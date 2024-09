Les projecteurs s’allument alors que Cam Skattebo de l’ASU se concentre sur la course

Le running back de l’Arizona State, Cam Skattebo, venait de réaliser une belle performance contre l’USC lorsqu’un nom familier s’est glissé dans ses messages sur les réseaux sociaux. Il ne s’agissait de nul autre que celui du running back de la NFL Christian McCaffrey. Le fait qu’il s’agisse d’un joueur populaire de la NFL était une chose, mais Skattebo est originaire du nord de la Californie et est un fan des 49ers.

Skattebo a parlé à McCaffrey à plusieurs reprises et les deux ont échangé des messages. Ils essayaient de trouver un bon moment pour s’entraîner ensemble, mais leurs disponibilités n’ont jamais coïncidé. Pourtant, recevoir le soutien de quelqu’un qui évolue dans la NFL – où Skattebo veut finir – est quelque chose qu’il n’oubliera pas. Cela a également aidé Skattebo à se lancer dans une intersaison qui a préparé le terrain pour un début de saison impressionnant.

« Il m’a d’abord envoyé un message pour me dire qu’il aimait ma façon de jouer », a déclaré Skattebo. « Puis lors de son match suivant, il a marqué quatre touchdowns, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire que j’aimais vraiment sa façon de jouer. »

L’ASU cherche un départ 3-0 jeudi soir à San Marcos, au Texas, contre Texas State dans un match télévisé à l’échelle nationale (ESPN), et Skattebo devrait être un élément important du plan de match.

Les Diables du Soleil L’entraîneur Kenny Dillingham est au courant du désir de Skattebo de jouer le dimanche, donc après la saison dernière, il a donné quelques conseils à son joueur.

« Je lui ai dit : ‘Écoute, si tu veux jouer le dimanche, pour l’instant tu n’en es pas un, et si tu veux en être un, tu vas perdre du poids, tu vas être en meilleure forme, tu vas être plus rapide, tu vas contrôler ta passion et tu vas la canaliser’ », a déclaré Dillingham. « Il a fait tout ce que je lui ai demandé. Pour l’instant, il ressemble à un joueur du dimanche. »

Le moment est venu pour Skattebo, qui en est à sa dernière saison d’éligibilité. Il a couru pour un sommet en carrière de 262 yards sur 33 courses pour propulser ASU (2-0) vers une victoire 30-23 contre Mississippi State samedi au Mountain America Stadium. Cette performance lui a valu les honneurs du joueur offensif de la semaine Big 12 ainsi que deux distinctions distinctes de joueur national de la semaine.

Skattebo n’a pas la chance d’être rapide en échappée. Avec ses 1,78 m et ses 95 kg, sa taille est une raison suffisante pour qu’on le néglige, mais ses qualités notables incluent l’équilibre et la vision du terrain. Son style de course ressemble plus à celui d’un bélier ou d’une boule de bowling, ce qui le rend difficile à plaquer. On a demandé à Dillingham si le fait que Skattebo porte le ballon 33 fois était trop, étant donné que les Sun Devils ont un retournement de situation rapide.

« C’est un garçon vraiment coriace », a déclaré l’entraîneur. « Il peut gérer ce type de charge de travail cette année, ce qu’il n’a pas pu faire l’année dernière en raison de la forme dans laquelle il s’est mis pour gérer ce type de charge de travail. La façon dont il court, il punit les gens la plupart du temps, ce qui est positif.

« Il va avoir quelques bosses et contusions, mais il ne subit pas autant de contact car il joue avec un niveau de protection élevé. Il inflige plus de contacts qu’il ne prend de coups au corps en raison de son équilibre. »

Obtenir l’attention nationale est une rédemption pour le chemin que Skattebo a dû prendre.

Il n’a pas été recruté après le lycée. Une blessure à l’épaule au début de sa dernière année a été un facteur. Sa taille et sa vitesse semblaient également poser problème.

Leo Skattebo explique que son fils a eu du mal avec le processus de recrutement car il n’était pas du genre à se mettre en avant. Malgré le côté turbulent des joueurs que les fans voient sur le terrain, Cam est en fait une personne réservée, voire timide, en dehors du terrain.

« Je pense qu’il ne savait pas toujours quelles questions poser », a déclaré Leo Skattebo, qui a entraîné son fils dans ses premières années. « Parfois, il pouvait être très silencieux et peut-être que les entraîneurs pensaient qu’il n’était pas intéressé ou qu’ils l’ont mal pris. »

Skattebo a fini par aller à Sacramento State, juste au nord de Rio Linda où réside sa famille. Il a participé à un camp là-bas avant sa dernière année. Il a reçu une offre et l’a acceptée au cas où rien d’autre ne se concrétiserait.

