Les projections montrent les Red Sox comme une équipe de possibilités extrêmes, pour le meilleur et pour le pire

La plupart des projections semblent concordantes : les Red Sox Probablement ne va pas être très bon cette saison. Chez FanGraphs, les Sox ont les 18e victoires les plus projetées au-dessus du remplacement pour cette saison. Ce n’est pas une équipe qui devrait jouer des matchs significatifs en octobre. Sans Xander Bogaerts, sans Nathan Eovaldi et avec Trevor Story absent indéfiniment avec une blessure au coude, les Red Sox ont tout simplement trop de questions à trop de postes clés pour être considérés comme des prétendants fiables aux séries éliminatoires, encore moins les favoris des séries éliminatoires.

Mais ce mot Probablement laisse une certaine marge de manœuvre, et s’il y a quelque chose dans votre intestin suggérant que les Red Sox pourraient surpasser ces projections statistiques, il y a en fait une logique analytique derrière votre optimisme pie-in-the-sky.

Triston Casas est-il candidat Rookie of the Year ? Chris Sale pourrait-il être en bonne santé et productif pour la première fois depuis des années ? Masataka Yoshida pourrait-il être l’un des meilleurs voltigeurs gauches du jeu lors de sa première saison dans la ligue majeure? Tout cela pourrait-il se réunir en même temps et faire de cette équipe une meilleure équipe que ce à quoi nous nous attendons?

Sûr! Il existe un meilleur scénario raisonnablement réalisable – en fait, un tas de meilleurs scénarios raisonnablement réalisables – dans lequel les Red Sox sont plutôt bons, peut-être même vraiment bons.

Ce qui fait baisser leurs projections, c’est le fait qu’ils ont aussi beaucoup des pires scénarios dans lesquels ils sont, franchement, horribles. La réalité est que les Red Sox sont beaucoup plus volatils que la plupart des équipes, avec une réelle incertitude à de nombreux postes – et des résultats qui pourraient aller dans de nombreuses directions différentes, pour le meilleur ou pour le pire.

Pour expliquer l’écart entre ces possibilités optimistes et l’analyse de la douche froide, nous avons introduit L’athlétismeLe gourou résident des chiffres, Eno Sarris.

Les Red Sox sont-ils vraiment aussi mauvais que les projections le suggèrent ? Existe-t-il une raison logique de maintenir une perspective plus optimiste ? Et pouvons-nous expliquer le fossé entre ces projections ho-hum et le “mais si!” meilleurs scénarios ?

Emporte-le, Eno :

Sarris : Les projections ont les Red Sox en tête de la ligue en ce moment. Ils ont le plus de joueurs de baseball avec un large écart entre leurs meilleurs et les pires résultats.

Dan SzymborskiLes projections ZiPS de offrent des résultats aux 80e et 20e centiles pour donner une idée de leur fiabilité pour un seul joueur. Les projections du 80e centile sont des scénarios raisonnables du meilleur des cas (résultats offensifs supérieurs à 80 % des estimations de l’algorithme), et les projections du 20e centile sont essentiellement les pires scénarios (pires de 80 % des résultats prévus).

Après avoir compté le nombre de joueurs de chaque équipe ayant un écart de 40 points dans leur OPS ajusté à la ligue et au parc (connu sous le nom d’OPS +), les Red Sox ont flotté au sommet par une large marge.

Organisme Frappeurs volatils 30 26 26 25 25

Une partie de ceci n’est qu’une astuce aléatoire des cartes de profondeur. Les Sox avaient beaucoup d’agents libres qui allaient et venaient, et avec plusieurs positions de bouleversement sur le tableau de profondeur, plus de joueurs ont reçu suffisamment de temps de jeu potentiel pour être inclus dans l’échantillon. Ces postes douteux étaient associés à plusieurs jeunes prospects (Marcelo Mayer et Nick Yorke figurent sur cette liste), mais ces postes expliquent également pourquoi la liste comprend des ligueurs mineurs qui ne sont pas nécessairement des “prospects” comme Niko Kavadas, Stephen Scott et Alex Binelas. , qui ont tous un large écart dans leurs projections. Et bien qu’ils aient gagné du temps dans les ligues majeures, des joueurs comme Narciso Crook ne donnent pas grand-chose aux systèmes de projection en termes de résultats des ligues majeures.

