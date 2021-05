Les progressistes demandent la fin de l’immunité qualifiée dans le projet de loi George Floyd

Vendredi, dix progressistes de la Chambre ont exhorté les dirigeants du Congrès à mettre fin à l’immunité qualifiée dans un projet de loi sur la réforme de la police en développement, alors qu’un différend sur l’opportunité d’affaiblir les règles protégeant les agents des poursuites civiles bloque les progrès vers un accord bipartisan.

Les législateurs dirigés par la représentante Karen Bass, D-Californie, le sénateur Tim Scott, RS.C., et le sénateur Cory Booker, DN.J., ont travaillé à l’élaboration d’un plan qui pourrait gagner le soutien républicain nécessaire pour passer à travers les deux chambres du Congrès. Ils ont tenté de modifier un projet de loi adopté par la Chambre, le George Floyd Justice in Policing Act, qui, entre autres changements, vise à interdire les étranglements, les prises carotidiennes et les mandats de non-coupure, et vise à mettre fin à l’immunité qualifiée.

Les protections des agents contre les poursuites civiles constituent désormais le principal obstacle à l’adoption d’un projet de loi de réforme en réponse au plus grand mouvement contre le racisme systémique et la violence policière depuis des décennies. Le Congrès manquera la date limite du président Joe Biden pour adopter une loi sur la police d’ici le 25 mai, le premier anniversaire de la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, après que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin ait tenu son genou sur le cou de Floyd pendant environ neuf minutes.

Dans la lettre envoyée vendredi aux hauts démocrates et républicains du Sénat et de la Chambre, les 10 démocrates de la Chambre se sont dit « préoccupés » par la perspective que les négociateurs retirent le langage d’immunité qualifié afin de conclure un accord bipartisan.

Étant donné que la violence policière, en tant qu’arme de racisme structurel, continue d’avoir des conséquences dévastatrices et mortelles pour les vies des Noirs et des Marrons dans tout notre pays, nous vous exhortons vivement non seulement à maintenir mais à renforcer la disposition éliminant l’immunité qualifiée alors que les négociations au Sénat se poursuivent. », ont écrit les législateurs, parmi lesquels les représentants Cori Bush du Missouri et Ayanna Pressley du Massachusetts.