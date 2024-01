Les progressistes mettent en garde Biden sur les conditions à Gaza : annuler la pause dans le financement des secours à la Palestine

Le dernier à rejoindre le chœur de ceux qui appellent le président Joe Biden à reconsidérer sa décision est le sénateur. Bernie Sanders (I-Vt.), qui a critiqué l’administration pour avoir suspendu le financement.

“De toute évidence, il n’est pas acceptable qu’un quelconque des 13 000 employés de l’UNRWA à Gaza soit impliqué dans le Hamas, et les allégations contre les 12 personnes inculpées doivent faire l’objet d’une enquête”, a déclaré Sanders dans un communiqué. « Cependant, nous ne pouvons pas permettre que des millions de personnes souffrent à cause des actions de 12 personnes. Les États-Unis et d’autres pays doivent rétablir le financement pour éviter cette catastrophe humanitaire. »

représentant Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan), la première femme palestinienne américaine à siéger au Congrès et la législatrice la plus ouverte en faveur des Palestiniens depuis qu’Israël a commencé son opération militaire dans la bande de Gaza, a fait écho à la position de Sanders.

« Considérer des allégations inquiétantes comme des faits sans aucune enquête, en particulier à la lumière de l’histoire bien documentée du gouvernement israélien en matière de recours à la torture et d’obtention d’aveux forcés, comme moyen de suspendre l’aide vitale, démontre le vide des affirmations de l’administration Biden selon laquelle elle se soucie de la situation. Des Palestiniens vivent », a déclaré Tlaib à POLITICO dans un communiqué.

tweeter lundi soirRép. Alexandrie Ocasio-Cortez (DN.Y.) a qualifié d’« inacceptable » la suppression du soutien à l’UNWRA – qui est la principale source d’aide humanitaire pour les 2,3 millions de personnes dans la bande de Gaza.

« Les États-Unis devraient rétablir leur aide immédiatement », a-t-elle écrit.

Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a demandé lundi qu’une enquête soit menée prochainement sur les allégations selon lesquelles des employés de l’UNRWA auraient participé aux attaques du 7 octobre. Il a également déclaré que l’UNRWA ne devrait pas être entièrement blâmé pour les actions de quelques-uns, même s’il a réaffirmé que les contributions américaines seraient suspendues en attendant les résultats de l’enquête.

“Ne remettons pas en cause le bon travail de toute une agence, en raison des mauvaises actions potentielles d’un petit nombre de personnes”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le Conseil de sécurité nationale et le bureau américain auprès de l’ONU n’ont pas répondu à la demande de commentaires de POLITICO sur la question.

Les organisations d’aide humanitaire ont tiré la sonnette d’alarme auprès de l’administration et des législateurs quant à l’impact que la pause du financement pourrait avoir sur la situation à Gaza, a déclaré Leslie Archambeault, directrice générale de la politique humanitaire pour Save the Children US.

Vingt groupes ont signé lundi une lettre exhortant les pays à annuler les suspensions de financement, notamment Save the Children, ActionAid et Oxfam.

« Tout le monde reconnaît la gravité de cette situation et les conséquences réelles qu’elle a sur les personnes qui en ont désespérément besoin à Gaza », a déclaré Archambeault.