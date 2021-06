Les progressistes craignent que les négociations bipartites de Biden ne ratent la cible sur le climat

La période de lune de miel entre le président Joe Biden et les progressistes se termine.

Les groupes progressistes, qui ont acclamé Biden en passant son projet de loi de relance Covid-19 de 1,9 billion de dollars au Congrès avec uniquement le soutien démocrate au début, sont de plus en plus frustrés par les négociations prolongées de Biden sur les infrastructures avec les républicains du Sénat.

Une date limite provisoire pour conclure un accord bipartite d’ici le Memorial Day est passée. Et vendredi, Biden a de nouveau parlé à la principale négociatrice républicaine, la sénatrice Shelley Moore Capito, leur conversation n’ayant abouti à aucun accord, selon le porte-parole de Capito. Les progressistes sont frustrés par le rythme et par le choix de la Maison Blanche de baisser le prix de leur package d’infrastructure de 2,25 billions de dollars pour essayer d’obtenir le soutien du GOP.

« Nous en avons marre et nous voulons que nos voix soient entendues », a déclaré Evan Weber, directeur politique du groupe progressiste pour le climat Sunrise Movement, qui a organisé une manifestation bloquant une entrée à l’extérieur de la Maison Blanche vendredi après-midi – avec des dizaines de 20 -quelque chose des manifestants risquant d’être arrêtés. « Depuis les élections, nous commençons à sentir qu’il ignore ceux-là mêmes qui l’ont mis au pouvoir et passe plus de temps à parler au parti des insurgés qui ne se sentent pas président. »

Biden a maintenant proposé de réduire de plus de 1 000 milliards de dollars son prix initial sur un ensemble d’infrastructures physiques et de proposer un impôt minimum de 15% sur les sociétés dans le but d’apaiser les inquiétudes du GOP concernant l’augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28%. Les deux sont des signes que la Maison Blanche envisage sérieusement de négocier avec les républicains pour trouver un terrain d’entente – un vœu que Biden a fait à plusieurs reprises tout au long de cette campagne.

« Le président s’est engagé de bonne foi avec les deux parties au Congrès à réaliser des investissements historiques dans les infrastructures qui stimuleront la croissance économique, produiront les technologies propres du futur et créeront des emplois bien rémunérés », a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Vox.

Mais pour les progressistes, les événements des dernières semaines sont un signe que les républicains tentent de ralentir tandis que les démocrates ont une majorité unifiée au Congrès, pour nuire électoralement aux démocrates à mi-mandat de 2022. Et beaucoup craignent que Biden donne la priorité à la collaboration avec les républicains plutôt qu’à une autre promesse de campagne visant à faire des choses audacieuses pour le pays, notamment la lutte contre la crise climatique et l’amélioration de l’équité raciale.

Alors que les républicains signalent qu’ils sont mécontents de toute nouvelle proposition fiscale, les progressistes gardent toujours un peu d’espoir que les démocrates adopteront finalement un projet de loi sur les infrastructures via la réconciliation budgétaire – un processus où ils ne peuvent utiliser que les votes démocrates au Sénat.

Les progressistes ont une oreille dans le cercle restreint de Biden, en particulier avec le chef de cabinet de la Maison Blanche Ron Klain, et ils ont eu quelques premiers succès en matière de politique et de personnel. Mais amener Biden à promettre quelque chose et l’amener à le livrer sont deux choses différentes – et cela représente leur plus grand défi dans le mandat de Biden jusqu’à présent.

« Les républicains n’accepteront jamais un accord », a déclaré à Vox Jamal Raad, co-fondateur du groupe climatique progressiste Evergreen Action et ancien membre du gouvernement de Washington Jay Inslee. « C’est une négociation de mauvaise foi qui n’a été faite que pour épuiser le temps imparti à l’agenda Biden. »

Les groupes climatiques ont forgé une alliance improbable avec Biden. Cela pourrait être une fracture.

Un jour de juin étouffant, un groupe d’environ 60 jeunes militants de Sunrise s’est dispersé devant une entrée de la Maison Blanche, empêchant les voitures d’entrer et de sortir.

