Les projets de la Chine pour une nouvelle ambassade à Londres rejetés par les autorités locales

Londres

CNN

—



Les projets de la Chine pour une nouvelle ambassade géante en face de la Tour de Londres ont été rejetés à l’unanimité par les conseillers locaux au motif qu’ils présentent un risque pour la sécurité des résidents locaux, dans une décision surprise qui survient au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’activité diplomatique de Pékin au Royaume-Uni.

Le London Borough of Tower Hamlets avait indiqué qu’il se préparait à accepter les propositions rédigées par l’architecte de l’ambassade, David Chipperfield, pas plus tard que mercredi, déclarant alors à CNN que l’initiative proposée était “généralement conforme” au plan de développement de la zone et que “sur cette base, les agents ont recommandé que le permis de construire et le permis de construire classé soient accordés.”

Pourtant, lors d’une réunion marathon qui s’est poursuivie tard dans la nuit jeudi, le conseil a été persuadé de bloquer les propositions au motif qu’elles présentaient un risque pour la sécurité des habitants et entraveraient la circulation dans cette partie densément peuplée de l’est de Londres, à proximité du quartier financier de la capitale et à un pâté de maisons de Tower Bridge.

Un porte-parole du Tower Hamlets Council a déclaré à CNN: «Le comité a décidé de rejeter la demande en raison de préoccupations concernant l’impact sur la sécurité des résidents et des touristes, le patrimoine, les ressources policières et la nature congestionnée de la zone. La demande sera désormais transmise au maire de Londres avant que la décision finale ne soit rendue.

La décision du conseil met le gouvernement britannique dans une position difficile. Il pourrait utiliser ses pouvoirs pour « faire appel » aux plans et annuler la décision du conseil local, ce qui pourrait être politiquement controversé ; ou s’abstenir d’intervenir et risquer de contrarier Pékin.

La Chine a acheté la parcelle de terrain historique, appelée Royal Mint Court, en 2018 pour environ 312 millions de dollars à une société immobilière, et avait l’intention de transformer la majeure partie du terrain de 5,4 acres en une mission diplomatique de grande taille, avec de la place pour des centaines d’employés et un échange culturel. Royal Mint Court appartenait auparavant à la monarchie britannique et abritait autrefois l’usine qui fabriquait la monnaie britannique.

Parmi ceux qui ont pris la parole lors de la réunion du conseil figurait David Lake, président de la Royal Mint Court Residents ‘Association, représentant 100 familles dont les appartements se trouvent maintenant sur un terrain appartenant à des Chinois à côté de ce qui aurait été le mur d’enceinte arrière de l’ambassade.

La décision de jeudi est intervenue le lendemain du jour où CNN a révélé que Lake avait écrit au roi Charles pour souligner les préoccupations des résidents et demander à la Couronne de racheter les droits sur les terres de leurs propriétés après de multiples appels infructueux aux législateurs locaux et nationaux.

Alors qu’il possédait encore le terrain il y a environ 30 ans, le Crown Estate, qui gère les intérêts immobiliers non privés de la monarchie britannique, a construit un ensemble d’appartements de faible hauteur sur une partie du site dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à fournir des logements pour ” travailleurs clés » tels que les policiers et les infirmières. La reine Elizabeth II a été photographiée en train d’ouvrir le domaine en 1989.

Les propriétaires des nouveaux appartements ont obtenu un bail de 126 ans sur le terrain, une pratique courante dans le droit britannique de la propriété où les résidents possèdent les briques et le mortier de leur propriété mais une autre entité, un propriétaire libre – maintenant la Chine – possède le terrain sur lequel il est construit.

Le rejet des plans au niveau local – alors que le gouvernement national semblait réticent à s’impliquer – s’avérera probablement embarrassant pour Pékin à un moment où le comportement des diplomates chinois est sous surveillance après qu’un manifestant a été traîné dans le consulat du pays à Manchester et battu.

La police de Manchester enquête actuellement sur l’épisode. Le consul général Zheng Xiyuan a déclaré qu’il avait agi parce qu’il trouvait les affiches des manifestants offensantes pour sa patrie.

