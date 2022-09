Les progressistes – et les républicains – ont tué l’accord de Joe Manchin sur l’autorisation des réformes

Dans une équipe surprenante, les progressistes et les républicains se sont regroupés pour s’opposer à un projet de loi soutenu par le sénateur Joe Manchin (D-WV) qui aurait assoupli les réglementations sur les permis pétroliers et gaziers, obligeant les législateurs à abandonner la mesure d’un financement gouvernemental incontournable. forfait.

Suite à la pression croissante des deux groupes, Manchin a appelé le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à supprimer les réformes d’autorisation d’un projet de loi de financement à court terme juste avant qu’il ne soit mis aux voix mardi.

Manchin a déclaré dans un communiqué qu’il ne voulait pas mettre en péril le financement du gouvernement et a ajouté qu ‘”un vote raté sur quelque chose d’aussi critique qu’une réforme complète des permis ne sert qu’à enhardir des dirigeants comme Poutine qui souhaitent voir l’Amérique échouer”.

En raison de la réaction collective des progressistes et des républicains, le projet de loi n’aurait pas eu les 60 voix dont il avait besoin pour avancer si la réforme des autorisations avait été laissée dans le paquet. En le supprimant, les législateurs ont ouvert la voie à l’adoption du projet de loi de financement au Sénat ainsi qu’à la Chambre, où de nombreux démocrates s’étaient également prononcés contre l’inclusion de cette proposition.

Ce résultat est finalement le résultat à la fois de désaccords politiques et de rancunes personnelles. Alors que les progressistes étaient fermement opposés à la mesure d’autorisation en raison de préoccupations environnementales, les républicains s’y sont opposés parce qu’ils estimaient que le projet de loi n’assouplissait pas suffisamment les restrictions. Et à la suite du soutien de Manchin à la loi sur la réduction de l’inflation des démocrates – qui a été adoptée selon les lignes de parti – les républicains étaient impatients de l’empêcher d’obtenir une victoire, malgré leur propre intérêt pour les mêmes réformes.

En fin de compte, leur opposition collective a suffi à retirer la politique de considération pour l’instant.

Pourquoi les progressistes se sont opposés au projet de loi de Manchin

Les réformes de permis de Manchin faisaient partie d’un accord qu’il avait initialement conclu avec Schumer plus tôt cette année. Dans cet accord, Manchin a accepté de soutenir la loi sur la réduction de l’inflation – un projet de loi historique sur les soins de santé et le climat – et Schumer a accepté de tenir un vote sur l’autorisation des réformes, ce que le sénateur de Virginie-Occidentale réclame depuis longtemps. Étant donné que le projet de loi sur le financement à court terme doit être adopté pour que le gouvernement paie ses factures, il était prévu de rattacher les réformes d’autorisation à cette mesure.

Manchin et d’autres démocrates qui ont soutenu l’accord ont fait valoir que la rationalisation du processus d’autorisation signifierait que les projets seraient achevés plus rapidement et que les États-Unis seraient en mesure d’accélérer leur production d’énergie. De plus, le projet de loi sur les permis donnerait au gouvernement fédéral plus de compétence sur les projets de transmission d’électricité entre les États, une disposition qui, selon certains démocrates, contribuerait à améliorer la fourniture d’énergie renouvelable.

Les réformes que Manchin voulait, cependant, ont rapidement été repoussées progressivement.

En particulier, les progressistes ont fait valoir que fixer un objectif de deux ans pour l’achèvement des examens environnementaux et réduire le temps dont disposent les membres de la communauté pour déposer des contestations judiciaires aurait considérablement affaibli la capacité des résidents à protéger leurs communautés.

La mesure de Manchin aurait également garanti les approbations de permis pour le Mountain Valley Pipeline, un gazoduc traversant la Virginie-Occidentale et la Virginie, qui a été bloqué par les tribunaux en raison d’impacts environnementaux. Cette disposition en particulier était préoccupante pour un certain nombre de démocrates, qui considéraient cette décision comme un contournement de la décision des tribunaux de ralentir le développement du pipeline au profit des sociétés énergétiques impliquées dans le projet.

« Permettre à une société mécontente de perdre une affaire de priver de compétence l’ensemble du tribunal qui traite l’affaire est [unprecedented]», a déclaré le sénateur Tim Kaine (D-VA) à E&E News. “Cela ouvrirait la porte à des abus massifs et à la corruption, donc je ne peux pas le soutenir.”

