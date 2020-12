La représentante Pramila Jayapal (D-WA) s’entretient avec des journalistes après une réunion du caucus démocrate de la Chambre au Capitole le mardi 3 mars 2020. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

«S’ils reviennent aux politiques d’immigration de l’ère Obama, ils auront échoué.»

Les démocrates progressistes au Congrès demandent au président élu Joe Biden de démanteler la machine d’expulsion du gouvernement fédéral, d’élargir l’accès des immigrants aux programmes de protection sociale, et comptez beaucoup moins sur la détention pour garantir que les immigrants se présentent aux audiences du tribunal.

Lors des primaires démocrates, les candidats progressistes ont non seulement fait pression pour annuler certains des changements les plus draconiens du président Donald Trump dans le système d’immigration, mais pour repenser un système qui avait, avec un consensus bipartisan, «criminaliser[d] désespoir »des immigrants à la recherche d’une vie meilleure aux États-Unis, comme l’a dit l’ancien candidat à la présidentielle Julián Castro.

Avec l’élection de Biden, les défenseurs des immigrants considèrent désormais la réforme, que les législateurs ont préconisée pendant plus d’une décennie, comme un impératif – et se disent prêts à tenir Biden responsable de ses promesses d’agir.

La représentante de Washington Pramila Jayapal, présidente du Congressional Progressive Caucus, présentera une résolution une fois que le nouveau Congrès sera assis, décrivant les priorités pour une réforme globale de l’immigration, couvrant tout, de la vision progressiste d’un système humain d’application de l’immigration à un plan pour le gouvernement fédéral à mieux servir les communautés d’immigrants aux États-Unis.

La résolution – qu’elle a partagée avec Vox et est coparrainée par les représentants. Alexandria Ocasio-Cortez et Yvette Clarke de New York, Judy Chu de Californie, Jesús García de l’Illinois et Veronica Escobar du Texas – a été rédigée en collaboration avec des défenseurs des immigrants , qui veulent que ce soit l’étalon-or pour mesurer les actions de Biden.

«Nous allons vraiment pousser fort. Je pense que nous avons eu de dures leçons à négocier trop rapidement », a déclaré Roxana Norouzi, directrice adjointe de OneAmerica Votes, qui a travaillé sur la résolution. «Quelle que soit la proposition émanant de l’administration Biden au cours des 100 premiers jours, nous utiliserons cette résolution pour mesurer l’écart.»

Biden a déclaré à NBC News après les élections que, dans les 100 premiers jours de son mandat, il prévoyait d’envoyer son propre projet de loi sur la réforme de l’immigration au Sénat qui créerait un chemin vers la citoyenneté pour les 10,5 millions d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis.

Mais la question de savoir si le Sénat examinera une telle proposition pourrait dépendre du résultat du second tour du Sénat de Géorgie, qui déterminera si les républicains maintiennent le contrôle de la chambre. Les sénateurs républicains Susan Collins, John Cornyn, Thom Tillis et Marco Rubio, qui ont pris la parole lors d’un récent sommet sur la réforme de l’immigration, semblaient disposés à engager les démocrates dans des conversations sur le sujet, mais si les républicains gardent le contrôle du Sénat, le sort d’un projet de loi mentez finalement avec le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

Jayapal et les défenseurs des immigrants derrière la résolution ont l’intention de faire pression sur Biden pour incorporer leurs propositions politiques dans ce paquet. Mais ils reconnaissent également que le changement peut prendre de nombreuses formes. Il est possible, par exemple, que le Congrès puisse parvenir à un consensus autour de projets de loi protégeant des groupes spécifiques d’immigrants, tels que les travailleurs essentiels sans papiers et les rêveurs venus aux États-Unis dans leur enfance, tout en proposant des réformes plus systémiques dans un projet de loi distinct.

