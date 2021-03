Les progressistes font la dernière pression pour obtenir un salaire minimum de 15 $ alors que le projet de loi de secours se dirige vers le Sénat

Les démocrates progressistes ont lancé un appel désespéré demandant à l’administration Biden d’annuler une règle du Sénat empêchant une augmentation du salaire minimum du prochain projet de loi de secours Covid-19. Mais il est peu probable que Biden écoute.

La députée sénatoriale Elizabeth MacDonough a statué la semaine dernière qu’une disposition proposée par les démocrates portant le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure ne pouvait pas être appliquée au projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars de l’administration Biden. MacDonough, un démocrate qui agit comme une sorte d’arbitre à la Chambre haute, a déclaré qu’une hausse de salaire ne relèverait pas des règles budgétaires et ne pouvait donc pas être adoptée à la majorité simple, contrairement au reste du plan de relance.

Aussi sur rt.com Guerre salariale: Biden critiqué pour avoir choisi un combat en Syrie, laissant le salaire minimum chuter chez lui

Dans une lettre adressée lundi au président Joe Biden et au vice-président Kamala Harris, le représentant californien Ro Khanna (D) et une collection de progressistes – parmi lesquels Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) et Rashida Tlaib (D-Michigan) – a supplié l’administration de renverser l’obstacle technique et d’attacher une augmentation de salaire à la facture.

.@RoKhanna et d’autres démocrates progressistes de la Chambre demandent au vice-président Kamala Harris d’ignorer la décision du parlementaire du Sénat et de décider que le salaire minimum fédéral de 15 $ peut rester dans le paquet de secours covid lors du débat au Sénat cette semaine. pic.twitter.com/FCkFQSUVzV – Jake Tapper (@jaketapper) 1 mars 2021

«Quatre-vingt-un millions de personnes ont voté pour vous élire sur une plate-forme appelant à un salaire minimum de 15 dollars», A écrit Khanna. «Nous vous exhortons à tenir cette promesse.»

Harris, qui préside le Sénat, pourrait facilement annuler la décision de MacDonough. C’est exactement ce qu’a fait le vice-président de Gerald Ford, Nelson Rockefeller, lorsqu’il a renversé le parlementaire de l’époque Floyd Riddick en 1975 pour modifier les règles d’obstruction systématique du Sénat. Le vice-président Hubert Humphrey a fait de même en 1967, également pour abaisser le seuil d’obstruction systématique de deux tiers à trois cinquièmes.

Cependant, l’administration Biden n’a manifesté aucun intérêt à le faire. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que Biden était « déçu » dans la décision du parlementaire, mais la respecterait. Le refus de Biden de faire pression pour une hausse des salaires a mis en colère l’aile progressiste du Parti démocrate, tout comme sa décision d’inclure des chèques de secours de 1400 dollars, plutôt que les 2000 dollars qu’il avait promis lors de la campagne électorale. Harris est également restée discrète sur l’idée, malgré sa campagne avec les partisans d’un salaire minimum de 15 $ lors de sa propre candidature à la présidence l’année dernière.

«L’homme le plus puissant du monde craint un parlementaire et prétend qu’il n’a pas le pouvoir de faire pression sur les législateurs de son propre parti pour qu’ils adoptent un salaire minimum de 15 dollars. C’est un mensonge, » David Sirota, ancien conseiller du sénateur Bernie Sanders, a tweeté dimanche.

L’homme le plus puissant du monde craint un parlementaire et prétend qu’il n’a pas le pouvoir de faire pression sur les législateurs de son propre parti pour qu’ils adoptent un salaire minimum de 15 dollars. C’est un mensonge. Biden choisit de supprimer le salaire minimum de 15 $ – le transmettre. https://t.co/v98neNOOCu – David Sirota (@davidsirota) 1 mars 2021

«On nous a demandé, poliment mais fermement, de faire des compromis sur presque tous nos principes et objectifs», Khanna a déclaré lundi dans un communiqué. « Pas cette fois. Si nous n’annulons pas le parlementaire du Sénat, nous tolérons les salaires de misère pour des millions d’Américains.

Biden est entre un rocher et un endroit dur ici. L’insertion de l’augmentation de salaire rendrait le projet de loi désagréable pour les républicains du Sénat, qui soutiennent que les hausses de salaires ne favorisent que les grandes entreprises qui peuvent se permettre de les payer et pénalisent les petites entreprises. Cependant, des démocrates modérés comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona rechigneraient probablement à une telle décision progressiste. Ne pas insérer l’augmentation risque d’aliéner davantage les progressistes, qui se sentent déjà exclus de la précipitation de l’administration Biden pour revenir au statu quo de l’ère Obama.

Même dans sa version actuelle, le projet de loi fait face à une bataille difficile au Sénat. La chambre étant divisée 50-50, une seule défection démocrate empêcherait son passage. En tant que tel, il sera probablement débattu et transmis dans les deux sens entre la Chambre et le Sénat jusqu’à ce qu’une version viable atteigne le bureau de Biden.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!