Les progrès sont au point mort sur la déconstruction de la jetée de Summerland

Les équipes ont travaillé sur l’enlèvement d’une jetée emblématique de Summerland, mais il faudra un certain temps avant que les travaux ne soient terminés.

Les travaux ont débuté le 15 mai par des équipes municipales et un surveillant environnemental. Cependant, alors qu’une partie du bois à l’extrémité de la jetée a été enlevée, la zone la plus proche du rivage n’a pas encore été démontée.

Graham Statt, directeur administratif de la municipalité, a déclaré que le pont était fixé aux pilotis avec plus de pointes que prévu.

De plus, comme la terrasse et les pilotis sont en bois traité, une scie ne peut pas être utilisée pour retirer la terrasse des pilotis. C’est à cause des copeaux créés à l’aide d’une scie.

Statt a déclaré que la déconstruction de la jetée a été arrêtée pour le moment, mais qu’il est prévu de retirer la structure en juillet.

La jetée a été construite en 1999 et a été une structure populaire au bord du lac à Summerland. Cependant, il est fermé depuis novembre 2022. La plupart des pilotis ont pourri et la jetée n’est plus sûre.

Le conseil de Summerland a engagé 200 000 $ pour l’enlèvement de la jetée existante. De plus, 300 000 $ sur les 4,533 millions de dollars de l’argent Growing Communities Fun ont été alloués au remplacement de la jetée.

La municipalité et le Rotary Club de Summerland travailleront ensemble pour remplacer cette jetée à Gordon Beggs Rotary Beach.

La jetée est au même endroit et suit le même design que le quai du Canadien Pacifique. Le quai avait été construit en 1910 et servait de lien de transport à Summerland. Dans les années 1970, le quai montrait son âge et a finalement été démoli.

La jetée existante a été construite par le Summerland Kiwanis Club et le Rotary Club de Summerland, avec l’aide de dons de la communauté.