Il en va de même pour la plupart des noms de cette liste – ils devront atteindre l’extrémité supérieure de leurs projections pour être pertinents pour les Sox cette année. Alors recentrons-nous et montrons uniquement les joueurs qui sont dans les trois premières chaises sur les tableaux de profondeur, pour voir qui est le plus volatil réel Les joueurs des Red Sox de Boston sont selon ZiPS.

Joueur Âge Bon de commande 80% OPS+ 20% OPS+ DIFF OPS 27 SS 103 57 46 28 C 113 66 46 28 1B 116 71 44 27 C 122 77 44 28 2B 119 78 41 30 C 93 52 41 38 3B 136 96 40 31 FC 116 76 40 32 RF 125 86 40 26 3B 154 115 39

Il convient de noter ici que l’écart médian OPS + de la ligue entre les projections du 80e et du 20e centile est d’environ 38 points, il est donc normal d’avoir un large écart entre les meilleurs et les pires scénarios, mais les Red Sox ont un écart plus grand que d’habitude – parfois beaucoup plus gros que d’habitude – à pratiquement toutes les positions. Le tableau ci-dessus ne répertorie que les 10 plus grandes lacunes, mais la liste aurait pu continuer. Le voltigeur droit Alex Verdugo a également un écart de projection de 39 points (132 à 93), tout comme le joueur de premier but recrue Casas (133-94). Le nouveau voltigeur central Adam Duvall a signé à un moment tel qu’il n’apparaît pas dans les projections publiques des 80e et 20e centiles, mais en tant que joueur de 34 ans qui sort d’une blessure, il est prudent de supposer qu’il a un autre plus grand que -variation habituelle.

Les joueurs les plus fascinants avec de larges projections sont jeunes et vieux, mais sont néanmoins d’une importance cruciale pour les résultats de cette équipe. Turner est ici parce que les personnes de 38 ans peuvent encore frapper, et parfois non, et les systèmes de projection ne peuvent pas faire grand-chose d’autre que regarder la probabilité des deux scénarios et produire le résultat médian. Mais la réalité est qu’il a été meilleur de 20% par rapport à la moyenne de la ligue pendant neuf années consécutives, s’il l’a toujours, il produira probablement plus que la ligne .285/.363/.442 que ZiPS a projetée pour lui. C’est soit il fait encore mieux que ça ou alors commence un virage rapide vers le bas de la courbe de vieillissement, cette ligne réelle est peu probable. C’est pourquoi une équipe comme les Red Sox pourrait tenter sa chance avec lui et pourquoi il était disponible.

Et puis il y a le plus récent ajout à cette équipe, l’arrêt-court de 27 ans Adalberto Mondesi, qui fait partie des 20 joueurs avec le plus grand écart dans les résultats projetés (minimum 300 apparitions au marbre) de toute la ligue. Il est dans les ligues majeures depuis sept ans, donc il y a un bilan, mais l’histoire des blessures a été si grave qu’il n’a toujours pas 1400 apparitions au marbre dans les ligues majeures et le système de projection cherche probablement toujours à trouver son véritable talent. . Les retraits au bâton peuvent également rendre un frappeur plus difficile à projeter, car les frappeurs sujets aux frappes sont sujets à plus de strieset seulement 24 frappeurs sont entrés dans la plaque 400 fois au cours des trois dernières saisons et avait un taux de retrait plus élevé que Mondesi. L’arrêt-court a été aussi mauvais que 87% pire que la moyenne de la ligue et 13% de mieux que la moyenne de la ligue, il fait donc l’affaire. Il était toujours une acquisition intéressante car sa projection haut de gamme le fait afficher une attaque et une défense supérieures à la moyenne à une position de besoin pour les Red Sox.