Assis sur la chaussée chaude, les manifestants ont chanté, scandé et partagé des histoires sur la façon dont ils ont été personnellement touchés par la crise climatique. Ils ont crié dans un mégaphone, demandant à Biden de les écouter. Il y avait cependant un problème : le président était en fait hors de la ville lorsque le blocus de Sunrise a commencé.

Et Biden, en particulier, est celui dont les oreillettes progressives ont le plus besoin. Contrairement à sa législation rapide avec le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, le président semble plus à l’aise de prendre son temps sur un paquet d’infrastructures – même si cela met les législateurs et les groupes de gauche mal à l’aise.

« Nous utilisons cette action aujourd’hui pour rendre nos demandes très claires », a déclaré à Vox Lauren Maunus, directrice du plaidoyer de Sunrise. « Si [Biden] ne répond pas à ces demandes, alors nous serons de retour fin juin avec beaucoup plus de monde.

Plus précisément, Sunrise exigeait une rencontre entre Biden et leur co-fondateur Varshini Prakash, qui était membre d’un groupe de travail sur le climat créé par les campagnes Biden et Bernie Sanders après que Biden a remporté la primaire démocrate. Les groupes de travail étaient destinés à unir les ailes gauche et plus au centre du parti et à créer l’agenda de Biden dans le processus.

Prakash et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) ont été les choix de Sanders pour le groupe de travail sur le climat de Biden, qui comprenait également les plus hauts responsables du climat du président: l’envoyé spécial du président américain pour le climat John Kerry et la conseillère nationale pour le climat de la Maison Blanche Gina McCarthy. Ensemble, le groupe a élaboré un plan climatique extrêmement ambitieux, proposant de dépenser 2 000 milliards de dollars sur quatre ans pour associer l’action climatique aux emplois liés à l’énergie propre et réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis.

« Sur le climat, je pense que nous avons en fait fait beaucoup plus de progrès que je ne pense même avoir prévu », m’a dit Prakash dans une interview l’été dernier, après la fin des groupes de travail. « En grande partie, c’est parce que de nombreux conseillers en climat du côté de Biden étaient également tout aussi disposés à une action ambitieuse que les gens du côté de Bernie. »

Biden a marié son programme d’infrastructures et d’emplois à son programme climatique avant son investiture, notant le potentiel de croissance de l’emploi dans le secteur de l’énergie propre pendant la campagne présidentielle. « Quand je pense au changement climatique, le mot auquel je pense est » emplois « », a déclaré Biden dans un discours de campagne de juillet annonçant son plan de 2 000 milliards de dollars.

En effet, la raison pour laquelle les groupes progressistes s’inquiètent des négociations sur les infrastructures est que le plan d’infrastructure de Biden est également son plan climatique ; il investirait des milliards de dollars dans de nouveaux crédits d’impôt pour l’énergie propre, contient une norme d’électricité propre et dispose d’un financement de 174 milliards de dollars pour accélérer collectivement la production de véhicules électriques (VE), des remises aux utilisateurs pour les aider à les acheter et de l’argent pour installer 500 000 recharges de VE stations autour des routes du pays. Les démocrates et les groupes climatiques sont parfaitement conscients que le temps presse pour agir ; le pronostic climatique pour la planète semble de plus en plus sombre si les pays continuent d’émettre du carbone à leur rythme actuel.

« Quand Miami sera sous l’eau ou que la Californie prendra à nouveau feu, personne ne pensera : « Eh bien, au moins, nous avons obtenu des votes républicains sur cet ensemble d’infrastructures », a déclaré Jamie Henn, directeur de Fossil Free Media et co- fondateur du groupe climatique 350.org. « L’héritage de Biden dépend de sa capacité à agir sur le climat, sans tergiverser sur les bords. »

La dynamique inverse qui frustre les groupes progressistes est que l’infrastructure allait toujours être le domaine que l’administration Biden considérait comme ayant le plus de potentiel de compromis bipartite avec les républicains. Les infrastructures ont été pendant des années le sujet sur lequel républicains et démocrates pensaient pouvoir s’entendre, car elles englobent traditionnellement des besoins ennuyeux mais essentiels comme les routes et les ponts.