«Il existe de multiples voies pour obtenir des secours et une légalisation pour les gens», a déclaré Lorella Praeli, présidente de Community Change Action, qui a contribué à l’élaboration de la résolution. « Ce [resolution] voilà à quoi cela ressemblerait si nous pouvions réaliser pleinement notre vision d’un système juste et humain. … C’est un appel à l’action pour aller grand, pour être implacable et aussi pour être agile.

Les exigences les plus audacieuses de la résolution concernent l’application humaine de l’immigration et l’accès au filet de sécurité sociale

Les propres propositions de Biden reflètent déjà bon nombre des priorités de la communauté de défense des immigrants visant à rendre le système d’immigration plus humain et plus efficace pour ceux qui cherchent à venir aux États-Unis et ceux qui vivent déjà dans le pays.

Mais la résolution exige que le gouvernement fédéral poursuive des réformes plus agressives. Dans le système actuel, les juges de l’immigration ne peuvent imposer qu’une seule sanction à ceux qui commettent des infractions civiles en matière d’immigration ou qui ont été reconnus coupables de crimes: l’expulsion. Pour beaucoup, la déportation signifie déraciner leur vie et être séparés de leur famille aux États-Unis. Mais ces conséquences désastreuses ne correspondent souvent pas à la gravité des violations ou des crimes commis par un immigrant.

La résolution fait valoir que les juges devraient plutôt pouvoir imposer des sanctions évolutives en fonction de la gravité de l’infraction, telles que des amendes, des travaux d’intérêt général, des programmes de traitement ou des périodes d’essai.

« Nous cherchons à démêler cette idée selon laquelle tous les criminels devraient être expulsés », a déclaré Jayapal dans une interview.

La résolution préconise également d’améliorer l’accès des immigrants aux soins de santé et au logement et «d’éliminer les obstacles qui dissuadent les communautés d’immigrants d’accéder aux services publics essentiels auxquels elles ont droit». Ces obstacles sont devenus particulièrement visibles au milieu de la pandémie: même les immigrants légaux arrivés aux États-Unis au cours des cinq dernières années restent inéligibles aux programmes d’assurance publique financés par le gouvernement fédéral, et les immigrants non autorisés, y compris ceux couverts par le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, ou DACA. , n’étaient pas éligibles aux contrôles de relance dans de nombreux États.

Jayapal a déclaré qu’elle envisageait spécifiquement de modifier la loi de 1996 sur la réforme du bien-être. La loi a rendu les résidents permanents légaux inéligibles aux coupons alimentaires et aux prestations de revenu de la sécurité sociale et a créé une période d’attente de cinq ans avant de devenir éligibles à Medicaid et à l’assistance temporaire pour les familles nécessiteuses, malgré le fait qu’ils paient des impôts et sont sur la voie de la citoyenneté. .

Elle considère l’élargissement du filet de sécurité sociale aux immigrants comme un élément manquant critique des plans de Biden.

«Franchement, c’est politiquement gênant», dit-elle. «Il y a beaucoup de gens qui s’inquiètent encore de l’idée que les immigrants drainent notre économie et ne contribuent rien, qui ne sont que des mythes – des mythes complets que Trump continue de perpétuer.

Jayapal estime également qu’il est temps de repenser fondamentalement le système de détention des migrants, tout comme il y avait un bilan national autour du système de justice pénale, qui a conduit à l’adoption d’un projet de loi bipartisan en 2018 qui a pris des mesures modestes pour réduire les peines Niveau fédéral. Ce projet de loi était enraciné dans une prise de conscience que les prisons privées et les prisons coûtent cher au gouvernement fédéral et qu’investir dans l’éducation, la réadaptation et le filet de sécurité sociale reviendrait en fin de compte moins cher.

Elle a dit que c’était la même chose avec le système de détention des immigrants, qui détient environ 50 000 personnes chaque jour, coûtant aux contribuables 208 $ par détenu par jour.