Le plan de jeu a toujours été de partir de là. Leo Skattebo a déclaré que l’entraîneur de l’époque, Troy Taylor, connaissait Cam depuis qu’il jouait au lycée et l’aimait bien. Si Taylor obtenait un poste plus prestigieux, Skattebo avait l’intention de partir avec lui. Taylor a effectivement décroché un poste plus convoité – Stanford. Cela posait deux problèmes.

« Cam n’est pas un fan de Stanford en ce qui concerne l’école », a déclaré Leo. « Et à l’époque, ils n’acceptaient pas les transferts. »

C’est donc à Sacramento State que cela a été décidé. Leo a souligné que si Cam voulait avoir une chance dans un programme plus prestigieux, il devait être bon. Vraiment bon.

« Je lui ai dit : « Tu ne peux pas simplement être le meilleur joueur de ton équipe ou même l’un des meilleurs de la conférence. Tu dois être le meilleur », a déclaré Leo Skattebo.

Se contenter d’une école FCS dérangeait Cam.

« En jouant au niveau FCS, j’étais mieux préparé que la plupart des autres », a-t-il déclaré. « Ces gars-là ne cherchent pas à passer au niveau supérieur. Ils sont simplement heureux d’être là… Ce n’était presque pas suffisant pour moi. Cela m’a un peu dérangé. Donc, arriver dans la Pac-12 m’a aidé, donc la transition s’est faite en douceur. »

Cam a passé trois ans dans la capitale de l’État de Californie. Il a couru pour 1 372 yards et a aidé les Hornets à obtenir un bilan de 12-2. Il a remporté les honneurs du joueur offensif de l’année en 2022.

Oui, il était le meilleur joueur de la conférence.

C’était le moment idéal pour inscrire son nom sur le portail des transferts. Beau Baldwin, qui venait d’être nommé coordinateur offensif par le nouvel entraîneur-chef de Dillingham, a contribué à ouvrir la voie à Tempe. Baldwin avait été entraîneur-chef à Cal Poly San Luis Obispo, membre de la Big Sky Conference avec Sacramento State.

L’ASU avait besoin de running backs avec Xazavian Valladay diplômé et Daniyel Ngata qui a frappé le portail. Baldwin a prévenu l’entraîneur des running backs Shaun Aguano. Affaire conclue.

La saison 2023 n’a pas été à la hauteur des standards de Skattebo. Il a couru pour 788 yards sur 164 tentatives. Les blessures ont fait des ravages dans l’effectif, en particulier le long de la ligne offensive et aux postes de quart-arrière. Skattebo a fini par tout faire, littéralement. Il a enregistré plus de 50 snaps au poste de quart-arrière, plus de 350 au poste de running back, deux au poste d’ailier rapproché et plus de 100 en tant que slot ou wide wide receiver. Oh, et il y en a eu trois sur des retours de kick et cinq sur des couvertures de punt. Il a également effectué huit punts pour un record d’équipe de 42,3 yards par punt.

Dillingham a admis qu’il avait trop dispersé son joueur le plus polyvalent, ce qui a rendu Skattebo moins efficace. Avec plus de profondeur dans l’effectif cette saison, Skattebo peut se concentrer sur ce qu’il fait le mieux.

Skattebo profite du succès de la campagne 2024. Après la performance épique de samedi, il a admis qu’il s’était « plus amusé » qu’il ne l’avait fait depuis « longtemps ». Il a répondu à quelques questions des médias, puis s’est précipité pour saluer sa famille, qui était présente au match comme à chaque match.

Avant de partir, il a pris une douzaine d’appareils d’enregistrement placés devant lui par les médias et les a posés un par un devant le quarterback Sam Leavitt qui était assis à l’autre bout de la table. Tout le monde dans la salle a ri.

Skattebo a joué un rôle de leader cette saison. Il fait partie du conseil de direction composé de 12 membres et était l’un des quatre joueurs qui ont accompagné Dillingham au Big 12 Media Day à Las Vegas.

Sa passion sur le terrain lui a également valu l’affection des fans et de ses coéquipiers.

« Il a fait un pas en avant pendant l’intersaison », a déclaré le pivot senior Leif Fautanu. « Il a eu plus de voix que l’année dernière et se soucie vraiment du niveau de l’équipe. Il est très passionné par ce qu’il fait et il veut juste être le rocker à chaque jeu. Mais aussi passionné soit-il, c’est un très bon leader.

« Parfois, il faut baisser un peu le ton quand il devient trop passionné, mais en même temps, c’est un gars très passionné et émotif. C’est pourquoi nous aimons l’avoir dans le champ arrière. »

Skattebo admet que son téléphone a explosé dans les quelques jours qui ont suivi le grand match, à tel point qu’il a dû le régler sur « ne pas déranger » juste pour pouvoir se concentrer sur le football.

On ne sait pas si McCaffery faisait partie de ceux qui tentaient de le joindre.