Les projets de Bibby Stockholm pourraient être confrontés à des menaces juridiques alors que le syndicat des pompiers accuse le gouvernement de « mépris » pour la sécurité

Le projet de Suella Braverman d’héberger les demandeurs d’asile sur la barge Bibby Stockholm pourrait faire l’objet d’une contestation judiciaire, les pompiers accusant les ministres d’un « mépris total » pour la sécurité des personnes à bord.

Le syndicat des pompiers (FBU) a envoyé une « lettre de protocole préalable à l’action » au ministre de l’Intérieur, faisant part de ses préoccupations concernant la sécurité à bord du navire amarré dans le port de Portland, dans le Dorset.

Le syndicat avait précédemment qualifié la barge géante, initialement conçue pour environ 200 personnes mais modifiée pour accueillir 500 migrants, de « piège mortel potentiel ».

Les premiers demandeurs d’asile placés à bord du Bibby Stockholm au début du mois ont été expulsés quelques jours plus tard après que des tests ont révélé la présence de Legionella, la bactérie qui peut causer la maladie du légionnaire, potentiellement mortelle.

Le FBU exige une réponse à sa lettre légale d’ici jeudi.

Le secrétaire général Matt Wrack a déclaré : « Le Syndicat des pompiers est la voix professionnelle des pompiers, et nous avons le devoir de faire entendre notre voix sur les questions de sécurité incendie, en particulier lorsque les politiciens laissent tomber nos membres et le grand public. Cela fait des semaines que nous tirons la sonnette d’alarme à propos du Bibby Stockholm.

« Il est honteux que le ministre de l’Intérieur ne veuille même pas nous rencontrer pour discuter de ces préoccupations. Tout au long de cet épisode, le gouvernement a fait preuve d’un manque de transparence et d’un mépris total pour la sécurité des pompiers et de ceux qui doivent être hébergés sur la barge.

« Les incendies ne font aucune discrimination en fonction du statut d’immigration, pas plus que les réglementations en matière de sécurité incendie.

« Chacun, peu importe d’où il vient, a le droit de vivre dans un logement sûr et décent, et les pompiers ont le droit de s’attendre à ce qu’ils ne soient pas mis en danger de manière imprudente.

Le « Bibby Stockholm » réside au port de Portland dans le Dorset (Getty)

« Il s’agit d’un problème industriel pour le syndicat des pompiers, car ce sont nos membres qui sont censés répondre à tout incendie à bord du Bibby Stockholm. Nous avons donc décidé de nous orienter vers une contestation judiciaire à ce sujet.

Le FBU a fait part de ses inquiétudes concernant l’accès aux issues de secours et une éventuelle surpopulation à bord du navire.

Le Bibby Stockholm est l’un des nombreux sites, qui comprennent également d’anciennes bases militaires, que les ministres souhaitent utiliser pour héberger les migrants en attente de décisions d’asile, dans le but de réduire le coût de leur hébergement dans des hôtels et de dissuader les entrées au Royaume-Uni par des moyens non autorisés. .

Les données du ministère de l’Intérieur publiées cette semaine ont montré que le nombre de traversées de la Manche a dépassé les 19 000 pour l’année jusqu’à présent, malgré la promesse du Premier ministre Rishi Sunak d’« arrêter les bateaux ».

Le ministère de l’Intérieur a été contacté pour commentaires.