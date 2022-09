Les projecteurs Epson offrent 4K, une luminosité extrême à partir de 430 $

Nous avons aimé plusieurs Epson projecteurs home cinéma ces dernières années, notamment la 2250, 5050et LS11000. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau projecteur, cela vaut la peine de voir ce qu’Epson a dans sa manche cette année. La gamme 2022-2023 mise à jour comprend quatre nouveaux projecteurs, dont le prix varie de 429 $ à 3 499 $.

Les deux nouveaux Epson les moins chers offrent une luminosité améliorée et sont d’un coût comparable à de nombreux “portable” projecteurs. Le troisième et le plus intrigant remplace le 2250 et offre Résolution 4K à bon prix. Le quatrième, et le plus cher, est un nouveau projecteur à focale ultra courte qui promet une luminosité extrême et un placement encore plus proche du mur.

Voici tous les détails.

Jumeaux de luminosité à petit budget

Epson



À l’extrémité abordable de l’échelle se trouvent les EpiqVision Flex CO-W01 et CO-FH02. Les deux sont portables, dans le sens où ils sont petits et légers, mais aucun n’a de piles intégrées. Les deux ont une luminosité revendiquée de 3 000 lumens. À titre de comparaison, les 550 $ Anker Mars II Pro projecteur portable que nous aimons a environ 500 lumens. Les deux Epson se positionnent comme des projecteurs que vous pouvez utiliser pour une soirée cinéma le week-end, mais aussi au bureau. Les deux ont de petits haut-parleurs intégrés.

La plus grande différence est la résolution. Le CO-W01 a une résolution de 1 280 x 800 pixels tandis que le CO-FH02 a une résolution de 1080p. De plus, le FH02 intègre Android TV, ce qui devrait faciliter le streaming.

J’ai été quelque peu impressionné par l’un des prédécesseurs de ces projecteurs. La Home Cinéma 880 était lumineux mais il avait l’un des pires rapports de contraste que j’ai mesurés, donc l’image semblait délavée. Dans certaines situations, cela pourrait être OK, mais pour un peu plus d’argent, il y avait de meilleures options globales. Espérons que ces deux-là auront une meilleure qualité d’image.

Ultra-ultra courte portée

À l’autre extrémité de l’échelle de prix se trouve le projecteur ultra courte focale LS800 4K. Il améliore les précédents projecteurs UST d’Epson, les LS300 et LS500, et remplace ces derniers. Les projecteurs UST sont conçus pour être placés près du mur, contrairement aux projecteurs standard, qui nécessitent une distance de projection plus longue. Ils sont souvent brillants et chers.

Epson



Le LS800 ne fait pas exception. Il comprend un nouveau design, dépourvu notamment de la poste de pilotage conception du LS500. De plus, vous pouvez placer le LS800 encore plus près du mur ou de l’écran. Epson affirme que vous pouvez obtenir une image de 100 pouces avec le projecteur à seulement 3,9 pouces. C’est en baisse par rapport à 10,5 avec le LS300 et encore plus avec le 500.

Epson affirme que le LS800 est capable d’émettre 4 000 lumens, ce qui devrait donner des images d’une luminosité impressionnante.

Epson



Ils ont également déployé des efforts pour améliorer le son, en faisant appel à Yamaha pour les aider. À l’intérieur se trouve une disposition de haut-parleurs 2.1, avec un Yamaha DSP. Le cabinet est encore assez petit, donc une bonne barre de son avec subwoofer est probablement la meilleure option si vous avez l’espace et le budget.

Nous ne sommes pas de grands fans des projecteurs UST en général, notamment pour leur prix élevé, mais aussi pour leurs compromis sur les performances. Le LS800 est moins cher que le LS500 4K qu’il remplace, mais reste assez cher. Et bien qu’il soit presque certainement lumineux, ce n’est qu’un aspect de la qualité de l’image.

Abordable (-ish) 4K

Gardant le meilleur (probablement) pour la fin, le nouveau Home Cinema 2350 (1 300 $) est un projecteur 4K relativement peu coûteux et un pas en avant par rapport au HC 2250 nous avons aimé l’année dernière. Comme le numéro de modèle l’indique, cela remplace en fait ce modèle. Epson dit qu’il peut émettre 2 800 lumens, donc il est forcément lumineux, bien que ce ne soit pas surprenant. Les projecteurs Epson sont presque toujours très lumineux. Il y a aussi un décalage vertical de l’objectif et Android TV intégrés.

Epson



Le design est également un pas dans la bonne direction. Les regards sont subjectifs, bien sûr, mais il y a une esthétique haut de gamme pour le HC 2350 par rapport au 2250. Mais alors, c’est haut de gamme. Le 2250 était un peu trop cher à 1 000 $, et le 2350 coûte 300 $ de plus que cela. En toute honnêteté, c’est 4K et peut-être un peu plus lumineux. Donc, en supposant qu’il fonctionne aussi bien que le 2250 dans l’ensemble, et qu’il ait de meilleurs détails car il s’agit de 4K et non de 1080p, le prix est raisonnable.

Le 2350 est certainement celui qui m’intéresse le plus à tester, c’est pourquoi nous le reverrons bientôt. Il est disponible en précommande maintenant et sera bientôt expédié.