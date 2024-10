Les projections au box-office de Joker 2 baissent, le budget est bien plus élevé que l’original – Films de bandes dessinées et actualités sur les films de super-héros

Joker 2 : Folie à Deuxavec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, est finalement sorti en salles le 4 octobre 2024. Le film suscite beaucoup de battage médiatique de la part des fans. Cependant, le projection au box-office de Joker 2 : Folie à Deux ne semble pas au beau fixe, malgré un budget conséquent. Ainsi, compte tenu du succès massif de sa préquelle au box-office, les fans se demandent si Joker 2 atteindra le même résultat.

Joker 2 devrait rapporter entre 50 et 60 millions de dollars au box-office d’ouverture du week-end

Même si les prédictions précédentes indiquaient une ouverture de 70 millions de dollars pour le protagoniste de Joaquin Phoenix, les premières critiques récentes du film ont probablement eu un impact.

Selon le journaliste hollywoodienla projection du box-office d’ouverture de Joker 2 est tombée entre 50 et 60 millions de dollars. Jusqu’à présent, le film a obtenu une note de 39 pour cent sur Tomates pourriesbien en dessous de la note obtenue par le Joker de 2019. Si le grand public a apprécié le scénario du premier film, il a donné des critiques mitigées à la deuxième partie.

Manohla Dargis de Le New York Times a critiqué le film et a écrit : « La grande non-nouvelle de « Folie à Deux », c’est que c’est une comédie musicale à moitié cuite et sans enthousiasme, avec une star qui sait chanter, Lady Gaga dans le rôle de Lee Quinzel alias Harley Quinn, et une autre (Phoenix) qui ne peut pas ou ne veut pas. Selon THR, Warner Bros Studios s’attend à 80 à 85 millions de dollars de l’étranger. Bien qu’il soit toujours inférieur aux 96,2 millions de dollars que le film Joker de 2019 a réalisé à ses débuts.

Joker : le budget de Folie à Deux serait d’environ 200 millions de dollars

Le rapport susmentionné de THR suggère également que Joker 2 : Folie à Deux disposait du plus gros budget des deux films. Suite au succès de Joker en 2019, Todd Phillips aurait reçu entre 190 et 200 millions de dollars pour la réalisation de la suite. D’un autre côté, le film de 2019 n’avait qu’un budget de 55 millions de dollars et a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office.