La Chine a également été accusée récemment d’utiliser ses avant-postes diplomatiques et ses associations communautaires vaguement affiliées, en fait, comme postes de police à l’étranger pour surveiller les citoyens chinois à l’étranger et les contraindre à rentrer chez eux. Les législateurs britanniques ont exprimé leurs inquiétudes concernant les informations faisant état de trois locaux de ce type au Royaume-Uni.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à CNN que l’achat des nouveaux locaux à Londres était “conforme aux pratiques internationales et approuvé par la partie britannique”.

“La planification et l’approbation des nouveaux locaux de l’ambassade de Chine au Royaume-Uni ont été réalisées sur la base du respect des lois et réglementations locales relatives à la planification des bâtiments”, indique le communiqué du porte-parole.

“Il convient de noter qu’il est de l’obligation internationale du pays hôte de faciliter et de soutenir la construction de locaux diplomatiques, et la Chine exhorte la partie britannique à remplir ses obligations en la matière.”

CNN a également approché l’ambassade de Chine à Londres pour commentaires.

Les propositions d’ambassade de Chine se sont heurtées à une vive opposition de la part des habitants de cette partie de Londres, préoccupés par l’impact d’éventuelles manifestations à l’extérieur du complexe et par une protection inadéquate contre une éventuelle attaque terroriste. Beaucoup se sont plaints à plusieurs reprises de ne pas avoir été suffisamment informés par les conseillers chinois lors de l’élaboration des plans du site.

Au cours du débat, les conseillers de Tower Hamlets ont entendu des personnes vivant à proximité exprimer leurs craintes et leurs inquiétudes concernant le fait d’être espionnées, piratées ou surveillées.

Les résidents ont remis en question à plusieurs reprises l’achat par le conseil d’un entrepreneur, enrôlé pour évaluer de manière indépendante l’impact de l’ambassade sur la sécurité des résidents à proximité, qui, selon eux, travaillait déjà pour le projet chinois et était donc en conflit.

Simon Cheng, un éminent activiste basé à Tower Hamlets de Hong Kong, a prononcé un discours passionné, dénonçant le manque de consultation locale sur le projet et le peu de considération accordée au bilan de Pékin en matière d’espionnage des Chinois qui ont fui vers des pays comme la Grande-Bretagne.

« De nombreuses personnes de communautés comme la mienne ne sont même pas au courant de ce qui arrive dans la région. L’application de planification ne fournit pas un niveau élevé d’évaluation de la réassurance de la cybersécurité et peut mettre la vie des gens en danger », a déclaré Cheng.

Après la décision de Tower Hamlets, Lake, le président de l’association des résidents, a déclaré à CNN : “Cela montre que vous devez tenir bon, même si c’est contre une superpuissance comme la Chine.”

“Nous savons que ce n’est que le premier tour”, a déclaré Lake, qui a lancé jeudi une page de financement participatif pour collecter des fonds pour ce qui, selon lui, pourrait dégénérer en une bataille juridique sur les termes des baux de son domaine et à qui ils appartiennent.

Les représentants de la planification de la Chine peuvent faire appel de la décision ou soumettre des plans alternatifs pour examen.

Pékin pourrait également solliciter un soutien plus discret du gouvernement central britannique à Westminster, où la Chine a souvent rappelé aux décideurs les liens économiques qui sous-tendent les relations entre le Royaume-Uni et la Chine.

Le mois dernier, un ministre du Département britannique du nivellement, du logement et des communautés a indiqué que le gouvernement pourrait utiliser ses pouvoirs pour appeler la candidature à un examen plus approfondi au niveau national. Il n’est pas clair si la décision de jeudi soir du conseil local changerait la position du gouvernement.

Cependant, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a récemment indiqué que “l’âge d’or” du commerce entre les deux pays était terminé et a déclaré que la Chine serait plutôt considérée avec “un pragmatisme robuste”.

En rejetant les projets de grande ambassade de Chine, cette semaine, les responsables locaux d’un arrondissement de Londres ont mis ce “pragmatisme robuste” à son premier test.