Au lieu de cela, la résolution affirme que les États-Unis devraient adopter une «présomption de liberté pour tous les immigrants», mettant fin à la détention familiale et au programme controversé 287 (g), en vertu duquel les forces de l’ordre locales peuvent interroger les gens sur leur statut d’immigration et les détenir. sur les frais d’immigration. Biden ne s’est engagé à aucune de ces propositions jusqu’à présent, mais a suggéré qu’il «limiterait agressivement» 287 (g) et concentrerait les ressources d’application sur les personnes qui présentent des menaces pour la sécurité publique et la sécurité nationale, plutôt que sur les familles.

La résolution appelle également à mettre fin à la détention à but lucratif et à investir dans des programmes de gestion des cas communautaires conçus pour garantir que les immigrants se présentent à leurs rendez-vous d’immigration sans les mettre en détention, deux propositions que Biden a déjà adoptées.

«Un si grand nombre de ces personnes n’ont pas besoin d’être en détention», a déclaré Jayapal. «C’est une façon coûteuse et inhumaine de gérer l’immigration.»

Il y a chevauchement entre la résolution et l’agenda de Biden

La résolution partage un terrain d’entente avec ce que Biden a déjà proposé d’accomplir sur le plan législatif.

Il appelle à une meilleure protection des droits des travailleurs immigrés. Biden, pour sa part, s’est engagé à soutenir les projets de loi préexistants qui amélioreraient les droits des immigrants travaillant dans les secteurs de l’agriculture et des soins domestiques, dont beaucoup sont sans papiers. Cela comprend la Loi sur l’équité pour les travailleurs agricoles, qui permettrait aux travailleurs agricoles d’être payés des heures supplémentaires pour travailler plus de 40 heures par semaine et d’améliorer leurs protections au salaire minimum, et la Charte des droits des travailleurs domestiques, qui donnerait aux travailleurs domestiques des droits communs sur le lieu de travail tels que heures supplémentaires rémunérées et protection contre le harcèlement et la discrimination.

La résolution préconise de faciliter la coopération avec les partenaires régionaux pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la migration. Biden a déclaré qu’il proposerait un programme d’aide étrangère de 4 milliards de dollars pour l’Amérique centrale qui serait livré sur une période de quatre ans, incitant les gouvernements à réduire la violence des gangs et basée sur le genre, à améliorer leurs systèmes juridiques et éducatifs et à mettre en œuvre des -des mesures de corruption. L’instabilité dans les pays du Triangle du Nord d’Amérique centrale – le Guatemala, le Salvador et le Honduras – a poussé de nombreuses personnes à chercher refuge à la frontière sud des États-Unis.

Biden a également suggéré dans une interview avec NBC News en juin qu’il ferait pression pour une législation qui créerait un plancher de 95000 réfugiés admis aux États-Unis chaque année (Trump a réduit unilatéralement les admissions de réfugiés à seulement 18000 cette année, le plus bas jamais vu) et chercher à rationaliser le processus de naturalisation.

Ces propositions représentent un réel progrès, mais les défenseurs continuent de remettre en question son engagement à faire de l’immigration une priorité au-delà de la simple annulation de la pire des politiques de Trump. Biden affirme qu’il ne reviendrait pas simplement au statu quo de l’ère Obama en matière d’immigration, qui impliquait des expulsions de niveau record et une extension de la détention familiale.

« Même [former President Barack Obama] reconnaît que nous ne pouvons pas revenir à ce que c’était », a-t-il déclaré à NBC. «J’ai un programme qui est très différent et qui s’appuie sur ce que nous avons laissé et qui essaie de réparer les dégâts que Trump a causés.»

Mais les défenseurs surveillent de près les prochains mouvements du président élu pour voir s’il sera aussi agressif dans la promotion de politiques en faveur des immigrants que Trump et son conseiller principal Stephen Miller l’étaient dans la poursuite d’un programme nativiste. Les communautés d’immigrants, qui sont assiégées depuis quatre ans, ne méritent rien de moins, a déclaré Praeli.

«S’ils reviennent aux politiques d’immigration de l’ère Obama, ils auront échoué», a-t-elle déclaré.