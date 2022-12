Les progressistes diabolisent-ils la coalition de droite du nouveau Premier ministre israélien Netanyahu ?

JÉRUSALEM – Des groupes de gauche et progressistes mènent une campagne pour diaboliser le plus ancien Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, après son superbe retour aux élections du mois dernier, selon certains experts de la seule démocratie du Moyen-Orient.

Au milieu des efforts de Netanyahu pour bricoler une coalition complexe de partis religieux, conservateurs et ultra-nationalistes, une organisation américaine de gauche, J Street, est passée à l’offensive cette semaine.

“Le potentiel d’actions spécifiques qui pourraient être prises par ce [Israeli] gouvernement, ce sont des moments où la relation entre la majorité des Juifs américains et l’État d’Israël commence à vraiment s’effilocher », a déclaré Jeremy Ben-Ami, le président de J Street, à l’Associated Press.

Le 1er décembreJ Street a publié une annonce sur son site Web que “les États-Unis doivent agir maintenant pour contrer les responsables israéliens extrémistes et les mouvements politiques”. J Street se définit sur son site Internet comme une organisation “pro-israélienne”.

LA VICTOIRE DE NETANYAHU AUX ÉLECTIONS ISRAÉLIENNES PRÉSENTE UN « DÉFI STARK » POUR LA POLITIQUE AMÉRICAINE AU MOYEN-ORIENT

Dans ce même rapport de l’Associated Press, le rabbin Rick Jacobs, président de l’Union pour le judaïsme réformé, a déclaré que la composition de la nouvelle coalition comprenait certaines des “voix les plus extrêmes de la politique israélienne”. En tant que leader de ce que l’AP a déclaré être le plus grand groupe juif aux États-Unis, Jacobs a poursuivi : « Quelle sera la trajectoire d’un nouveau gouvernement israélien avec de telles voix dans des rôles de leadership aussi importants est une préoccupation profonde, profonde.

Caroline Glick, chroniqueuse et auteure israélienne d’origine américaine, a déclaré à Fox News Digital que J Street « essaie de provoquer une crise en répandant des mensonges. J Street n’est pas une organisation pro-israélienne. Ils soutiennent le régime iranien ».

Glick, l’auteur de “La solution israélienne : un plan à un seul État pour la paix au Moyen-Orient”, a déclaré que “J Street entretient des relations très chaleureuses avec l’administration Biden, et c’est déconcertant”.

secrétaire d’État Antony J. Blinken le 4 décembre a prononcé une allocution à la conférence nationale de J Street.

“L’engagement durable de J Street … continue d’éclairer notre réflexion”, a déclaré Blinken, ajoutant que J Street est une “organisation remarquable”.

LE FBI ENQUÊTE SUR UN SUSPECT INHABITUEL : ISRAËL

J Street et l’administration Biden soutiennent l’accord controversé sur le nucléaire iranien, auquel le gouvernement israélien s’oppose avec véhémence.

Israël fait valoir que l’accord atomique n’impose que des limitations temporaires au droit de la République islamique de construire un dispositif d’armes nucléaires et achemine des centaines de milliards de dollars dans les coffres de Téhéran.

Le programme d’armes nucléaires de l’Iran est une menace existentielle pour l’État juif.

Blinken a déclaré à J Street lors d’un récent discours que les États-Unis souhaitaient que le régime iranien rejoigne le Plan d’action global conjoint (JCPOA), le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien et a rejeté la campagne de “pression maximale” de l’administration précédente ciblant les théocratiques islamiques. Etat.

Netanyahu préconise que tous les leviers de pression, y compris une véritable option militaire, soient appliqués pour arrêter la course de l’Iran à la construction de la bombe atomique.

Blinken, dans une référence indirecte à certains des incendiaires israéliens qui devraient faire partie du cabinet de Netanyahu, a déclaré : « Nous évaluerons la [Israeli] gouvernement par les politiques qu’il poursuit plutôt que par des personnalités individuelles.

Traditionnellement, les gouvernements israéliens ont évité la rue J et son président en raison de leur prétendue politique anti-israélienne.

LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL DISCUTENT D’UN EXERCICE MILITAIRE POUR SIMULER LE CONFLIT AVEC L’IRAN, PROXYS

La principale organisation pro-israélienne aux États-Unis, l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) a carrément tweeté que “J Street est beaucoup de choses, mais ce n’est pas pro-israélien.”

Glick a déclaré que les progressistes aux États-Unis alimentent la désinformation contre Netanyahu qui est “presque identique à la campagne que les progressistes mènent contre les parents qui s’opposent à l’endoctrinement éveillé des élèves dans les conseils scolaires”. Elle a déclaré que “l’idéologie éveillée” qui imprègne de nombreuses écoles américaines est “anti-américaine”.

Glick a fait valoir que le nouveau cadre conceptuel pour comprendre les attaques quotidiennes contre la légitimité d’Israël est la “diabolisation”, et c’est “la nouvelle feuille de vigne pour adopter des politiques anti-israéliennes parce que le processus de paix est mort”.

