Les progrès de Newcastle en Premier League seront testés par Man Utd

Pour le soi-disant club le plus riche du monde, Newcastle United a étonnamment volé sous le radar pendant la majorité des 12 mois passés sous la propriété saoudienne. Il n’y a eu aucune signature scandaleuse, aucun licenciement impatient d’un manager et un manque évident d’hyperbole de la part de la hiérarchie du club.

Le Fonds d’investissement public (PIF) de l’État du Golfe, présidé par le prince héritier Mohammed Bin Salman et dont les actifs sont estimés à près de 500 milliards de livres sterling, détient 80% du club. La société de capital-investissement Reuben Brothers détient une participation de 10 % et la femme d’affaires britannique Amanda Staveley détient également 10 % pour son rôle dans la négociation de l’accord.

Mais à part le décision malavisée et provocatrice cet été adopter un troisième kit aux couleurs vert et blanc de l’Arabie saoudite – ajoutant du poids aux affirmations selon lesquelles le club a plus de liens avec le pays qu’un simple soutien financier – tout cela a été étonnamment sensé à St James ‘Park.

Cela peut convenir au groupe de propriétaires qui, après avoir vu sa première tentative d’achat du club en août 2020 rejetée par la Premier League en raison de préoccupations concernant le bilan des droits de l’homme en Arabie saoudite et d’accusations de piratage télévisé concernant les partenaires de diffusion de la ligue dans la région, peut-être a mal évalué les niveaux de contrôle auxquels le pays serait confronté après l’acquisition d’une grande équipe anglaise.

La Premier League a demandé l’assurance que le régime saoudien ne contrôlerait pas directement le club avant de sanctionner la prise de contrôle. Mais alors que Newcastle évolue vers une équipe capable de se classer parmi les 10 premiers, et peut-être plus haut, sous la direction d’Eddie Howe, les projecteurs ne devraient s’intensifier qu’après une année passée dans une relative ombre.

L’ambition de Newcastle de se battre pour les grands honneurs et de revenir en Ligue des champions pour la première fois depuis 2003-04 a été clairement exprimée par les nouveaux propriétaires, Staveley déclarant lors des Football Writers ‘Association Awards en mars: “Nous pensons que Newcastle peut aller à le sommet de la Premier League et le sommet de la Ligue des champions.”

Ce n’est que lorsque Newcastle se rapprochera de ces objectifs que leurs propriétaires, l’argent derrière le club et le régime qui le finance, seront davantage un sujet de discussion constant.

Mais avec la visite de dimanche à Manchester United, Newcastle entame une série de matches avant l’arrêt de la Coupe du monde qui nous dira à quel point ils sont sur le point de devenir le club que leurs propriétaires veulent qu’ils soient.

Avant l’arrêt de la Premier League pour la Coupe du monde le 13 novembre, l’équipe de Howe doit affronter United, Tottenham et Chelsea – trois clubs avec des ambitions en Ligue des champions cette saison qui sont tous encore capables de battre Newcastle pour transférer des cibles, quel que soit leur pouvoir financier.

Jusqu’à présent cette saison, Newcastle a fait match nul 3-3 avec Manchester City et perdu 2-1 contre Liverpool, ils n’ont donc pas encore remporté de victoire décisive contre les équipes qu’ils aspirent à éclipser. Mais Newcastle fait incontestablement des progrès constants sous Howe, qui a renforcé l’équipe faible dont il a hérité avec huit nouveaux arrivants cet été pour un coût de 215 millions de livres sterling, dont la signature du record du club de 58 millions de livres sterling Alexander Isak de la Real Sociedad.

Newcastle a été en forme cette saison mais ne semble toujours pas prêt à franchir le pas. Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Si la Premier League commençait le 1er janvier de cette année, Newcastle serait en cinquième position – devant Chelsea (6e) et Man United (7e) – et la transformation d’un club apparemment destiné à la relégation il y a un an à un occuper désormais une place en Ligue Europa témoigne des talents de manager de Howe, qui lui ont valu un nouveau contrat à long terme en août.

Mais Newcastle doit donner le coup d’envoi et porter un coup aux équipes qu’ils sont sur le point d’affronter. Malgré tous leurs progrès ces derniers mois, Newcastle occupe la sixième position après avoir remporté seulement trois matchs de Premier League cette saison : contre Nottingham Forest, Fulham et Brentford. Ils se révèlent difficiles à battre – seul un but dans le temps d’arrêt à Anfield a assuré une victoire à Liverpool le 31 août – n’ont perdu qu’une seule fois et ont marqué neuf buts lors de leurs deux derniers matchs, mais ils tirent aussi trop ( cinq matchs sur neuf jusqu’à présent) pour être de sérieux prétendants à la qualification européenne.

La fenêtre de transfert de janvier présentera une autre opportunité d’améliorer l’équipe et d’ajouter aux signatures intelligentes de Kieran Trippier, Bruno Guimaraes et Isak. Mais s’ils peuvent entrer en janvier après avoir battu l’un des soi-disant Big Six et toujours en lice pour l’Europe, alors le développement de Newcastle s’accélérera.

Avec toutes les ressources à leur disposition et la probabilité d’une augmentation des packages de parrainage et d’un accord potentiel sur les droits de dénomination pour le stade St James ‘Park, Newcastle concourra pour de meilleurs joueurs, tels que Anthony Gordon d’Everton, à chaque fenêtre de passage. À l’heure actuelle, leurs principaux objectifs favoriseront toujours l’adhésion aux clubs de poids lourds de Londres, Manchester et Liverpool, donc le défi que Howe doit relever est de fournir les résultats qui feront de Newcastle une proposition plus attrayante le plus tôt possible.

Newcastle et leurs propriétaires ne peuvent pas continuer à voler sous le radar, surtout s’ils commencent à gagner gros.