Les projections de sièges de Nik Nanos montrent que de nombreux sièges fédéraux sont trop proches pour être appelés

Si une élection fédérale avait lieu maintenant, les dernières projections de sièges de Nanos Research montrent que les libéraux seraient dans des combats acharnés dans les circonscriptions qu’ils ont remportées en 2021, y compris celles des régions métropolitaines de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.

Nanos Research effectue un suivi hebdomadaire des scrutins nationaux ainsi que des projections mensuelles des sièges, pour montrer comment le soutien populaire à un parti pourrait se traduire par des sièges à la Chambre des communes. Les circonstances pourraient cependant changer d’ici la prochaine élection fédérale, qui aura lieu au plus tard le 20 octobre 2025, et elles pourraient changer considérablement au cours d’une campagne électorale.

Dans le dernier épisode de Trend Line, Nik Nanos, président de Nanos Research et sondeur officiel de CTV News, a sélectionné quelques faits saillants de régions du Canada où il y a des batailles intéressantes, pour vous donner un aperçu de la situation actuelle.

Dans les cartes suivantes fournies par Nanos Research, les circonscriptions fédérales en noir représentent celles où les projections d’un parti gagnant ne sont pas possibles parce que la marge de victoire est de moins de deux pour cent – ​​ce qui est trop proche pour être annoncé. Les zones en gris représentent les circonscriptions où les marges se situent entre 2 % et 7 %.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Projections actuelles de sièges de Nanos Research dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

Les libéraux détiennent actuellement 15 des 42 circonscriptions de la Colombie-Britannique. Les conservateurs et le NPD en détiennent tous deux 13, tandis que les verts détiennent un siège dans la province.

Alors que nous voyons des « étendues massives » de rouge dans le Lower Mainland sur la carte des résultats des élections de 2021 à droite ci-dessus, « il n’y a pas de rouge sur la carte en ce moment », a déclaré Nanos, se référant à la carte des projections actuelles à gauche. Toutes les circonscriptions libérales actuelles du Lower Mainland de la Colombie-Britannique – qui couvre le coin sud-ouest de la province et représentent 60 % de la population – sont donc en jeu si des élections avaient lieu aujourd’hui.

Le NPD, quant à lui, semble pouvoir conserver ses circonscriptions en Colombie-Britannique.

« La clé à retenir ici en Colombie-Britannique, dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, à Vancouver, c’est que les libéraux sont sur leurs talons et qu’ils se battent dans des courses très serrées en Colombie-Britannique », a déclaré Nanos lors du dernier épisode de CTV. Ligne de tendance des nouvelles.

ALBERTA

Projections actuelles de sièges de Nanos Research à Edmonton (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

Les conservateurs détiennent 29 des 34 sièges en Alberta, tandis que les libéraux et le NPD en ont deux chacun. Un siège est vacant.

Alors que l’Alberta reste forte pour les conservateurs fédéraux dans les projections de Nanos et semble être un « verrou » pour eux si une élection avait lieu aujourd’hui, les choses deviennent intéressantes une fois que vous zoomez sur Edmonton.

Lors de l’élection fédérale de 2021, le NPD a remporté deux circonscriptions (Edmonton—Strathcona et Edmonton Griesbach) tandis que les libéraux ont capturé Edmonton-Centre. Le NPD semble pouvoir conserver Edmonton Strathcona, mais Edmonton Griesbach est une bataille. En 2021, le NPD a remporté cette circonscription sur les conservateurs de deuxième place par 1 500 voix.

Les libéraux sont également défiés à Edmonton-Centre, où l’écart entre les libéraux et les conservateurs n’était que de 615 voix en 2021.

Les conservateurs, quant à eux, sont prêts à se battre à Edmonton Mill Woods, où lors des dernières élections, 1 893 votes ont été la différence entre eux et les libéraux en deuxième place.

MANITOBA

Alors que le reste des Prairies ne réserve pas de véritables surprises dans les projections de sièges Nanos, restant stables pour les conservateurs, il pourrait y avoir un siège conservateur en jeu au Manitoba.

Projections actuelles de sièges de Nanos Research à Winnipeg (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

À Winnipeg, les conservateurs ont remporté Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley par seulement 460 voix sur les libéraux en 2021. C’est une circonscription qui a basculé entre les deux partis lors des élections fédérales depuis des décennies.

ONTARIO

Lors de la dernière élection fédérale, les libéraux ont remporté 76 des 121 sièges de l’Ontario, contre 36 pour les conservateurs et cinq pour le NPD.

Projections actuelles de sièges de Nanos Research dans la RGT (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

Nanos a dit « pour les gens qui font partie de l’équipe rouge, vous allez probablement vous serrer la poitrine quand vous verrez cette carte », qui montre que les circonscriptions de la région du Grand Toronto qui étaient une mer de rouge sont maintenant trop proches pour être appelées — dans une marge de deux pour cent, ou un tirage au sort entre deux et sept pour cent.

