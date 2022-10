Les progressistes retirent la lettre de l’Ukraine à Biden après le tollé

WASHINGTON (AP) – Un groupe de démocrates progressistes au Congrès a déclaré mardi qu’il avait retiré une lettre à la Maison Blanche exhortant le président Joe Biden à engager des pourparlers diplomatiques directs avec la Russie après avoir déclenché un tollé parmi les démocrates et soulevé des questions sur la force du le soutien du parti à l’Ukraine.

Dans un communiqué, la représentante Pramila Jayapal, présidente du caucus progressiste, a déclaré que le caucus retirait la lettre qu’il avait envoyée moins de 24 heures auparavant. Il a été signé par 30 membres du flanc libéral du parti.

“La lettre a été rédigée il y a plusieurs mois, mais a malheureusement été publiée par le personnel sans vérification”, a écrit le démocrate de Washington dans un communiqué. En tant que présidente du caucus, Jayapal a déclaré qu’elle en avait pris la responsabilité,

La rétractation inhabituelle a couronné une période tendue de 24 heures pour les démocrates. Beaucoup ont réagi avec colère à l’apparition d’un soutien en berne à la stratégie ukrainienne du président, quelques semaines à peine avant une élection de mi-mandat où leurs majorités au Congrès sont menacées.

Les allers-retours ont mis en lumière la nature fragile de la relation de Biden avec l’aile progressiste de son parti, soulevant de vives questions sur leur capacité à travailler ensemble non seulement sur le financement de l’Ukraine – qui semble sûr, pour l’instant – mais sur des questions plus urgentes qui sont principales priorités des libéraux.

La lettre avait appelé Biden à associer le soutien économique et militaire sans précédent à l’Ukraine à une “poussée diplomatique proactive, redoublant d’efforts pour rechercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu”.

“L’alternative à la diplomatie est une guerre prolongée, avec à la fois ses certitudes et ses risques catastrophiques et inconnaissables”, lit-on dans la lettre.

Jayapal a déclaré que la lettre était injustement confondue avec les récents commentaires du chef de la minorité Kevin McCarthy, R-Californie, qui a averti que les républicains n’écriraient pas un «chèque en blanc» pour l’Ukraine s’ils regagnaient la majorité à la Chambre en novembre.

“La proximité de ces déclarations a donné l’impression malheureuse que les démocrates, qui ont fermement et unanimement soutenu et voté pour chaque paquet d’assistance militaire, stratégique et économique au peuple ukrainien, sont en quelque sorte alignés sur les républicains qui cherchent à débrancher l’Amérique. soutien » à l’Ukraine, a déclaré Jayapal.

Pourtant, Jayapal n’a pas désavoué la substance de la lettre ni la pression pour que Biden s’engage dans la diplomatie. Les membres du caucus appellent à une solution diplomatique depuis que les forces du président russe Vladimir Poutine ont envahi l’Ukraine le 24 février.

Le texte de la lettre circulait depuis au moins juin, mais seule une poignée de législateurs l’avaient signée à l’époque, selon deux démocrates familiers avec l’affaire qui ont obtenu l’anonymat pour discuter des délibérations internes du parti.

Certains démocrates qui ont signé la lettre il y a des mois ont déclaré qu’ils ne la soutenaient plus.

“J’ai signé cette lettre le 30 juin, mais beaucoup de choses ont changé depuis”, a déclaré la représentante démocrate Sara Jacobs de New York sur Twitter. “Je ne le signerais pas aujourd’hui.”

“Nous devons continuer à soutenir l’Ukraine économiquement et militairement pour lui donner l’effet de levier dont elle a besoin pour mettre fin à cette guerre”, a-t-elle déclaré.

Malgré la rétractation et le processus désordonné en coulisses, certains législateurs démocrates ont déclaré qu’ils soutenaient toujours les sentiments derrière la lettre, arguant que c’est la prérogative du Congrès de débattre de la question alors qu’il continue d’approuver des milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

“J’ai voté pour des armes à l’Ukraine et je continuerai à soutenir la fourniture d’armes à l’Ukraine pour se dresser contre l’agression brutale de Poutine”, a déclaré le représentant Ro Khanna, D-Californie, dans une interview mardi.

« En même temps, il est de mon devoir de m’assurer que nous atténuons le risque de guerre nucléaire, que nous veillons à ce que le conflit ne dégénère pas et que nous travaillons à un règlement négocié qui sera une paix juste. C’est le cadre de la lettre.

John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré lundi que la Maison Blanche avait reçu la lettre et appréciait les “préoccupations très réfléchies” des progressistes concernant le conflit en Ukraine.

“Ils expriment dans cette lettre leur soutien à l’approche du président et nous nous en félicitons également”, a déclaré Kirby.

Depuis le début de la guerre, le Congrès a approuvé des dizaines de milliards d’aides humanitaires et de sécurité d’urgence pour l’Ukraine, tandis que l’administration Biden a expédié des milliards d’armes et d’équipements provenant des stocks militaires.

Le mois dernier, les législateurs ont approuvé environ 12,3 milliards de dollars d’aide liée à l’Ukraine dans le cadre d’un projet de loi qui finance le gouvernement fédéral jusqu’au 16 décembre. L’argent comprenait une aide à l’armée ukrainienne ainsi que de l’argent pour aider le gouvernement du pays à fournir des services de base à ses citoyens.

Cela s’ajoute aux plus de 50 milliards de dollars prévus dans deux projets de loi précédents.

Le soutien financier à l’Ukraine a suscité un fort soutien bipartite au Sénat et à la Chambre après l’invasion russe, mais l’opposition conservatrice était présente dès le départ. Les républicains ont représenté les seuls votes contre un programme d’aide de 40 milliards de dollars au printemps.

Les commentaires récents de McCarthy ont reflété plus clairement le scepticisme croissant du GOP quant au coût du soutien financier à Kyiv.

En privé, les législateurs du GOP qui soutiennent l’aide à l’Ukraine disent qu’il pourrait y avoir une opportunité de passer une autre tranche d’aide dans un programme de dépenses de fin d’année, avant que les républicains ne prennent potentiellement le contrôle lors du prochain Congrès.

Farnoush Amiri et Seung Min Kim, The Associated Press