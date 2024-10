Les projets de funérailles du roi Charles laissent la famille royale déchirée

Harry et William étaient dans la même pièce lorsque leur oncle Seigneur Robert Fellowes‘ service commémoratif en août, mais des initiés ont affirmé qu’ils ne s’étaient pas parlé.

« Si quelqu’un voulait céder, ce serait le roi Charles III« , que, bien sûr, le prince William ne défiera pas, à qui son « garçon chéri » manque toujours et qui aimerait voir davantage le prince Harry », a déclaré Fordwich. « Cependant, à ce jour, après la sortie de De rechange et la série Netflix, ainsi que tout ce qu’Harry a dit, fait et n’a pas fait, c’est le prince William qui refuse catégoriquement de parler à son frère. »