« Fondamentalement, presque à tous les niveaux, tout est en jeu », a déclaré Nanos.

« Ce qui est intéressant, c’est qu’au centre-ville de Toronto, c’est en jeu entre les néo-démocrates et les libéraux. Et quand on arrive en banlieue, le grand 905, c’est une bagarre entre les libéraux et les conservateurs. »

Dans la région de Niagara, les conservateurs connaissent un « petit revers » et les libéraux auraient une chance de décrocher des sièges dans cette région.

« Donc, en ce moment, le grand champ de bataille de Toronto et de la 905 GTA est à gagner. Les néo-démocrates et les conservateurs essaient probablement de se préparer à prendre des circonscriptions aux dépens des libéraux. »

QUÉBEC

Le Québec est « la seule bonne nouvelle pour les libéraux fédéraux, il n’y a pas autant de risques » pour eux dans la province », a déclaré Nanos.

Les libéraux détiennent actuellement 34 des 78 sièges de la province alors que le Bloc en détient 32. Les conservateurs ont neuf sièges tandis que le NPD en a un.

Projections actuelles de sièges de Nanos Research au Québec (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

« Vous pouvez voir certaines … circonscriptions du Bloc qui sont passées d’un bloc clair à quelque chose qui est à gagner. Mais je ne pense pas qu’il y aura autant de changements », a déclaré Nanos.

Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour le NPD, entre-temps, au Québec. « Vous pouvez voir cette petite tache d’orange juste au nord de Montréal, où le NPD pourrait ramasser. »

Cette circonscription est Laurentides—Labelle, qui est passée du Bloc au NPD en 2011, puis aux Libéraux en 2015 avant de revenir au Bloc en 2019.

« Le Québec est très intéressant parce qu’il y a ces votes partagés entre le Bloc, les néo-démocrates, les conservateurs et aussi les libéraux. Si vous êtes [NDP Leader] Jagmeet Singh et nous sommes dans un parlement minoritaire, chaque circonscription compte. Alors Québec sera à surveiller. »

CANADA ATLANTIQUE

Le Canada atlantique, quant à lui, pourrait connaître des changements importants en raison de projections montrant une inclinaison vers les conservateurs.

Projections actuelles de sièges de Nanos Research au Nouveau-Brunswick (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

Cela comprend la circonscription néo-brunswickoise de Fredericton, qui est passée de verte à libérale après que Jenica Atwin a franchi le parquet en 2021. Les libéraux ont remporté cette circonscription sur les conservateurs par seulement 502 voix lors de cette élection.

Projections actuelles de sièges de Nanos Research à l’Île-du-Prince-Édouard (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

L’Île-du-Prince-Édouard, qui a balayé les libéraux en 2021, voit maintenant deux des quatre sièges de la province en jeu. Ces sièges sont Malpeque, que les libéraux ont remporté par plus de 2 000 voix aux conservateurs lors des dernières élections, et Egmont, que les libéraux ont remporté par près de 3 000 voix.

Projections actuelles de sièges de Nanos Research en Nouvelle-Écosse (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

« La Nouvelle-Écosse est une autre province qui va être vraiment intéressante parce que quand on regarde la Nouvelle-Écosse, il y a un certain nombre de circonscriptions libérales qui ont en fait (mot/phrasé supplémentaire) basculé » vers les conservateurs et une vers le NPD. Ces circonscriptions comprennent Sydney-Victoria au Cap-Breton, qui est maintenant projetée conservatrice, et la circonscription de Halifax, qui est projetée NPD.

« Donc, la Nouvelle-Écosse va être assez difficile pour les libéraux », a déclaré Nanos.

Projections actuelles de sièges de Nanos Research à Terre-Neuve (à gauche), résultats des élections en 2021 (à droite).

Et Terre-Neuve-et-Labrador, qui était principalement un « rocher rouge » pour les libéraux, est maintenant largement en jeu avec des circonscriptions trop proches pour être appelées et des défis venant des conservateurs.

Tout ce que vous voyez maintenant, c’est un « petit point rouge à l’extrémité de l’île » sur la carte des projections, cette circonscription étant St. John’s South-Mount Pearl.

Nanos a déclaré que « ce qu’il faut retenir ici au Canada atlantique, c’est que le Canada atlantique est généralement un « gimme » la plupart du temps pour les libéraux. Lorsque le Canada atlantique commence à basculer vers les conservateurs, c’est une mauvaise nouvelle pour les libéraux. Cela indique généralement que le Les conservateurs vont gagner le gouvernement. »

Regardez l’épisode complet de Trend Line dans notre lecteur vidéo en haut de cet article. Vous pouvez également écouter dans notre lecteur audio ci-dessous, ou partout où vous obtenez vos podcasts. Trend Line sera de retour cet automne après une pause estivale.