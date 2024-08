DÉPARTEMENT D’ÉTAT DES TERRES HAWAÏENNES Kali Watson, directrice des terres hawaïennes de l’État, salue Ellabelle Kaiama, l’une des 52 bénéficiaires du DHHL à recevoir des baux sur le projet Pu ‘u hona de 161 lots. À côté de Watson se trouvent l’ancien commissaire des terres hawaïennes de Maui, Randy Awo, et la lieutenante-gouverneure Sylvia Luke.

DÉPARTEMENT D’ÉTAT DES TERRES HAWAÏENNES Kali Watson, directrice des terres hawaïennes de l’État, salue Ellabelle Kaiama, l’une des 52 bénéficiaires du DHHL à recevoir des baux sur le projet Pu ‘u hona de 161 lots. À côté de Watson se trouvent l’ancien commissaire des terres hawaïennes de Maui, Randy Awo, et la lieutenante-gouverneure Sylvia Luke.

Deux ans après le début d’un plan triennal pour que le Département des terres hawaïennes de l’État utilise 600 millions de dollars principalement pour développer des terrains agricoles pour les bénéficiaires, le plan de l’agence est toujours très fluctuant.

DHHL a récemment réorganisé les dépenses prévues pour le développement de certains projets, car il cherche également à utiliser davantage d’argent pour acheter des terrains adaptés à un développement plus rapide, mais qui pourraient nécessiter un financement supplémentaire à l’avenir pour produire des lots de propriété.

Kali Watson, la directrice de l’agence, a informé jeudi un panel de la Chambre des représentants de l’État du projet du DHHL de dépenser le montant historique d’argent alloué par la législature en 2022 par le biais de la loi 279.

« Il s’agit d’un processus continu, a-t-il déclaré au panel. C’est un processus en constante évolution. »

Environ 28 700 bénéficiaires hawaïens autochtones du DHHL sont sur une liste d’attente pour obtenir des propriétés, et le montant record du financement visait à aider l’agence à accélérer la production de propriétés.

Dans le cadre de ce programme, les bénéficiaires reçoivent des baux fonciers de 99 ans coûtant 1 $ par an, mais doivent payer leurs propres maisons sur des terrains résidentiels, agricoles ou pastoraux.

Le DHHL prévoit de développer environ 3 000 propriétés réparties sur une trentaine de projets dans tout l’État avec l’enveloppe de 600 millions de dollars.

Les changements récents apportés aux versions antérieures du plan de dépenses du DHHL incluent l’engagement de moins de financement pour un projet à Maui et un autre sur l’île d’Hawaï, le report des dépenses pour un projet sur Oahu et peut-être le développement d’un projet sur Kauai dans une autre partie de l’île.

Le projet de Maui, prévu pour 207 lots à Wailuku, disposait auparavant de 45 millions de dollars destinés à être utilisés en 2023, dont 5 millions de dollars pour acheter le site du projet à la société de développement de Maui Dowling Co.

Le financement du projet Wailuku a été réduit à 12,3 millions de dollars. DHHL a indiqué dans un courriel que le solde avait été déplacé pour donner la priorité à d’autres projets où les terrains et les maisons peuvent être développés plus rapidement.

« Les 12,3 millions de dollars sont alloués aux premières étapes, mais un financement supplémentaire sera nécessaire pour achever le projet complet et livrer les 207 lots », a déclaré l’agence.

Sur l’île d’Hawaï, un transfert de financement encore plus important a été effectué vers un projet de 635 lots appelé La ‘i ‘Opua. À l’origine, DHHL avait prévu un budget de 67 millions de dollars pour les deux premières années de son plan, mais il a maintenant l’intention d’engager 39,2 millions de dollars au cours de la troisième année, l’exercice en cours, qui a débuté le 1er juillet.

Les 39,2 millions de dollars budgétisés pour La ‘i ‘Opua ne devraient permettre de livrer qu’une partie des 635 lots prévus.

À Oahu, DHHL a utilisé 8,3 millions de dollars du financement de la loi 279 pour acheter un terrain pour une deuxième phase de 60 lots de sa communauté de fermes existante de Kaupea, et l’agence a initialement budgétisé 14,8 millions de dollars supplémentaires à utiliser au cours de l’exercice 2024, qui s’est terminé le 30 juin.

Les dépenses pour développer les nouveaux lots de Kaupea ont désormais été modifiées à 13,7 millions de dollars pour être utilisées au cours de l’exercice en cours, qui se termine le 30 juin.

À Kauai, Watson a déclaré au panel de la Chambre qu’il aimerait déplacer un projet d’agriculture de subsistance de 115 lots prévu d’Anahola à Wailua, car le site d’Anahola n’a pas accès à l’eau potable et constitue donc un obstacle pour les bénéficiaires qui peuvent construire une maison où ils produiraient également leur propre nourriture.

DHHL avait budgétisé 5 millions de dollars pour les lots d’Anahola, où les travaux de conception étaient en cours depuis janvier.

« Je vais probablement rencontrer une certaine opposition de la part des bénéficiaires », a-t-il déclaré. « Mais je pense que si nous échangeons ce site contre un site où non seulement ils auraient des parcelles agricoles de subsistance, mais ce serait un meilleur emplacement plus proche des routes et de tout le reste. Personnellement, je pense que c’est beaucoup mieux parce que si vous pouvez construire votre maison sur votre parcelle agricole de subsistance, il y a un réel avantage. »

Watson a déclaré au panel de la Chambre qu’un groupe d’interaction autorisé comprenant quelques membres de la Commission des maisons hawaïennes devrait être mis en place plus tard ce mois-ci pour examiner le changement du projet de Kauai et d’autres ajustements au plan de dépenses de 600 millions de dollars de l’agence.

En vertu de la loi 279, le DHHL dispose d’une certaine flexibilité et d’un certain contrôle sur la manière dont il dépense les crédits alloués par la législature. Aucune approbation des législateurs n’est requise, bien qu’un groupe de travail composé de membres de la Chambre ait été formé en 2023 pour se tenir au courant des plans et des progrès de l’agence.

La chef de la majorité à la Chambre des représentants, la représentante Nadine Nakamura (D, Hanalei-Princeville-Kapaa), préside le panel et a remercié Watson à la fin du briefing de jeudi pour une présentation aussi détaillée couvrant tous les projets de l’agence prévus pour le financement de la loi 279.

« Nous apprécions vraiment ce niveau de briefing, votre connaissance claire des projets et des défis liés à chacun d’entre eux, car nous savons que le développement prend du temps et que c’est un long processus », a déclaré Naka Mura.

Nakamura a également déclaré que DHHL pourrait faire un meilleur travail en fournissant aux membres du panel des informations sur la date à laquelle les lots de propriété devraient être livrés et sur les priorités entre les projets.

Pendant des décennies, DHHL a développé des terrains résidentiels à un rythme plutôt lamentable, en partie à cause du manque de financement et des coûts élevés de mise en place d’infrastructures sur ses terres, qui sont en grande partie situées en dehors des zones urbaines et ne sont pas bien adaptées à la construction de terrains résidentiels.

En vertu de la loi 279, le DHHL dispose d’un délai pour grever, ou s’engager à dépenser, les 600 millions de dollars et doit restituer au fonds général de l’État tout argent qui n’est pas grevé avant la date limite.

La date limite était initialement fixée au 30 juin 2025, mais une faille dans la loi de 2022 a fait que la date limite a été fixée au 30 juin 2024. Les législateurs ont adopté un nouveau projet de loi en mai pour prolonger la date limite jusqu’au 30 juin 2026, et le projet de loi est devenu loi le 28 juin, donnant au DHHL quatre ans au lieu de trois pour grever la totalité de l’appropriation historique.