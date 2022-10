Les projets de Gigafactory sont sur le point de s’effondrer, ce qui soulève des doutes sur l’industrie automobile britannique

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les projets d’une giga-usine de batteries de 3,8 milliards de livres sterling sont sur le point de s’effondrer, ce qui soulève de nouvelles questions sur l’industrie automobile britannique à la suite de l’accord commercial sur le Brexit.

Les problèmes qui ont frappé la start-up britannique Britishvolt sont également un embarras majeur pour Boris Johnson – qui a salué l’entreprise comme un élément clé de sa «révolution industrielle verte» plus tôt cette année.

L’entreprise – qui prévoyait de créer 300 emplois via l’usine de Northumberland – est sur le point d’entrer dans l’administration après avoir eu du mal à trouver des investisseurs.

Une promesse de 100 millions de livres sterling de soutien financier promise alors que l’actuel Premier ministre, Rishi Sunak, était chancelier, devrait maintenant être retirée, l’usine n’ayant pas encore été achetée.

Britishvolt a imputé ses problèmes à la détérioration des conditions du marché après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la laissant brûler 3 millions de livres sterling en espèces par mois pour payer les salaires, selon le Financial Times.

Mais l’entreprise a rencontré des problèmes avec l’industrie automobile phare du Royaume-Uni qui devrait partir pour l’Europe continentale à moins qu’une course contre la montre pour construire la production de batteries ne soit gagnée.

En 2027, de nouvelles règles commerciales entreront en vigueur sur ce qui constitue le “fabriqué au Royaume-Uni”, aux fins des tarifs et des quotas, suite à la décision de quitter le marché unique de l’UE.

Ces «règles d’origine» stipulent qu’au moins 55% de la valeur d’une voiture finie doit provenir du Royaume-Uni ou de l’UE, afin d’éviter de nouveaux tarifs d’exportation pénalisants.

Avec le passage aux véhicules électriques – et avec la batterie la partie la plus précieuse – il est devenu crucial qu’ils soient fabriqués localement, mais le Royaume-Uni est loin derrière l’Allemagne et d’autres pays.

Jonathan Reynolds, secrétaire aux affaires fantôme du Labour, a déclaré: «Cette nouvelle désastreuse est un rappel supplémentaire que la crise économique provoquée à Downing Street coûte des emplois et des investissements.

“C’est un spectacle qui n’est devenu que trop familier – des entreprises qui font faillite, des emplois qui sont perdus et des investissements dans les industries du futur à l’étranger plutôt qu’au Royaume-Uni.”

Et Naomi Smith, directrice générale de la campagne Best for Britain, qui souhaite des liens plus étroits avec l’UE, a déclaré : « Le Brexit a déjà aidé le Royaume-Uni à supprimer des milliers d’emplois dans l’industrie automobile.

“La perte de cette usine serait non seulement un coup dur pour le Nord-Est, mais emblématique de l’incapacité du gouvernement à saisir les opportunités de la révolution des technologies vertes ou à tenir sa promesse d’emplois bien rémunérés et hautement qualifiés après Brexit.

La société devait annoncer une administration dès lundi, ont déclaré au FT trois sources connaissant ses opérations.

Un porte-parole de Britishvolt a déclaré: “La politique de l’entreprise est de ne pas commenter la spéculation du marché.”