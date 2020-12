Tesla a défriché une forêt de pins pour construire sa première usine européenne à Brandebourg, en Allemagne. Désormais, une autorité environnementale allemande a ordonné à la société de voitures électriques de suspendre cette activité jusqu’à ce qu’elle puisse prouver que l’action ne nuira pas aux serpents et aux lézards en hibernation dans la région.

Le journal allemand Tagesspiegel a d’abord rendu compte de l’ordre du tribunal de suspendre les coupes à blanc.

Ce retard était une deuxième victoire pour les groupes environnementaux en Allemagne. Auparavant, Tesla avait capitulé devant les demandes des militants et avait accepté de réduire la consommation d’eau de sa nouvelle usine de plus d’un tiers.

Des retards dans la construction de l’usine pourraient pousser le démarrage de la production de Tesla en Europe plus tard dans l’année prochaine ou au-delà. L’entreprise visait à produire ses véhicules électriques localement en Allemagne d’ici juillet 2021.

Le temps presse pour Tesla en Europe – les constructeurs automobiles de la région, y compris Volkswagen et Audi, vendent désormais des véhicules électriques à batterie qui rivalisent avec les modèles les plus populaires de Tesla, notamment le VW ID.3 et l’Audi e-tron.

Alors que Tesla a pu construire une nouvelle usine d’assemblage de véhicules à Shanghai en moins d’un an, l’entreprise est confrontée à un environnement réglementaire plus strict en Allemagne. Elle a bénéficié d’un large soutien politique en Allemagne, mais a été confrontée à une forte réaction de la part d’activistes écologistes préoccupés par la consommation d’eau de l’usine et son impact sur l’écosystème du Brandebourg. Il fait également face aux revendications du syndicat allemand des travailleurs de l’automobile, l’IG Metall, qui compte 2,3 millions de membres.

En novembre 2019, lorsque le PDG Elon Musk a annoncé son intention de construire une usine automobile en Allemagne, il a salué l’ingénierie allemande. À l’époque, Musk a déclaré: « Tout le monde sait que l’ingénierie allemande est exceptionnelle, c’est certain. C’est en partie la raison pour laquelle nous implantons notre Gigafactory Europe en Allemagne. Nous allons également créer un centre d’ingénierie et de conception à Berlin, parce que Berlin possède certains des meilleurs arts au monde. »

Mardi, Tesla a déclaré dans des documents réglementaires qu’il levait jusqu’à 5 milliards de dollars dans sa troisième offre sur le marché de 2020, en partie pour soutenir ses plans d’expansion.

Lors d’un appel aux résultats du troisième trimestre, le directeur financier de Tesla, Zachary Kirkhorn, a informé les investisseurs de l’augmentation des dépenses au cours des deux prochaines années. Il a déclaré: «Dans la perspective de 2021 et 2022, nous avons révisé à la hausse nos prévisions de dépenses en capital de 2 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars, que nous disposons de liquidités suffisantes et de flux de trésorerie attendus à financer. Cela est dû à une augmentation du périmètre en magasin pour certaines usines, y compris la fabrication de cellules de batterie, ainsi que des investissements pour permettre une plus grande expansion de la capacité à l’avenir.