enfant à obtenir la puberté. bloqueurs.

Ces circonstances sont horribles, a déclaré Chriss. Cela fait essentiellement de la Floride un «refuge inversé» pour certains parents qui s’opposent aux soins affirmant le genre, mais uniquement dans «un ensemble très spécifique et limité de circonstances», a-t-elle déclaré.

Son équipe a l’intention de contester la disposition une fois qu’elle pourra trouver quelqu’un qui en a été affecté.

Qu’y a-t-il dans la facture du Texas

Le projet de loi du Texas contient également des dispositions qui ont semé la confusion et soulevé des questions quant à savoir si les prestataires de soins médicaux peuvent temporairement poursuivre les traitements sans crainte de répercussions. Les avocats ont annoncé qu’ils prévoyaient de contester le projet de loi une fois signé par le gouverneur. Cela fait suite aux efforts d’Abbott l’année dernière pour poursuivre les enquêtes sur la maltraitance des enfants contre les parents qui aident leurs enfants à obtenir des soins affirmant leur genre.

«En plus de l’effort de l’année dernière pour classer la fourniture de soins médicalement nécessaires et scientifiquement prouvés aux jeunes transgenres comme de la maltraitance d’enfants et menaçant de déchirer les familles texanes avec des enfants transgenres, un effort actuellement bloqué par un tribunal d’État, les législateurs du Texas ont jugé bon de doubler vers le bas », a déclaré la coalition de groupes de défense juridique LGBTQ contestant la loi dans un communiqué.

L’exception pour les enfants déjà sous traitements hormonaux, ajoutée par voie d’amendement, les oblige à arrêter ces traitements au cours d’une période indéterminée avec l’aide de leur médecin. Seuls ceux qui ont commencé à recevoir ces traitements avant le 1er juin et qui ont également suivi au moins 12 séances de conseil en santé mentale ou six mois de psychothérapie sont éligibles pour continuer à suivre temporairement les traitements en vertu de cette disposition.

Mais la disposition est basée sur la fausse idée que les enfants peuvent se « sevrer » en toute sécurité des traitements. « C’est une faute professionnelle médicale », a déclaré Minter. « C’est comme sevrer un enfant diabétique de l’insuline. Il n’y a aucune raison médicale d’interrompre les soins, et cela serait nocif pour ces enfants.

Il y a aussi la question de savoir si ces enfants pourront même accéder à des soins. De nombreuses cliniques au Texas qui offraient des soins d’affirmation de genre ont déjà fermé ou cessé d’offrir ces services en raison de pressions politiques, y compris plus récemment une clinique au Dell Children’s Medical Center d’Austin. L’hôpital a annoncé la semaine dernière que tous les médecins travaillant dans cette clinique partiraient, et on ne sait pas s’ils ont été licenciés ou s’ils sont partis de leur propre gré.

« Je ne pense pas qu’il y ait de mystère sur la raison pour laquelle cela s’est produit », a déclaré Minter. « L’État du Texas a clairement indiqué qu’il punissait les médecins qui essayaient de continuer à fournir » des soins affirmant le genre.

Une autre disposition du projet de loi du Texas qui interdit que l’argent public soit utilisé pour fournir ou faciliter la fourniture de soins d’affirmation de genre à un mineur a sonné l’alarme pour Oakley. Alors que d’autres États ayant des interdictions de soins affirmant le genre ont adopté des dispositions similaires, le libellé du projet de loi du Texas est beaucoup plus large et pourrait avoir des conséquences plus importantes que d’autres.

Une « lecture plausible » du langage suggère que toute entité qui fait affaire avec l’État, même de manière ponctuelle, pourrait être tenue responsable par le Texas si elle offre des avantages sociaux qui couvrent les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, a déclaré Oakley. . « Il est possible que l’État du Texas ait une réclamation contre cette entreprise pour avoir fourni ces avantages à des employés éloignés de l’État du Texas », a-t-elle déclaré.