Du côté des lanceurs, les Sox n’ont pas le même nombre de joueurs volatils par rapport au marché, mais c’est parce que ces projections supposent toutes un certain niveau de projection lancée des manches. Il y a quelques vétérans dans cette rotation qui, s’ils lancent leur total prévu de manches, devraient aller bien. Mais évidemment, ils risquent même d’atteindre ces projections de manches. Voici les rotations avec le plus de risques de blessures au baseball selon les centiles de blessure de Jeff Zimmerman.

Leur rotation des vétérans contient plus qu’un peu de volatilité elle-même et ira très probablement avec leur santé.

La même histoire est peinte des deux côtés, à la fin. C’est une équipe avec un large écart entre ses bons et ses mauvais résultats. Normalement, ce serait une mauvaise nouvelle pour une équipe des Red Sox, et oui, ce n’est pas une bonne nouvelle dans l’ensemble. Questions à plusieurs postes, âge dans la rotation, chauves-souris non éprouvées en route… le chemin vers le bas du classement est assez évident à Boston.

La bonne nouvelle est la même que la mauvaise : c’est une équipe difficile à projeter ! Et, en tant qu’organisation, ils doivent le savoir, s’étant penchés sur cette volatilité avec leurs plus récents ajouts. Il existe un univers dans lequel plusieurs joueurs atteignent leurs résultats au 80e centile, et la rotation reste saine, et cette équipe surprend. Dans le bon sens.

Merci Eno! Il est donc clair qu’il existe une logique – et des chiffres réels – pour soutenir ceux qui ont une vision plus optimiste de la liste des Red Sox. Il y a aussi une logique – et des chiffres – pour expliquer pourquoi les systèmes de projection n’adoptent pas pleinement ces meilleurs scénarios. La volatilité est partout dans cette liste.

En bas, ZiPS voit Casas comme un joueur de premier but recrue qui lutte pour suivre le rythme des lanceurs de la ligue majeure. Dans le haut de gamme, il voit l’un des meilleurs joueurs de premier but du match. Son pourcentage de slugging au 80e centile est de 0,495, ce qui aurait été meilleur la saison dernière que tous les joueurs de premier but à l’exception de Freddie Freeman, Paul Goldschmidt et Pete Alonso. Alors, qu’est-ce que c’est, un candidat recrue de l’année ou un joueur qui pourrait devoir être rétrogradé d’ici la mi-saison ?

Ce niveau d’imprévisibilité est la norme dans cette gamme. Le nouveau voltigeur gauche Masataka Yoshida a quitté le Japon et n’a qu’un écart de 37 points entre sa projection de 80% OPS + (148) et sa projection de 20% (111). Selon ZiPS, il est l’attaque source la plus stable de la formation des Red Sox, et il n’a jamais joué un match dans les ligues majeures !

La volatilité des lancers semble plus difficile à saisir en raison du problème de charge de travail, mais avons-nous vraiment besoin d’une analyse statistique alors que Chris Sale et James Paxton n’ont pas lancé une saison complète depuis des années, Brayan Bello, Garrett Whitlock et Tanner Houck n’ont jamais passé une pleine année dans une grande rotation de la ligue, et Corey Kluber aura 37 ans en avril et a ses propres problèmes de blessures à prendre en compte ? Cette volatilité parle d’elle-même. Les Red Sox ont fait le plein de profondeur de rotation pour aider à contrer une telle imprévisibilité, mais cela ne facilite pas la prédiction de qui lancera la plupart des manches et à quoi ces manches vont ressembler.

Les prédictions viennent avec le territoire à cette période de l’année, et le baseball produit tellement de données qu’il y a toujours une certaine logique derrière les attentes objectives qui semblent gravées dans la pierre avant l’entraînement du printemps.

Mais les chiffres semblent également reconnaître quand ils n’ont pas toutes les réponses. Cette équipe des Red Sox a créé un ensemble assez clair d’attentes décevantes, mais avec une mise en garde plus importante que d’habitude disant une chose à haute voix : en ce qui concerne ce qu’ils pourraient réellement faire, nous ne savons tout simplement pas avec certitude.

(Photo du haut d’Alex Verdugo : Michael Dwyer / Associated Press)