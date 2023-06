Les projections indiquent que la Suisse approuve le projet de loi sur le climat alors que les glaciers de la nation alpine succombent au réchauffement

BERLIN – Une majorité de citoyens suisses ont voté dimanche en faveur d’un projet de loi visant à introduire de nouvelles mesures climatiques pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre de la riche nation alpine, selon les premières projections.

Les projections de l’Institut GFS de Berne basées sur le décompte anticipé des votes et publiées par le radiodiffuseur public SRF ont montré que 58% des électeurs étaient favorables au projet de loi. La marge d’erreur était de 3%, a rapporté SRF. Il n’était pas clair combien de voix avaient déjà été votées.

Les résultats exacts sont attendus plus tard dans la journée.

Le référendum a été déclenché par une campagne menée par des scientifiques et des écologistes pour sauver les glaciers emblématiques de la Suisse, qui fondent à un rythme alarmant.

Les militants ont d’abord proposé des mesures encore plus ambitieuses, mais ont ensuite soutenu un plan gouvernemental qui oblige la Suisse à atteindre des émissions « nettes nulles » d’ici 2050. Il réserve également plus de 3,357 milliards de dollars pour aider les entreprises et les propriétaires à sevrer des combustibles fossiles.

Le Parti populaire suisse nationaliste, qui réclamait le vote populaire, avait affirmé que les mesures proposées entraîneraient une hausse des prix de l’électricité.

PHOTOS : vote suisse sur le projet de loi sur le climat alors que les glaciers emblématiques de la nation alpine succombent au réchauffement

Les partisans du plan ont fait valoir que la Suisse sera durement touchée par le réchauffement climatique et voit déjà les effets de la hausse des températures sur ses célèbres glaciers.

« Les supporters ont des raisons de se réjouir », a déclaré Urs Bieri de l’Institut de recherche GFS à SRF. «Mais tout le monde n’est pas en faveur de la loi. La dispute avec les coûts a amené de nombreux votes « non ».

Les glaciers suisses ont connu une fonte record l’année dernière, perdant plus de 6% de leur volume et alarmant les scientifiques qui affirment qu’une perte de 2% aurait autrefois été considérée comme extrême.

Des experts tels que Matthias Huss, glaciologue à l’Institut suisse de technologie de Zurich, ont commencé à publier sur les réseaux sociaux des instantanés spectaculaires de glaciers en retrait et de glissements de terrain dus à la fonte du pergélisol pour mettre en évidence les changements en cours dans les Alpes.

« Agissons tant que nous pouvons encore éviter le pire », a-t-il récemment écrit sur Twitter.