La Maison Blanche est évidemment également au courant de nombreux sondages montrant que les électeurs sont favorables au bipartisme au Congrès et souhaitent que les deux parties aient leur mot à dire dans un projet de loi. Un récent sondage Morning Consult a révélé que 85 % des électeurs ont déclaré qu’il était très ou assez important pour la législation d’avoir un soutien bipartite, et 62 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’idée que les politiciens recherchant un soutien bipartite étaient une perte de temps.

Le fait même que Biden ait ajouté une grande partie de son programme climatique à son plan d’infrastructure, ainsi qu’une proposition de 400 milliards de dollars pour réduire les coûts des soins de longue durée et augmenter les salaires des aides à domicile, qui sont en grande partie des femmes, y compris des femmes de couleur, a considérablement augmenté la définition des infrastructures. Les groupes progressistes avertissent maintenant Biden qu’il ne peut pas abandonner les coalitions de jeunes électeurs et de personnes de couleur qui l’ont aidé à se faire élire – et également obtenir des résultats visibles et perceptibles grâce à un gros projet de loi.

« Agir petit pour le climat est un piège politique car cela signifie que vous sacrifiez certaines des parties les plus visibles et les plus populaires de la transition énergétique propre : plus de stations de recharge, des panneaux solaires sur les toits, un Civilian Climate Corps qui fait travailler des dizaines de milliers de personnes. « , a déclaré Henn. «Nous savons que le GOP et les entreprises de combustibles fossiles vont blâmer les démocrates pour l’effondrement inévitable de l’économie des combustibles fossiles. La meilleure façon de lutter contre ce récit est d’avoir un grand programme visible d’énergie propre. »

Les négociations entre Biden et les républicains atteignent un point critique

Biden et un groupe de républicains du Sénat dirigés par Capito échangent des contre-offres d’infrastructure depuis des semaines. Un autre entretien entre Biden et Capito vendredi après-midi n’a vu aucun accord final; au lieu de cela, ils ont accepté de revenir essentiellement lundi. Mais si les pourparlers échouent ou aboutissent à un projet de loi plus petit, certains démocrates de Capitol Hill ont hâte de faire cavalier seul.

« Nous avançons aussi vite que possible pour aller plus loin, nous avançons aussi vite que possible dans les négociations », a récemment déclaré le sénateur Sherrod Brown (D-OH) à Vox. « À un moment donné, s’ils n’iront pas là où nous pensons que le pays doit aller et là où le pays semble vouloir aller, alors nous décollons. »

La Maison Blanche a déjà réduit de plus de 1 000 milliards de dollars sa proposition initiale d’infrastructure de 2,25 billions de dollars et a proposé des changements importants au plan fiscal pour payer le plan d’infrastructure.

Le groupe GOP, quant à lui, a ajouté moins de 100 milliards de dollars de nouvelles dépenses à sa proposition initiale. Le dernier plan républicain totalise 928 milliards de dollars mais propose seulement 257 milliards de dollars de nouvelles dépenses et réaffecte le reste de l’argent des infrastructures à partir des fonds inutilisés du plan de sauvetage américain. Vendredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden souhaitait que les républicains proposent plus d’argent spécifiquement pour les véhicules électriques et la reconstruction des hôpitaux pour anciens combattants.

« Il y a des domaines où le président a des priorités où il aimerait en voir plus », a déclaré Psaki. Elle a déclaré que même si Biden continue de parler à la fois aux démocrates et aux républicains au Congrès, « il existe certaines réalités de délais » déterminées par certains comités du Congrès. Le comité des transports et des infrastructures de la Chambre devrait marquer la semaine prochaine un projet de loi sur les infrastructures de transport de surface sur cinq ans, qui contient des éléments du plan américain pour l’emploi de Biden.

Pourtant, les groupes progressistes télégraphient leur déception, en particulier après que le GOP du Sénat a fait obstruction à un projet de loi pour une commission d’enquête sur l’insurrection du 6 janvier à Capitol Hill – un événement violent dirigé par des partisans du président Donald Trump ciblant les législateurs des deux parties.

« Il est difficile de soutenir que les républicains sont des négociations de bonne foi alors qu’ils n’ont pas pu passer cela. » Maurice Mitchell, directeur national du Working Families Party, a parlé à Vox du projet de loi de la commission. « Les démocrates tentent de gouverner, et les républicains ont les yeux rivés sur 2022 et 2024 et cherchent à reprendre le pouvoir. »