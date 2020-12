Le président élu Joe Biden lors d’un rassemblement en voiture pour les candidats au Sénat américain Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock le 15 décembre 2020 à Atlanta, en Géorgie. | Drew Angerer / Getty Images

«Il n’y a aucune bonne raison pour que le président élu ne les embauche pas tous», a déclaré l’un des principaux organisateurs à Vox.

Les groupes progressistes de politique étrangère qui conseillent l’équipe de transition du président élu Joe Biden prévoient d’envoyer à l’équipe un livret fastueux présentant les profils de 100 personnes qu’ils veulent servir dans l’administration – le plus grand effort jamais réalisé par les progressistes pour influencer la gestion des affaires mondiales par Biden.

Pendant la campagne, des organisations de politique étrangère de gauche ont tenu des sessions régulières avec les principaux membres de l’équipe de Biden – y compris Antony Blinken, qui a maintenant été engagé en tant que secrétaire d’État – sur la manière dont le candidat pourrait poursuivre une politique étrangère plus progressiste. Leurs conseils comprenaient des suggestions telles que la réduction du budget du Pentagone, l’abrogation de l’autorisation de la force militaire de 2001 qui permet à la guerre contre le terrorisme de perdurer et la fin du soutien aux gouvernements qui violent les droits de l’homme.

Faire entrer plus de progressistes à la Maison Blanche, au Département d’État et à d’autres agences clés est considéré comme un moyen de s’assurer que leurs conseils se transforment en action. «Le personnel est une politique», comme beaucoup le disent souvent dans la capitale nationale, ce qui signifie que les points de vue et les priorités des personnes que vous mettez en place pour élaborer les politiques ont un impact sur les résultats des politiques. Il est difficile d’avoir une politique étrangère progressiste, pense-t-on, sans que les progressistes ne mènent réellement la politique étrangère.

C’est pourquoi un consortium de groupes progressistes de politique étrangère a créé le livret numérique pour l’équipe de transition de Biden, un mouvement que Politico a d’abord signalé.

« Il n’y a aucune bonne raison pour que le président élu ne les embauche pas tous »

L’effort a été coordonné par Yasmine Taeb du Center for International Policy et Alex McCoy de Common Defence. Ils ont chacun passé des semaines à se coordonner entre diverses organisations pour identifier 100 choix consensuels à présenter à l’équipe de transition de Biden.

Les membres du personnel proposés sont à 65% des femmes et des personnes de couleur, et ils proviennent de groupes de réflexion de gauche, d’organisations militantes et de bureaux du Congrès.

Alors que les rédacteurs ont déclaré aux journalistes qu’aucune des personnes figurant sur la liste n’aurait de liens commerciaux, un projet de livret montrait qu’au moins deux d’entre eux avaient une certaine affiliation avec Goldman Sachs. La liste finale, m’ont-ils assuré, n’inclura pas ces personnes.

McCoy est confiant dans les recommandations. «Il n’y a aucune bonne raison pour que le président élu ne les embauche pas tous», m’a-t-il dit. Biden a maintenant «une liste d’options convaincantes pour la dotation en personnel des agences de sécurité nationale. L’existence de cette ardoise prouve que quiconque prétend qu’il n’y a pas d’autre choix que de s’appuyer sur du personnel aux opinions plus problématiques afin de doter ces agences d’experts compétents a tort.

«Ce sont des gens qui ont une expérience claire de l’engagement à la cause de la réalisation de la promesse de campagne de Joe Biden de mettre fin aux guerres éternelles», a poursuivi McCoy. «Ce sont des gens qui ont été prévoyants des erreurs précédentes de la politique étrangère américaine, que Joe Biden veut à juste titre éviter de répéter.

On ne sait pas combien de personnes figurant sur cette liste pourraient réellement obtenir des emplois dans l’administration Biden ou à quel point elles pourraient être âgées. Mais deux noms sur la liste – Matt Duss, Le conseiller à la sécurité nationale du sénateur Bernie Sanders et l’un des principaux partisans de la politique étrangère progressiste, et Trita Parsi, un défenseur de longue date d’une approche américaine plus douce envers l’Iran – susciteront probablement le plus d’attention et de controverse.

Il a été spécifiquement recommandé à Duss d’être le conseiller adjoint à la sécurité nationale, ce qui en ferait potentiellement l’un des principaux responsables de la politique étrangère du gouvernement, ou un conseiller principal de Blinken au département d’État. Parsi, quant à lui, a été présenté comme le haut responsable du Conseil national de sécurité pour la politique iranienne, ce qui le placerait au centre des décisions majeures sur la gestion de la République islamique par les États-Unis.

Leur objectif de longue date de donner la priorité à la diplomatie envers l’Iran va sûrement inquiéter les partisans d’une politique plus dure tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement. Cependant, les postes pour lesquels Duss et Parsi ont été recommandés ne nécessitent pas de confirmation du Sénat, ils seraient donc éligibles si Biden le souhaite.

Réunie, la liste de 100 noms montre à quel point les progressistes ont pris au sérieux leurs efforts pour influencer la politique étrangère de l’administration Biden. Le fait que le nouveau président suive ou non leurs conseils et leurs suggestions en matière de dotation en personnel pourrait s’avérer une première ligne de faille dans la lutte croissante à l’intérieur de la gauche sur l’avenir de la place de l’Amérique dans le monde.