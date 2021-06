Les progrès sur la route du Myanmar vers la paix sont « douloureusement lents », selon le FM de Malaisie avant le procès d’Aung San Suu Kyi

En avril, les 10 États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) se sont mis d’accord sur le consensus en cinq points, qui appelle à la fin des violences au Myanmar, aux pourparlers politiques, à l’aide humanitaire et à la sélection d’un envoyé régional.

« Sur le Myanmar, le consensus en 5 points est une percée importante et un moyen pour l’ASEAN de s’engager et d’aider le Myanmar à revenir à la normale » Le Malaisien Hishammuddin Hussein a déclaré lundi dans un tweet.

« Cependant, nous devons admettre que les développements sur le consensus sont douloureusement lents. La communauté internationale attend la suite de l’action de l’ASEAN.

Le consensus, qui aurait également le soutien de la Chine, a été convenu entre l’ASEAN et la junte militaire au pouvoir au Myanmar, dirigée par Min Aung Hlaing.

Le général de l’armée a pris le pouvoir en février après avoir ordonné à ses troupes de rassembler la dirigeante civile démocratiquement élue du Myanmar, Aung San Suu Kyi, et d’autres hauts responsables du gouvernement.

Min Aung Hlaing a justifié le coup d’État en affirmant que l’élection de novembre, remportée par le parti Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi, s’était déroulée de manière frauduleuse.

Il s’est engagé à organiser de nouvelles élections au cours des deux prochaines années, mais a averti que la NLD pourrait être dissoute.

Suu Kyi, assignée à résidence à son domicile de Naypyidaw, la capitale, doit être jugée pour ses crimes présumés la semaine prochaine.

La procédure devrait s’ouvrir le 14 juin et s’achever vers le 26 juillet, ont indiqué lundi à l’AFP les avocats du leader déchu.

Suu Kyi pourrait être condamné à 14 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir enfreint la loi sur les secrets officiels. Elle fait également face à un certain nombre d’autres accusations, notamment de corruption.

Depuis que l’armée a pris le contrôle du Myanmar, les manifestants anti-coup d’État appelant à la libération de Suu Kyi se sont fréquemment heurtés aux soldats et à la police.

Plus de 850 personnes ont été tuées dans les violences, tandis que plus de 4 600 ont été détenues, selon le groupe thaïlandais de défense des droits humains Assistance Association for Political Prisoners.