Le processus de paix entre Israël et les Palestiniens sur la Cisjordanie contestée, également connue sous le nom de Judée et Samarie, est dans une impasse pour de nombreux Israéliens.

Glick a critiqué J Street et deux élites de l’establishment de la politique étrangère de Washington, DC, qui ont rédigé un commentaire du Washington Post demandant que des sanctions soient imposées à Israël.

“Ils détestent Israël”, a déclaré Glick. “Ils veulent nuire aux relations israélo-américaines. Et cela sape les intérêts principaux de l’Amérique. Israël est l’allié le plus fidèle des États-Unis.”

REGARDER: BIBI ‘EYE TO EYE’ AVEC TRUMP, ‘DIVERGED’ AVEC OBAMA SUR LA PAIX ET LE POUVOIR, TOUTS ‘PARTAGER DES VALEURS’ AVEC NOUS

Le rabbin Abraham Cooper, doyen associé du Simon Wiesenthal Center, basé à Los Angeles, a déclaré à Fox News Digital : « Je crois que J Street ne parle pas au nom de la majorité des Juifs américains sur cette question. Des accords pour inclure les Palestiniens, c’est faire pression sur l’Autorité palestinienne pour qu’elle freine sa corruption, arrête son antisémitisme incessant et mette fin à sa politique de payer pour tuer les Juifs.”

L’administration Trump a négocié les accords de normalisation historiques – les accords d’Abraham – entre Israël et quatre pays arabes sunnites (les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan).

L’Autorité palestinienne paie les terroristes et les familles des terroristes qui ont attaqué et assassiné des Israéliens. Les critiques soutiennent que la politique palestinienne promeut le terrorisme.

Fox News Digital a demandé au département d’État américain de répondre aux critiques que Glick et Cooper ont adressées à J Street.

“Tout comme nos prédécesseurs l’ont fait, cette administration s’engage régulièrement avec des groupes juifs américains ainsi qu’avec des groupes de la diaspora pour souligner notre engagement solide et notre partenariat avec Israël, qui n’a jamais été aussi fort”, a déclaré le département.

UN GROUPE D’ÉTUDIANTS PRO-PALESTINIENS CRIE OUVERTEMENT UN MILITANT GAY ISRAÉLIEN, L’APPELANT « FASCISTE »

“Israël est l’ami et l’allié fiable de l’Amérique, pas son 51e État”, a déclaré Cooper. “C’est une démocratie exubérante dont l’électorat aux dernières élections a voté pour des partis qui ont créé une coalition qui comprenait des partis arabes israéliens. Maintenant, le même électorat a voté pour des partis qui sont à la droite du centre et des petits partis qui incluent des extrémistes furieux contre les incessants Arabes”. le terrorisme et certains avec des opinions extrémistes qui sont en dehors du courant dominant de la société israélienne. »

Shlomit Ravitzky Tur-Paz, directrice du Joan and Irwin Jacobs Center for Shared Society à l’Israel Democracy Institute, a déclaré à Fox News Digital : « Israël est à la fois un pays juif et démocratique, et de nouvelles politiques touchant aux caractéristiques fondamentales et aux valeurs partagées pourraient créer des tensions.

“Un point de conflit possible entre les visions du monde concurrentes pourrait être trouvé dans deux exemples extrêmes. Les changements proposés au ministère de l’Éducation posent la question de la place de la diversité : les enfants israéliens auront-ils différentes options sur la façon d’être juif et Seront-ils capables d’embrasser différentes relations avec la tradition juive, ou le point de vue orthodoxe sur celles-ci sera-t-il la seule possibilité. Un autre exemple touche le chemin pour devenir juif.

Elle a ajouté qu’une question épineuse sera centrée sur la question de savoir si un nouveau gouvernement de droite “continuera à reconnaître la conversion réformiste et conservatrice comme valide pour confirmer le judaïsme – et donc la citoyenneté automatique israélienne – selon le ministère de l’Intérieur, même si pas par le rabbinat. “

Les critiques progressistes des partenaires de la coalition prévue par Netanyahu disent qu’il y a une tendance anti-LGBTQ au sein du chef du parti Noam parce qu’il veut interdire la parade gay à Jérusalem.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Netanyahu a catégoriquement rejeté les efforts visant à saper son bilan pro-LGBTQ. Les médias israéliens ont rapporté qu’il avait déclaré “qu’il n’y aura aucun mal aux défilés de la fierté ni au statu quo sur les droits des LGBTQ”.

Glick a critiqué certains groupes pour avoir accusé le droit d’Israël d’être anti-gay.

“Vous ne voyez pas d’homosexuels être pendus dans les rues de Tel-Aviv, mais un homosexuel vient d’être assassiné par les Palestiniens”, a déclaré Glick.

Fox News Digital a appelé et envoyé plusieurs demandes de presse à J Street.

The Associated Press contribué à ce rapport.