Les sénateurs démocrates opposés au plan ont rejoint plus de 70 membres de la Chambre, dirigés par le représentant Raúl Grijalva, qui a poussé les dirigeants de la Chambre à séparer la législation sur les réformes d’autorisation du CR au début du mois. Ce message a été repris par le sénateur Bernie Sanders (I-VT), qui a dénoncé l’accord Manchin comme un “cadeau à l’industrie des combustibles fossiles”.

Les républicains n’aimaient pas que Manchin autorise la réforme pour d’autres raisons

Séparément, les républicains ont exprimé leurs propres problèmes avec la législation de Manchin. Étant donné que plusieurs démocrates en plus de Sanders se sont opposés au projet de loi, Manchin aurait eu besoin de plus de 10 républicains pour le soutenir pour qu’il atteigne le seuil de 60 voix requis pour son adoption. Le soutien du GOP qu’il a finalement reçu n’a pas été suffisant, seule la sénatrice Shelley Moore Capito (R-WV) déclarant publiquement qu’elle voterait pour la législation.

Comme l’a rapporté Politico, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a activement fouetté les législateurs contre le vote pour le projet de loi Manchin, même si les républicains sont depuis longtemps désireux de faire avancer les réformes d’autorisation. Priver Manchin d’une victoire qu’il recherchait depuis des années, en particulier après avoir rejoint les démocrates pour le passage de l’IRA à la ligne du parti, était un problème central en jeu.

“Compte tenu de ce que le sénateur Manchin a fait sur le projet de loi de réconciliation, [it’s] a engendré beaucoup de mauvais sang », a précédemment déclaré le sénateur John Cornyn (R-TX) à Politico.

C’est une dynamique qui fait écho à des exemples passés où les législateurs se sont opposés à des projets de loi dont ils soutiennent les objectifs parce qu’ils ne veulent pas que l’autre partie obtienne un succès. Récemment, par exemple, les républicains ont bloqué un projet de loi qui aidait à élargir l’accès aux soins de santé aux anciens combattants exposés à des foyers de brûlure, même s’ils en avaient approuvé un presque identique quelques semaines plus tôt. Les législateurs du GOP ont fait valoir qu’ils n’étaient pas d’accord avec le projet de loi en raison de la manière dont l’argent qu’il contenait serait alloué, tandis que les démocrates ont soutenu que c’était parce qu’ils étaient mécontents de l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation.

En plus des problèmes personnels en cause, les républicains ont fait valoir qu’ils voulaient une législation plus agressive en matière de permis, ce qui pourrait limiter davantage le processus d’examen environnemental et exempter certains projets d’un examen minutieux.

L’avenir incertain des réformes des permis

Ce n’est peut-être pas la fin de la lutte pour autoriser les réformes.

La résolution continue actuelle devrait expirer le 16 décembre, et il est possible que Manchin pousse à rattacher la mesure au prochain projet de loi de financement. Le Congrès est également sur le point d’examiner la loi sur l’autorisation de la défense nationale, un autre projet de loi incontournable qui établit un budget pour l’armée américaine ; il pourrait aussi essayer de l’ajouter à ce projet de loi.

Les progressistes et les républicains ont également exhorté l’examen de leurs versions des réformes autorisant, et il n’est pas clair si une future tentative de législation intégrerait certaines de leurs demandes.

Grijalva a parrainé la loi sur la justice environnementale pour tous, qui ferait des impacts sur la santé une plus grande considération dans le processus d’autorisation, par exemple. Le projet de loi des républicains, quant à lui, vise à limiter les inspections auxquelles les projets énergétiques sont confrontés. Et des sénateurs comme Kaine ont déclaré qu’ils seraient plus ouverts à la proposition de Manchin si elle n’incluait pas la disposition donnant le feu vert au pipeline de Mountain Valley.

Pour l’instant, les législateurs sont sur le point d’aller de l’avant avec une version plus propre du CR, qui maintiendrait le financement du gouvernement et contiendrait une aide supplémentaire de 12 milliards de dollars à l’Ukraine et de 20 millions de dollars pour faire face à la crise de l’eau à Jackson, Mississippi. Cette législation bénéficie d’un soutien bipartisan et aiderait à éviter une fermeture du gouvernement si elle était adoptée dans les prochains jours.