« Même si Roe reste dans les livres, il sera de plus en plus difficile pour les gens du Sud, du Midwest et des Grandes Plaines de se faire avorter », a déclaré Dalven, faisant référence aux régions où les républicains dominent généralement la politique de l’État. « Roberts peut permettre au mur de monter de plus en plus haut sans provoquer ce titre que la Cour suprême renverse Roe. »

En plus des interdictions radicales, les États envisagent un éventail d’autres restrictions. Ils incluent la limitation de l’accès aux avortements médicamenteux, l’interdiction de l’avortement après 20 semaines de grossesse, l’interdiction en cas d’anomalies fœtales telles que le syndrome de Down et l’interdiction d’une procédure d’avortement commune au deuxième trimestre connue sous le nom de dilatation et d’évacuation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy