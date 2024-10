Les projets de centre de réadaptation dans un ancien dortoir universitaire à Manchester reçoivent une réaction favorable

13 octobre — Les projets présentés par le propriétaire de plusieurs maisons sobres à travers le New Hampshire pour ouvrir un centre de réadaptation de 55 lits dans un ancien dortoir du New England College au centre-ville de Manchester ont reçu des commentaires positifs lors d’une récente réunion du conseil de planification.

L’ancien Lowell Hall, situé au 88 Lowell St., qui comprend un bâtiment scolaire en brique de deux étages datant de 1841, est en vente pour 5,9 millions de dollars depuis que le collège a transféré la plupart de ses programmes sur son campus de Henniker. Un ajout de six étages a été ajouté en 2009 pour les salles de classe et les dortoirs.

Le bâtiment, situé non loin du nouveau centre d’accueil du district scolaire de Manchester, au 148 Concord St., appartient toujours au collège.

Live Free Recovery Services s’est adressé au Conseil de planification le 3 octobre pour demander un examen du plan de changement d’utilisation afin de convertir le dortoir en centre de réadaptation. Une partie de la demande comprend une réduction du nombre de places de stationnement requises.

Selon son site Web, la mission de Live Free Recovery Services est « d’aider les hommes et les femmes à se remettre d’une dépendance chronique aux drogues et à l’alcool. Nous le faisons à travers les multiples voies de guérison, les 12 étapes et une philosophie de traitement médicamenteux assisté ».

L’organisation gère des foyers de sobriété à Keene et Manchester pour hommes et femmes, selon son site Internet.

L’application détaille les services que l’entreprise propose à ses clients, notamment des programmes résidentiels à court terme de gestion du sevrage des patients hospitalisés sous surveillance médicale qui aident les clients à « se réintégrer dans la société et sur le marché du travail avec un soutien supplémentaire ».

« Les clients commenceront à explorer les opportunités d’emploi et à passer du temps dans la communauté tout au long de leur traitement », indique la demande. « Le personnel clinique aidera à préparer les clients à devenir autonomes dans la communauté. »

Live Free Recovery Services espérait auparavant convertir l’ancienne maison funéraire Goodwin sur Chestnut Street en une maison de transition pouvant accueillir jusqu’à 30 hommes. Cette proposition a été bloquée devant le tribunal avant que le bâtiment ne soit finalement vendu à la Granite State Children’s Alliance à Bedford.

Les coûts de construction et de chantier sont estimés à 2 millions de dollars, selon la demande.

L’utilisation proposée est autorisée dans le district de zonage C-1 où est située la propriété.

« Il y a du stationnement disponible le long de Lowell Street et Chestnut Street ainsi que dans d’autres rues voisines du centre-ville », indique la demande.

Un seul membre du public, le père Ed Cardoza de l’église épiscopale Grace voisine, a parlé de la proposition lors de la réunion du conseil de planification du 3 octobre, qualifiant Live Free Recovery Services d’« organisation très bien gérée ».

« Un bâtiment vide est un bâtiment dangereux », a déclaré Cardoza. « Le voir utilisé et bien utilisé dans un endroit qui a du sens avec un plan réfléchi est vraiment essentiel. »

Le comité de planification devrait voter sur la demande lors de sa réunion le 17 octobre.