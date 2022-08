Les progressistes adoptent l’accord sur le climat et la fiscalité, malgré les déceptions

Il y a également eu des ajouts qui ont provoqué la colère des progressistes. M. Manchin a obtenu plusieurs concessions pour son État producteur de charbon et l’industrie des combustibles fossiles, notamment des crédits d’impôt pour la technologie de capture du carbone et l’exigence que le gouvernement fédéral vende aux enchères davantage d’eaux et de terres publiques pour le forage. Il a également remporté un engagement distinct pour achever un pipeline contesté en Virginie-Occidentale.

Que contient le projet de loi sur le climat et les impôts des démocrates Carte 1 sur 6 Une nouvelle proposition. Le paquet climatique et fiscal de 369 milliards de dollars que les démocrates du Sénat ont proposé en juillet pourrait avoir des effets considérables sur l’environnement et l’économie. Voici quelques-unes des principales dispositions : Industrie automobile. Actuellement, les contribuables peuvent obtenir jusqu’à 7 500 $ en crédits d’impôt pour l’achat d’un véhicule électrique, mais il y a un plafond sur le nombre de voitures éligibles de chaque fabricant. Le nouveau projet de loi éliminerait ce plafond et prolongerait le crédit d’impôt jusqu’en 2032; les voitures d’occasion seraient également admissibles à un crédit pouvant atteindre 4 000 $. Industrie de l’énergie. Le projet de loi offrirait des milliards de dollars de remises aux Américains qui achètent des appareils électriques et économes en énergie et des crédits d’impôt aux entreprises qui construisent de nouvelles sources d’électricité sans émissions, telles que des éoliennes et des panneaux solaires. Il mettrait également de côté 60 milliards de dollars pour encourager la fabrication d’énergie propre aux États-Unis. Cela obligerait également les entreprises à payer une pénalité financière par tonne métrique pour les émissions de méthane qui dépassent les limites fédérales à partir de 2024. Communautés à faible revenu. Le projet de loi investirait plus de 60 milliards de dollars pour soutenir les communautés à faible revenu et les communautés de couleur qui sont disproportionnellement accablées par les effets du changement climatique. Cela comprend des subventions pour la technologie et les véhicules à zéro émission, ainsi que des fonds pour atténuer les effets négatifs des autoroutes, des dépôts de bus et d’autres installations de transport. Industrie des énergies fossiles. Le projet de loi obligerait le gouvernement fédéral à vendre aux enchères davantage de terres et d’eaux publiques pour le forage pétrolier et à étendre les crédits d’impôt pour les centrales au charbon et au gaz qui dépendent de la technologie de capture du carbone. Ces dispositions font partie de celles qui ont été ajoutées pour obtenir le soutien du sénateur Joe Manchin III, démocrate de Virginie-Occidentale. Virginie-Occidentale. Le projet de loi apporterait également de grands avantages à l’État de M. Manchin, le deuxième plus grand producteur de charbon du pays, en rendant permanent un fonds fiduciaire fédéral pour soutenir les mineurs atteints de maladie pulmonaire noire et en offrant de nouvelles incitations aux entreprises pour construire des parcs éoliens et solaires dans les zones où des mines de charbon ou des centrales au charbon ont récemment fermé.

Mme Sinema a abandonné une proposition visant à réduire l’allégement fiscal dont bénéficient les riches hommes d’affaires, y compris les dirigeants de capital-investissement et les gestionnaires de fonds spéculatifs, qui leur permet de payer un taux d’imposition beaucoup plus bas sur certains revenus que d’autres contribuables.

M. Schumer a noté vendredi que si certains législateurs étaient déçus de voir cette proposition abandonnée, plusieurs sénateurs libéraux étaient ravis qu’elle ait été remplacée dans le projet de loi par une nouvelle taxe sur les rachats d’actions des sociétés.

Pourtant, l’acceptation du plan par les progressistes reflète un changement substantiel dans leur posture. Avec les démocrates nouvellement aux commandes de Washington l’année dernière, les libéraux du parti avaient envisagé un plan de politique intérieure transformatrice qui dépenserait jusqu’à 3,5 billions de dollars, financé par des hausses d’impôts sur les entreprises et les Américains les plus riches, pour fournir des services de garde d’enfants et des congés parentaux, à terre les soins aux personnes âgées et handicapées et développer l’éducation publique.

Ils ont fléchi leurs muscles à des moments cruciaux, refusant à un moment donné de soutenir un ensemble d’infrastructures bipartites de 1 billion de dollars qui était un élément majeur de l’agenda de M. Biden jusqu’à ce qu’ils puissent être assurés du succès de la politique sociale et du plan climatique. Mais avec les républicains fermement opposés, les dirigeants démocrates n’avaient aucune marge de manœuvre au Sénat 50-50, donnant à M. Manchin et Mme Sinema un droit de veto effectif sur le paquet.

M. Manchin, un défenseur du charbon et du pétrole, a déclaré qu’il craignait d’aggraver l’inflation par des dépenses excessives. Mme Sinema a adopté les investissements dans la lutte contre le changement climatique, mais a hésité face aux projets de refonte du code des impôts et d’augmentation des taux d’imposition des sociétés et des riches. Les négociations ont traîné pendant des mois, et il y a seulement quelques semaines, elles semblaient s’être effondrées, laissant les mesures climatiques et fiscales au point mort. Mais en l’espace d’une semaine, M. Manchin et Mme Sinema sont tous deux revenus après des changements substantiels pour les convaincre.