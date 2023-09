Les projecteurs du match Alabama-Texas seront directement braqués sur les QB Milroe et Ewers

Le premier maillot convoité de Jalen Milroe qui a grandi au Texas était le numéro 10 de Vince Young. De nos jours, il a tendance à terminer ses interviews avec les médias par un « Roll Tide » enthousiaste.

Quinn Ewers a soulevé l’espoir des fans de Longhorns d’avoir trouvé un autre passeur vedette comme Young ou Colt McCoy avec son début fulgurant lors du match de l’Alabama de l’année dernière.

Milroe, le nouveau quart-arrière partant dynamique de Crimson Tide, classé troisième, et Ewers du Texas, numéro 11, mèneront leurs équipes dans la confrontation de samedi soir (19 h HE) au stade Bryant-Denny. Pas Young, Bryce ou Vince.

« Vince Young est quelqu’un que j’ai regardé, en ce qui concerne les moments forts », a déclaré Milroe, originaire de Katy, au Texas, à l’extérieur de Houston. « Ma famille adorait Vince Young. En grandissant, j’ai toujours été un fan de Vince Young. C’était mon premier maillot que j’ai acheté. »

Comme Young ou le prédécesseur de Milroe, le choix n ° 1 du repêchage de la NFL, Bryce Young, les quarts-arrière de ces programmes seront finalement jugés sur leurs performances dans des matchs comme celui-ci.

Milroe en particulier n’a jamais été testé sur cette scène auparavant, bien qu’il ait remplacé Bryce Young, blessé, lors du match Texas A&M la saison dernière avec des résultats mitigés.

Ewers, un transfert de l’Ohio State, prospérait contre le Tide la saison dernière avant de souffrir d’une blessure à l’épaule qui l’a mis à l’écart pendant trois matchs. Il a accumulé 134 verges par la passe lors des deux premiers entraînements contre une défense normalement avare de Tide avant d’être projeté au sol par le secondeur de l’Alabama Dallas Turner, qui a été appelé pour une faute personnelle.

Ewers a repoussé les défis de l’intersaison lancés par les meilleures recrues Arch Manning et Maalik Murphy pour conserver le poste de départ. Il a rejeté à deux reprises les questions sur la blessure et sur la question de savoir s’il devait une « récompense » à l’Alabama.

« Je ne joue pas au ‘et si ?’ jeux », a-t-il déclaré. « Je me lance dans ce jeu comme n’importe quel autre. »

Milroe essaie de faire de même. Il ne s’intéresse pas beaucoup à la question de savoir si affronter le Texas revêt pour lui une signification supplémentaire ou comment sa famille gérera les allégeances concurrentes.

La façade se fissure lorsqu’on lui demande s’il a une famille élargie ou immédiate qui soutient les Longhorns. « Ouais », répond-il à chaque fois en riant mais sans plus de précisions.

Milroe était autrefois un engagement du Texas avant de se tourner vers l’Alabama, où l’entraîneur des Longhorns, Steve Sarkisian, était l’un de ses principaux recruteurs. Sarkisian était à l’époque le coordinateur offensif et l’entraîneur des quarts de Tide.

Milroe a été impressionnant lors de son premier match en tant que quart-arrière n ° 1 de l’Alabama après avoir également remporté une compétition intersaison avec Ty Simpson et le transfert de Notre Dame Tyler Buchner.

Contre Middle Tennessee State, il est devenu le premier quart-arrière de Tide à réussir trois touchés et à en courir deux autres dans le même match, y compris un point marquant lorsqu’il a dû récupérer un snap errant avant de décoller. Il a également évité les revirements après avoir tâtonné deux fois et lancé une interception contre les Aggies la saison dernière.

C’est probablement le meilleur indicateur de progrès pour Milroe, qui a déjà fait preuve de beaucoup de talent en tant que doublure de Bryce Young. Le centre Seth McLaughlin a vu Milroe travailler, arrivant souvent tôt au bâtiment de football.

« Je pense simplement à la concentration et au travail qu’il y met, sachant que c’est lui, et il sait combien de poids pèse sur le quart-arrière 1 de l’Université de l’Alabama », a déclaré McLaughlin. « Je l’ai vu prendre de nombreuses mesures pour devenir simplement le gars et se concentrer sur ce qu’il doit faire et sur la quantité de travail qu’il fournit. »

Le demi de coin de Tide, Terrion Arnold, appelle Milroe son «frère LANK», comme dans «Let All Naysayers Know».

« Pour qu’il aille là-bas et réalise une excellente performance, car les gens doutaient de lui, disaient en quelque sorte qu’il ne pouvait pas vraiment jouer à ce poste… Il [has] J’ai fait beaucoup de travail, donc c’est bien de le voir grandir et j’ai hâte de le voir réussir », a déclaré Arnold.

Ewers a été incohérent à son retour de blessure la saison dernière. Il a déchiqueté l’Oklahoma dans un match 49-0 au Texas, mais a subi trois interceptions lors d’une défaite sur la route contre l’Oklahoma State et a beaucoup souffert lors d’une défaite à domicile contre TCU. À ce moment-là, le Texas avait transformé l’offensive en un jeu de course qui bourdonnait derrière Bijan Robinson.

Lors du premier match contre Rice, Ewers a réussi trois touchés et a couru pour un autre, mais a eu du mal à se connecter sur des lancers profonds. Ewers possède les armes les plus établies dans le jeu de passes, dirigées par le receveur Xavier Worthy, Adonai Mitchell et Jordan Whittington.

« C’est un très bon joueur », a déclaré l’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban. « Il fait un excellent travail avec leur attaque. Il lit bien les couvertures. Il est précis avec le ballon et il a de très bons gars à l’extérieur, et ils sont capables d’en profiter. Ce sera un véritable défi pour nous de l’affectent, n°1, mais font également du bon travail en couvrant leurs gars.

Reportage de l’Associated Press.

